FORMSVIKT: Kjetil Rekdal måtte forklare hvorfor det gikk galt mot Vålerenga. Nå har Rosenborg to strake tap på hjemmebane.

Rekdal overrasket over Rosenborg-nedturen – dette bekymrer ham mest

TRONDHEIM (VG) Misnøyen stiger i Trøndelag etter tre svake hjemmekamper på rad. Rosenborg-trener Kjetil Rekdal (54) forteller at han ble tatt på sengen av formsvikten.

Det som uroer ham aller mest, er utviklingen fra starten av året.

– Det er tunge dager, selvfølgelig, sier Rekdal til VG.

Rosenborgs sesongstart har vært alt annet enn god nok for det som forventes i Trondheim. Før søndagens eliteseriekamper har RBK spilt flest kamper (6), og står med seks poeng:

Seier i seriepremieren mot Viking.

Uavgjort mot Molde, Sandefjord og Odd.

Tap for Brann og Vålerenga på hjemmebane.

DAGEN DERPÅ: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal møtte pressen dagen etter tapet for Vålerenga. Her i intervju med Nidaros.

På søndagens rolige trening dagen derpå, trente Rosenborg-spillerne som ikke startet lørdagens 1-3-tap mot Vålerenga på det laget har slitt mest med: Å score mål.

Samtidig renner målene inn i G15-kampen mellom Rosenborg og Molde på SalMar-kunstgresset ved siden av – i så stor grad at speakeren benyttet muligheten til å hylle det offensive spillet.

Slik var det ikke på storstuen som ligger på andre siden av veien. Kjernen ga klar beskjed om at de ønsket «artig og angrepsvillig fotball», men sannheten er at Rosenborg står uten skudd på mål i åpent spill de tre siste kampene.

Etter nok et tap på eget gress oppsummerer Rosenborg-treneren hva som går galt overfor VG.

– Vi klarer ikke gjennomføre det vi vil. Det begynner der, og i tillegg begynner jaget og stresset med å få til noe. Da begynner vi å gjøre andre feil også.

Utenom Morten Bjørlos perlescoring på frispark skapte ikke Rosenborg en eneste sjanse i åpent spill mot Vålerenga på hjemmebane. RBK hadde ikke tapt for VIF på Lerkendal siden 2005 før lørdagens oppgjør.

– Det føles ut som om vi stanger i en vegg. Vi prøver, prøver og prøver, men kommer ikke til, sier Rekdal.

56-åringen påpeker at laget er svekket etter salg av spillere som Casper Tengstedt og Stefano Vecchia, men bekymrer seg over en urovekkende trend siden årsskiftet.

– Det som bekymrer meg mest er at vi ikke har klart å utvikle oss nok fra januar. Før Brann-kampen hadde vi tapt én. Så er ikke det bra nok, men det var en soliditet der sm gjorde at vi fikk med oss noe fra treningskampene.

Han presiserer at det spillemessige likevel ikke var godt nok.

– Men sammenlignet med året før ble vi rundspilt i pre-season. Samtidig, å prate bakover i tid hjelper ingenting. Det eneste vi kan påvirke er det som skal skje mot Bodø/Glimt på lørdag.

– Du så ikke dette helt komme?

– Nei. Da vi dro fra Molde følte vi at «nå har vi tatt et steg her». Vi dro derfra med en positiv opplevelse og hadde fått på plass noen relasjoner, og så ble det på en måte revet ned her mot Sandefjord da vi ikke klarte å få til noe god kamp mot dem.

Der er hjemmelaget Glimt soleklare favoritter, men RBK-treneren minner om at Kjetil Knudsens lag også var store favoritter i fjor. Da fikk Rosenborg med seg ett poeng etter en katastrofal sesongoppkjøring.

– Det er ingen som har tro på oss, men i en enkelt kamp kan vi gjøre det ubehagelig for dem der oppe.