IKKE MED: Danmarks Casper Tengstedt er ikke med til Qatar for Danmark til tross for at han har herjet i Eliteserien denne sesongen.

Dette er VM-troppene: Tengstedt er utelatt av Danmark

Søndag tok Danmark ut de fem siste spillerne til fotball-VM. Rosenborg-spiss Casper Tengstedt (22) er ikke en av dem.

Du finner alle bekreftede tropper i denne saken.

Den danske landslagstreneren Kasper Hjulmand tok ut 21 spillere til troppen forrige mandag. Søndag kom treneren ut med de fem siste navnene til Danmark-troppen.

Frederik Rønnow, Alexander Bah, Christian Nørgaard, Robert Skov og Yussuf Poulsen fikk de fem siste plassene i den danske troppen til VM i Qatar.

Casper Tengstedt har scoret 15 mål og sørget for ni målgivende i Eliteserien for Rosenborg på 13 kamper, men det holder likevel ikke til VM-spill. 22-åringen har til gode å debutere for A-landslaget, men spissen står oppført med fem U21-landskamper.

Oliver Christensen (Hertha Berlin)

Frederik Rønnow (Union Berlin) Forsvarsspillere: Simon Kjær (AC Milan)

Andreas Christensen (FC Barcelona)

Joachim Andersen (Crystal Palace)

Victor Nelsson (Galatasaray)

Joakim Mæhle (Atalanta)

Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United)

Daniel Wass (Brøndby IF)

Alexander Bah (Benfica) Midtbanespillere: Christian Eriksen (Manchester United)

Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham)

Thomas Delaney (Sevilla)

Mathias Jensen (Brentford)

Christian Nørgaard (Brentford) Angrepsspillere: Andreas Skov Olsen (Club Brugge)

Martin Braithwaite (Espanyol)

Jesper Lindstrøm (Eintracht Frankfurt)

Mikkel Damsgaard (Brentford)

Andreas Cornelius (FC København)

Kasper Dolberg (Sevilla)

Jonas Wind (Wolfsburg)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Nederland klarte ikke å kvalifisere seg til forrige VM i 2018, men er tilbake i mesterskapet i Qatar.

Blant de 26 utvalgte i Louis van Gaals tropp er Manchester United-venstreback Tyrell Malacia, som deltar i sitt første mesterskap for «Oranje».

Keepere: Justin Bijlow (Feyenoord)

Remko Pasveer (Ajax)

Andries Noppert (sc Heerenveen) Forsvarsspillere: Nathan Aké (Manchester City)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Bayern München)

Jurriën Timber (Ajax)

Stefan de Vrij (Internazionale)

Daley Blind (Ajax)

Denzel Dumfries (Internazionale)

Tyrell Malacia (Manchester United)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) Midtbanespillere: Steven Berghuis (Ajax)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Teun Koopmeiners (Atalanta)

Davy Klaassen (Ajax)

Marten de Roon (Atalanta)

Xavi Simons (PSV)

Kenneth Taylor (Ajax) Angrepsspillere: Steven Bergwijn (Ajax)

Memphis Depay (FC Barcelona)

Cody Gakpo (PSV)

Vincent Janssen (Antwerp)

Luuk de Jong (PSV)

Wout Weghorst (Besiktas)

Paulo Dybala har vært usikker til fotball-VM i Qatar grunnet en skade han pådro seg i oktober, men fredag kom bekreftelsen på at han skal være med de blå- og hvit-stripede fra Sør-Amerika til Qatar.

Der skal han og 24 spillere hjelpe landets store stjerne Lionel Messi til å tette det eneste hullet i CV-en til en av tidenes største fotballspillere – nemlig VM-tittelen.

