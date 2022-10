Kommentar

Fotballovergrepene i USA: Sjokket er ikke et sjokk

Overgrepsopprullingen i USA vekker sterke reaksjoner,

Noe av det tristeste med overgrepsskandalen som rulles opp i amerikansk kvinnefotball, er hvor lite overraskende det er at dette kunne forekomme.

Det er kraftig kost som kommer frem i en rapport fra sjefetterforsker Sally Q. Yates og et anerkjent advokatfirma, som har intervjuet 200 spillere i National Women’s Soccer League.

«En liga med overgrep og uredelighet – verbale, følelsesmessige og seksuelle overgrep – har gjennomsyret flere lag», lyder den knallharde dommen. Eksemplene som rulles opp, er både mange og rystende.

Ikke noe sted hører det hjemme at en trener beføler en spiller på brystene og i skrittet under en kampgjennomgang, hver gang det dukker opp en feil fra matchen.

Ufrivillig eksponering for onani og pornofilmer, eller inngående utspørring om spilleres sexliv, er naturligvis også milevis utenfor hva som er akseptabel treneratferd.

Det som nå er kjent er ille på mange plan, men noe sjokk er det dessverre ikke at en graverende ukultur har fått utarte.

Slik ble det markert under kampen mellom Portland Thorns og Houston Dash, for å vise avsky mot overgrepene overfor spillere i National Women’s Soccer League.

Til det har menn med ugreie hensikter hatt altfor fritt spillerom over altfor lang tid, ikke minst i en svært hierarkisk amerikansk idrett.

Strengt tatt er det rart at metoo-avsløringene ikke har vært enda flere, og strukturen rundt sport ofte skremmende tilrettelagt for menn som vil ta seg til rette på ugreit vis.

Eldre menn er gjerne i en maktposisjon overfor yngre kvinner, i et forholdsvis lukket miljø der kontakten er tett.

Hvis den aktuelle mannen er trener, vil han ha direkte beslutningsmyndighet om hvorvidt kvinnen velges eller vrakes. Hvordan han utøver denne innflytelsen, er det vanskelig for utenforstående å få innsyn i.

Dessverre er det etter hvert godt dokumentert en rekke eksempler på overgrep og seksuell trakassering av utbredt omfang.

I USA har vi sett en omfattende opprulling i turn, der mer enn 350 personer hevdet seg utsatt for overgrep fra ledere og maktpersoner av ulik art.

Flere rapporter avdekker et skremmende omfang av overgrep og trakassering i amerikansk idrett.

En undersøkelse viser at hver fjerde collegeatlet har vært utsatt for krenkende seksuell atferd fra en autoritetsperson.

En annen studie anslår at 40–50 prosent av utøvere har vært utsatt for noe krenkende, på en skala fra det relativt milde til det helt alvorlige.

Intervjuer med nær 4000 utøvere fra 50 grener, utført av US Center for SafeSport, viser at 93 prosent av dem som opplyser at de ble utsatt for seksuell trakassering ikke rapporterte om det.

Her hjemme har VG tidligere jobbet over lang tid med å kartlegge overgrepssaker som har vært oppe for domstoler. Vi fant mer enn 200 ofre.

Hvor store mørketall som finnes, er det umulig å si noe om. Like håpløst er det å ha en kvalifisert oppfatning om hvorvidt oppvasken i USA nå vil føre til en kulturforandring som varer.

Men det som er hevet over tvil, er at arbeidet med å avdekke, avsløre og eksponere metoo i idretten må fortsette med full styrke, og det på alle sider av store hav.

Trenere og ledere som misbruker tilliten sin er nemlig drepende for de verdiene idretten skal stå for.

Derfor gjør det like vondt hver gang man hører om disse sakene, selv om hyppigheten har vært for stor til at det er mulig å bli veldig overrasket.

Dessverre.