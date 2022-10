SCORET IGJEN: Ola Brynhildsen (til høyre) står nå med fem mål på fem kamper.

Brennhete Brynhildsen sørget for tangering av 36 år gammel rekord

(Tromsø – Molde 0–1) En flott scoring av Ola Brynhildsen (23) sørget for Moldes 11. strake seier i Eliteserien. Sist gang noen gjorde det i løpet av én og samme sesong, var i 1986.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Moldes seier mot Tromsø gjør nemlig at serielederen har tangert den 36 år gamle rekorden til Lillestrøm. Ola Brynhildsen ble matchvinner med et langskudd i hjørnet. Moldes store formspiller står nå med fem mål på fem kamper i serien.

– Det sier utrolig mye om det laget vi har, samt den jobben trenerne og spillergruppen gjør. Det er bare vi selv som kan stoppe det her, sier Brynhildsen til Discovery+.

Seieren gjør at Molde bare trenger to seirer – eller seks poeng – i løpet av de resterende seks seriekampene for å sikre seriegullet, uavhengig av resultatene til utfordrerne.

Etter den kommende kampen mot HamKam, venter storoppgjør mot Lillestrøm (nummer to) og Rosenborg (nummer tre).

Info Moldes resterende kamper Molde – HamKam, 9. oktober kl. 17. Lillestrøm – Molde, 16. oktober kl. 19. Molde – Rosenborg, 23. oktober kl. 19. Viking – Molde, 30. oktober kl. 19 Molde – Sandefjord, 6. november kl. 17. Vålerenga – Molde, 13. november kl. 17. Vis mer

Moldes kanonsterke seiersrekke startet da de slo nettopp Tromsø 5–1 på Aker Stadion, men tromsøværingene har vist at de er et helt annet lag på «Fort Alfheim».

På hjemmebane var de før denne runden Eliteseriens femte beste lag, med bare ett tap (5–2 mot Sarpsborg 08) på 11 kamper. De gikk også inn i kampen med fem strake seirer hjemme, mot blant andre Rosenborg (4–3) og Bodø/Glimt (3–2).

LANDSLAGSSPILLER: Ola Brynhildsen ble tatt ut på landslagssamlingen som var. Lørdag fulgte han opp med scoring.

Derfor var det ikke så overraskende at Tromsø tok styringen i kampen. Tross et spillmessig overtak, slet imidlertid hjemmelaget med å bryte ned et godt og kompakt Molde-forsvar.

I stedet tok bortelaget ledelsen. Ola Brynhildsen, som har vært Moldes store formspiller den siste tiden, viste hvorfor han har fått sjansen på landslaget da han mottok ballen fra Magnus Grødem, vendte seg mot mål, før han smelte ballen lavt i nettet bak Tromsø-keeper Jakob Haugaard fra cirka tyve meter.

Dermed har Brynhildsen scoret i samtlige av Moldes siste fem seriekamper.

Heller ikke i annenomgang viste Molde frem noen blendende angrepsfotball, men de fikk et par feite sjanser. Først holdt Christophe Psyché på å sette ballen i eget nett, men ble reddet av en reaksjonssterk Haugaard. Deretter kom Kristian Eriksen alene med den danske keeperen, men misbrukte muligheten etter å ha fått en svak ballberøring.

– Det er en ekstremt dårlig kamp av oss, men vi viser mentaliteten vår når vi klarer å vinne på veldig dårlige dager. Det er en kynisk og fin seier. Vi viser et sterkt kollektiv. Selv om vi sliter, drar vi seieren i land, sier Brynhildsen.

Tromsø kom nemlig ikke til noen særlige farligheter etter hvilen. Dermed måtte de til slutt konstatere at de hadde tapt sin første kamp på Alfheim siden 24. april. I neste kamp skal de møte Strømsgodset på fremmed gress.