Franco Armani (River Plate)

Gerónimo Rulli (Villarreal) Forsvarsspillere: Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Cristian Romero (Tottenham)

Germán Pezzella (Real Betis)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Marcos Acuña (Sevilla)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Juan Foyth (Villarreal) Midtbanespillere: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)

Leandro Paredes (Juventus)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Guido Rodríguez (Real Betis)

Alejandro Gómez (Sevilla)

Enzo Fernández (Benfica)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Angrepsspillere: Ángel Di Maria (Juventus)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Julián Álvarez (Manchester City)

Nicolás González (Fiorentina)

Lionel Messi (PSG)

Paulo Dybala (Roma)

Senegal har tatt ut landets store angrepsstjerne Sadio Mané ut i troppen – det til tross for at ble meldt uaktuell for VM av blant annet L'Équipe og Bild.

Den tidligere Liverpool-stjernen måtte av med skade i Bundesliga-kampen mellom Bayern München og Werder Bremen. Han er utilgjengelig for spill for Bayern den siste helgen før Qatar-VM starter.

Alfred Gomis

Seny Dieng Forsvarsspillere: Kalidou Koulibaly

Abdou Diallo

Youssouf Sabaly

Fode Ballo Toure

Pape Abou Cisse

Ismail Jakobs

Formose Mendy Midtbanespillere: Idrissa Gana Gueye

Cheikhou Kouyate

Nampalys Mendy

Krepin Diatta

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Pathe Ciss

Moustapha Name

Loum Ndiaye Angrepsspillere: Sadio Mané

Ismaila Sarr

Boulaye Dia

Bamba Dieng

Famara Diedhiou

Nicolas Jackson

Sergio Ramos (36) har flest kamper for det spanske landslaget, men er blant stjernene som ikke fikk plass i landslagssjef Luis Enriques tropp til VM i Qatar. Det ble klart da Enrique presenterte troppen på 26 spillere fredag ettermiddag.

Liverpool-spiller Thiago Alcântara og Manchester United-keeper David de Gea er blant de største navnene som er utelatt av troppen – sammen med Ramos.

IKKE TIL VM: Sergio Ramos (t.v.) er ikke med Spania-troppen til VM i Qatar. Her i kamp mot Martin Ødegaard (t.h.) og Norge på Ullevaal Stadion i en kamp som endte 1–1 i EM-kvalifiseringen i oktober 2019.

Stopperkjempen Ramos har spilt 180 kamper for det spanske landskapet siden debuten – som høyreback – i 2005. Han var en sentral brikke i mesterlaget som vant VM i 2010 og EM i 2008 og 2012.

I 2014 ble Ramos kaptein for Spania, en rolle han hadde frem til 2021. Etter landslagssamlingen i mars i fjor, har ikke 36-åringen blitt tatt ut i troppen til Enrique.

Robert Sánchez (Brighton)

David Raya (Brentford) Forsvarsspillere: Dani Carvajal (Real Madrid)

Erik Garcia (Barcelona)

Jordi Alba (Barcelona)

César Azpilicueta (Chelsea)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Pau Torres (Villarreal)

José Gayà (Valencia) Midtbanespillere: Hugo Guillamón (Valencia)

Rodri (Manchester City)

Sergio Busquets (Barcelona)

Koke (Atlético Madrid)

Gavi (Barcelona)

Carlos Soler (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Marcos Llorente (Atlético Madrid) Angrepsspillere: Álvaro Morata (Atlético Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Ferran Torres (Barcelona)

Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Atletic Bilbao)

Marco Asensio (Real Madrid)

Ansu Fati (Barcelona)

NUMMER FEM: Cristiano Ronaldo er klar for sitt femte verdensmesterskap.

Cristiano Ronaldo fronter igjen det portugisiske laget i mesterskap. VM-sluttspillet i Qatar blir hans femte.

Dermed føyer han sitt navn inn på listen over dem med flest verdensmesterskap for sitt landslag. Kun fire andre spillere gjennom tidene har deltatt i fem verdensmesterskap for sitt landslag i løpet av karrieren. Ingen har flere enn fem.

På listen finner vi italias keeperlegende Gianluigi Buffon, de to mexicanerne Antonio Carbajal og Rafael Márquez, samt den tidligere tyske midtbanekjempen Lothar Matthäus.

Skulle Manchester United-spissen finne veien til nettmaskene i Qatar, vil han være den første gjennom tidene til å score måle i fem forskjellige verdensmesterskap.

Rui Patrício (Roma)

José Sá (Wolverhampton). Forsvarsspillere Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (Manchester City)

Danilo Pereira (Paris Saint-Germain)

Pepe (Porto)

Ruben Dias (Manchester City)

Antonio Silva (Benfica)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) Midtbanespillere: Rúben Neves (Wolverhampton)

João Palhinha (Fulham)

William Carvalho (Real Betis)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Otávio (Porto)

João Mário (Benfica)

Matheus Nunes (Wolverhampton)

Bernardo Silva (Manchester City) Spisser: Rafael Leão (Milan)

João Felix (Atlético Madrid)

Ricardo Horta (Braga)

Goncalo Ramos (Benfica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

MED: Trent Alexander-Arnold (t.h.) er blant spillerne i Gareth Southgates VM-tropp.

På listen over 26 spillere i Englands VM-tropp finner man stjerner som Harry Kane, Phil Foden og Raheem Sterling.

Trent Alexander-Arnold, James Maddison og Callum Wilson er noen av spillerne i troppen det var mest usikkerthet rundt før uttaket.

– Han spiller veldig bra. Han er en god spiller, det har vi alltid sagt. Han har fortjent plassen, og vi tror han kan gi oss noe litt annet enn de andre spillerne vi har, sier Southgate om Maddison under torsdagens pressekonferanse.

Blant stjernene som er vraket til mesterskapet er Manchester United-spiller Jadon Sancho, mens Kyle Walker – som for tiden er ute med skade – er med.

– Siden vi kunne ta med 26 spillere i stedet for 23, var det rom for å ta større sjanser, sier Southgate om Walker.

Nick Pope (Newcastle)

Aaron Ramsdale (Arsenal) Forsvarsspillere: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Conor Coady (Everton)

Eric Dier (Tottenham)

Harry Maguire (Manchester United)

Luke Shaw (Manchester United)

John Stones (Manchester City)

Kieran Trippier (Newcastle)

Kyle Walker (Manchester City)

Ben White (Arsenal) Midtbanespillere: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Conor Gallagher (Chelsea)

Jordan Henderson (Liverpool)

Mason Mount (Chelsea)

Kalvin Phillips (Manchester City)

Declan Rice (West Ham) Angrepsspillere: Phil Foden (Manchester City)

Jack Grealish (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham)

James Maddison (Leicester)

Marcus Rashford (Manchester United)

Bukayo Saka (Arsenal)

Raheem Sterling (Chelsea)

MED: 17-åringen Youssoufa Moukoko (t.v.) har aldri spilt for Tysklands landslag før, men er tatt ut til fotball-VM i Qatar. Dit skal ikke tidligere Dortmund-lagkamerat Erling Braut Haaland (t.h.) og Norge.

Tysklands landslagssjef Hansi Flik tok tidligere torsdag ut sin VM-tropp. Den har flere overraskelser.

Stopperveteranen Mats Hummels er blant stjernene som er utelatt, mens stortalentet Youssoufa Moukoko er med til Qatar. 17 år gamle Moukoko – som fyller 18 20. november – er den foreløpig yngste spilleren som er tatt ut til VM. Han har fremdeles ikke debutert for Tysklands A-landslag.

Mario Götze er også med i Tyskland-troppen. Det er første gang siden 2017 at matchvinneren fra VM-finalen i 2014 er med

Marco Reus må på sin side se at nok et mesterskap går uten ham. Borussia Dortmund-spilleren mister VM med skade, slik han også gjorde i VM 2014, EM 2016 og EM 2021.

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Forsvarsspillere: Armel Bella-Kotchap (Southampton)

Matthias Ginter (Freiburg)

Christian Günter (Freiburg)

Thilo Kehrer (West Ham)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Niklas Süle (Borussia Dortmund) Midtbanespillere: Joshua Kimmich (Bayern München)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Leon Goretzka (Bayern München)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern München)

Thomas Müller (Bayern München)

Serge Gnabry (Bayern München)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Leroy Sané (Bayern München) Angrepsspillere: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Kai Havertz (Chelsea)

ÅTTE ÅR SIDEN: Mats Hummels kunne kysse VM-pokalen etter finaleseieren mot Argentina i Brasil i 2014. Den muligheten får han ikke i år.

Også Belgia presenterte sin VM-tropp torsdag. En skadet Romelu Lukaku er med, mens Divock Origi er blant de største navnene som er utelatt av landslagssjef Roberto Martínez:

Simon Mignolet (Club Brugge)

Koen Casteels (Wolfsburg) Forsvarspillere: Jan Vertonghen (Anderlecht)

Toby Alderweireld (Royal Antwerp)

Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Timothy Castagne (Leicester)

Arthur Theate (Rennes)

Zeno Debast (Anderlecht)

Wout Faes (Leicester) Midtbanespillere: Axel Witsel (Atlético Madrid)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Yannick Carrasco (Atlético Madrid)

Youri Tielemans (Leicester)

Leander Dendoncker (Aston Villa)

Hans Vanaken (Club Brugge)

Leandro Trossard (Brighton)

Charles de Ketelaere (Milan)

Amadou Onana (Everton) Angrepsspillere: Eden Hazard (Real Madrid)

Dries Mertens (Galatasaray)

Romelu Lukaku (Inter)

Michy Batshuayi (Fenerbahçe)

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund)

Jérémy Doku (Rennes)

GULLTRENEREN: Landslagssjef Didier Deschamps presenterte Frankrike-troppen på direkten onsdag kveld.

Frankrike kommer til verdensmesterskapet som tittelforsvarere, og med unntak av fraværene til N’Golo Kanté og Paul Pogba, presenterte Didier Deschamps en råsterk tropp onsdag kveld.

Gullmidtbanen fra Russland-VM er ute med skader, men ellers har Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps plukket med seg samtlige stjerner til Qatar-VM.

Eksempelvis er den ferske Ballon d’Or-vinneren Karim Benzema med. Han var ikke en del av VM-troppen for fire år siden, men etter sitt landslagscomeback i fjor, kan han spille sitt første VM siden turneringen i Brasil for åtte år siden. Manchester United-midtstopper Raphaël Varane er også inne, tross noe skadetrøbbel den siste tiden. Frankrike er i gruppe med Danmark, Tunisia og Australia.

Alphonse Areola (West Ham)

Steve Mandanda (Rennes) Forsvarsspillere: Lucas Hernandez (Bayern)

Théo Hernandez (Milan)

Presnel Kimpembe (PSG)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (Barcelona)

Benjamin Pavard (Bayern)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern)

Raphaël Varane (Manchester United) Midtbanespillere: Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Youssouf Fofana (Monaco)

Mattéo Guendouzi (Marseille)

Adrien Rabiot (Juventus)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Jordan Veretout (Marseille) Angrepsspillere: Karim Benzema (Real Madrid)

Kingsley Coman (Bayern)

Ousmane Dembélé (Barcelona)

Olivier Giroud (Milan)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Både Gabriel Jesus i Arsenal, Flamengo-spissen Pedro og Richarlison i Tottenham er foretrukket foran Liverpools Roberto Firmino av landslagssjef Tite. Spissen står oppført med 49 landskamper, og har hatt en brukbar start på årets sesong for Liverpool med åtte nettkjenninger siden august.

Likevel blir ikke spissen med til Qatar.

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras). Forsvarsspillere: Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Dani Alves (Pumas)

Danilo (Juventus), Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (Paris Saint Germain)

Thiago Silva (Chelsea) Midtbanespillere: Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham) Angrepsspillere: Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar Jr. (Paris Saint Germain)

Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Ivica ivušić (Osijek)

Ivo Grbić (Atlético Madrid) Forsvarsspillere: Domagoj Vida (AEK Athens)

Dejan Lovren (Zenit)

Borna Barišić (Rangers)

Josip Juranović (Celtic)

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Borna Sosa (Stuttgart)

Josip Stanišić (Bayern München)

Martin Erlić (Sassuolo)

Josip Šutalo (Dinamo Zagreb) Midtbanespillere: Luka Modrić (Real Madrid)

Mateo Kovačić (Chelsea)

Marcelo Brozović (Inter)

Mario Pašalić (Atalanta)

Nikola Vlašić (Torino)

Lovro Majer (Rennes)

Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt)

Luka Sučić (Red Bull Salzburg) Angrepsspillere: Ivan Perišić (Tottenham)

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

Mislav Oršić (Dinamo Zagreb)

Ante Budimir (Osasuna)

Devis Epassy (Abha)

Andre Onana (Inter) Forsvarsspillere: Nicolas Nkoulou (Aris)

Enzo Ebosse (Udinese)

Nouhou Tolo (Seattle Sounders)

Olivier Mbaizo (Philadelphia Union)

Collins Fai (Al-Tai)

Jean-Charles Castelletto (Nantes)

Christopher Wooh (Rennes)

Jerome Onguene (Eintracht Frankfurt) Midtbanespillere: Gael Ondoa (Hannover)

Samuel Gouet (Mechelen)

Pierre Kunde (Olympiakos)

Martin Hongla (Hellas Verona)

Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

Oliver Ntcham (Swansea City) Angrepsspillere: Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas)

Vincent Aboubakar (Al-Nassr)

Bryan Mbeumo (Brentford)

Jean-Pierre Nsame (Young Boys)

Karl Toko Ekambi (Lyon)

Moumi Ngamaleu (Dinamo Moskva)

Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern München)

Christian Bassogog (Shanghai Shenhua)

Sergio Rochet (Nacional)

Sebastian Sosa (Independiente) Forsvarsspillere: Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid)

Sebastian Coates (Sporting CP)

Diego Godin (Velez Sarsfield)

Martin Caceres (LA Galaxy)

Ronald Araujo (Barcelona)

Guillermo Varela (Flamengo)

Jose Luis Rodriguez (Nacional)

Mathias Olivera (Napoli)

Matias Vina (Roma) Midtbane: Lucas Torreira (Galatasaray)

Manuel Ugarte (Sporting CP)

Matias Vecino (Lazio)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)

Federico Valverde (Real Madrid)

Facundo Pellistri (Manchester United)

Nicolas De La Cruz (River Plate) Angrepsspillere: Agustin Canobbio (Athletico Paranaense)

Facundo Torres (Orlando City)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Maxi Gomez (Trabzonspor)

Luis Suarez (Nacional)

Edinson Cavani (Valencia)

Sean Johnson (New York City FC)

Matt Turner (Arsenal) Forsvarsspillere: Cameron Carter-Vickers (Celtic)

Sergiño Dest (AC Milan)

Aaron Long (New York Red Bulls)

Shaq Moore (Nashville SC)

Tim Ream (Fulham)

Antonee Robinson (Fulham)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

DeAndre Yedlin (Inter Miami CF)

Walker Zimmerman (Nashville SC) Midtbanespillere: Brenden Aaronson (Leeds United)

Kellyn Acosta (LAFC)

Tyler Adams (Leeds United)

Luca de la Torre (Celta Vigo)

Weston McKennie (Juventus)

Yunus Musah (Valencia)

Cristian Roldan (Seattle Sounders FC) Angrepsspillere: Jesús Ferreira (FC Dallas)

Jordan Morris (Seattle Sounders)

Christian Pulisic (Chelsea)

Gio Reyna (Borussia Dortmund)

Josh Sargent (Norwich City)

Tim Weah (Lille)

James Pantemis (CF Montreal)

Dayne St. Clair (Minnesota United) Forsvarsspillere: Sam Adekugbe (Hatayspor)

Derek Cornelius (Vancouver Whitecaps)

Alistair Johnston (CF Montreal)

Richie Laryea (Nottingham Forrest)

Kamal Miller (CF Montreal)

Steven Vitoria (Chaves)

Joel Waterman (CF Montreal) Midtbanespillere: Stephen Eustaquio (FC Porto)

Liam Fraser (Deinze)

Atiba Hutchinson (Besiktas)

Mark-Anthony Kaye (Toronto FC)

Ismael Kone (CF Montreal)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Samuel Piette (CF Montreal)

David Wotherspoon (St. Johnstone) Angrepsspillere: Tajon Buchanan (Club Brugge)

Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps)

Jonathan David (Lille)

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Junior Hoillett (Reading)

Cyle Larin (Club Brugge)

Liam Miller (FC Basel)

Danny Ward (Leicester City)

Adam Davies (Sheffield United) Forsvarsspillere: Ben Davies (Tottenham Hotspur)

Ben Cabango (Swansea City)

Tom Lockyer (Luton Town)

Joe Rodon (Rennes)

Chris Mepham(AFC Bournemouth)

Ethan Ampadu (Spezia)

Chris Gunter (AFC Wimbledon)

Neco Williams (Nottingham Forest)

Connor Roberts (Burnley) Midtbanespillere: Sorba Thomas (Huddersfield Town)

Joe Allen (Swansea City)

Matt Smith (MK Dons)

Dylan Levitt (Dundee United)

Harry Wilson (Fulham)

Joe Morrell (Portsmouth)

Jonny Williams (Swindon Town)

Aaron Ramsey (Nice)

Rubin Colwill (Cardiff City) Angrepsspillere: Gareth Bale (Los Angeles FC)

Kieffer Moore (AFC Bournemouth)

Mark Harris (Cardiff City)

Brennan Johnson (Nottingham Forest)

Lukasz Skorupski (Bologna)

Bartlomiej Dragowski (Spezia) Forsvarsspillere: Jan Bednarek (Aston Villa)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria)

Matty Cash (Aston Villa)

Kamil Glik (Benevento)

Robert Gumny (FC Augsburg)

Artur Jędrzejczyk (Legia Warsawa)

Jakub Kiwior (Spezia)

Mateusz Wieteska (Clermont)

Nicola Zalewski (Roma) Midtbanespillere: Krystian Bielik (Birmingham)

Przemysław Frankowski (Lens)

Kamil Grosicki (Pogon Szczecin)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg)

Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab)

Michał Skóraś (Lech Poznan)

Damian Szymański (AEK Athens)

Sebastian Szymański (Feyenoord)

Piotr Zieliński (Napoli)

Szymon Żurkowski (Fiorentina) Angrepsspillere: Robert Lewandowski (Barcelona)

Arkadiusz Milik (Juventus)

Krzysztof Piątek (Salernitana)

Vanja Milinković-Savić (Torino)

Predrag Rajković (Mallorca) Forsvarsspillere: Srđan Babić (Almeria)

Strahinja Eraković (Red Star Belgrade)

Filip Mladenović (Legia Warsaw)

Nikola Milenković (Fiorentina)

Stefan Mitrović (Red Star Belgrade)

Strahinja Pavlović (Salzburg)

Miloš Veljković (Werder Bremen) Midtbanespillere: Marko Grujić (Porto)

Nemanja Gudelj (Sevilla)

Ivan Ilić (Hellas Verona)

Filip Kostić (Juventus)

Darko Lazović (Hellas Verona)

Saša Lukić (Torino)

Nemanja Maksimović (Getafe)

Sergej Milinković-Savić (Lazio)

Uroš Račić (Braga)

Andrija Živković (PAOK Thessaloniki) Angrepsspillere: Filip Đuričić (Sampdoria)

Luka Jović (Fiorentina)

Aleksandar Mitrović (Fulham)

Nemanja Radonjić (Torino)

Dušan Tadić (Ajax)

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Omlin (Montpellier)

Philipp Köhn (Red Bull Salzburg) Forsvarsspillere: Manuel Akanji (Manchester City)

Eray Cömert (Valencia)

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach

Fabian Schär (Newcastle)

Silvan Widmer (Mainz)

Ricardo Rodriguez (Torino)

Edimilson Fernandes (Mainz) Midtbanespillere: Michel Aebischer (Bologna)

Xherdan Shaqiri (Chicago Fire)

Renato Steffen (Lugano)

Granit Xhaka (Arsenal)

Denis Zakaria (Chelsea)

Fabian Frei (Basel)

Remo Freuler (Nottingham Forest)

Noah Okafor (Red Bull Salzburg)

Fabian Rieder (Young Boys)

Ardon Jashari (Luzern) Angrepsspillere: Breel Embolo (Monaco)

Ruben Vargas (Augsburg)

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Haris Seferovic (Galatasaray)

Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Andrew Redmayne (Sydney) Forsvarsspillere: Aziz Behich (Dundee United)

Miloš Degenek (Columbus Crew)

Bailey Wright (Sunderland)

Fran Karačić (Brescia)

Harry Souttar (Stoke)

Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian)

Joel King (Odense)

Kyle Rowies (Heart of Midlothian)

Thomas Deng (Albirex Niigata) Midtbanespillere: Aaron Mooy (Celtic)

Jackson Irvine (St. Pauli)

Ajdin Hrustic (Hellas Verona)

Riley McGree (Middlesbrough)

Keanu Baccus (St Mirren)

Cameron Devlin (Heart of Midlothian) Angrepsspillere: Mathew Leckie (Melbourne City)

Awer Mabil (Cádiz)

Jamie Maclaren (Melbourne City)

Mitcheil Duke (Fagiano Okayama)

Martin Boyle (Hibernian)

Craig Goodwin (Adelaide United)

Jason Cummings (Central Coast Mariners)

Esteban Alvarado (Herediano)

Patrick Sequeira (CD Lugo) Forsvarsspillere: Francisco Calvo (Konyaspor)

Juan Pablo Vargas (Millonarios FC)

Kendall Waston (Saprissa)

Oscar Duarte (Al-Wehda)

Daniel Chacon (Colorado Rapids)

Keysher Fuller (Herediano)

Carlos Martinez (San Carlos)

Bryan Oviedo (Real Salt Lake)

Ronald Matarrita (Cincinnati) Midtbanespillere: Yeltsin Tejeda (Herediano)

Celso Borges (Alajuelense)

Youstin Salas (Saprissa)

Roan Wilson (Grecia)

Gerson Torres (Herediano)

Douglas Lopez (Herediano)

Jewisson Bennette (Sunderland)

Alvaro Zamora (Saprissa)

Anthony Hernandez (Puntarenas FC)

Brandon Aguilera (Nottingham Forest)

Bryan Ruiz (Alajuelense) Angrepsspillere: Joel Campbell (Leon)

Anthony Contreras (Herediano)

Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai)

Song Bum-keun (Jeonbuk Motors) Forsvarsspillere: Kim Min-jae (Napoli)

Kim Jin-su (Jeonbuk Motors)

Hong Chul (Daegu FC)

Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors)

Yoon Jong-gyu (FC Seoul)

Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai)

Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai)

Kwon Kyung-won (Gamba Osaka)

Cho Yu-min (Daejon Citizen) Midtbanespillere: Jung Woo-young (Al Sadd)

Na Sang-ho (FC Seoul)

Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors)

Son Jun-ho (Shandong Taishan)

Song Min-kyu (Jeonbuk Motors)

Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu)

Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Lee Jae-sung (Mainz)

Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers)

Hwang In-beom (Olympiacos)

Jeong Woo-yeong (Freiburg)

Lee Kang-in (Real Mallorca) Angrepsspillere: Hwang Ui-jo (Olympiacos)

Munir (Al-Wehda)

Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad) Forsvarsspillere: Achraf Hakimi (PSG)

Noussair Mazraoui (Bayern München)

Romain Saïss (Besiktas)

Nayef Aguerd (West Ham)

Achraf Dari (Brest)

Jawad El-Yamiq (Valladolid)

Yahita Attiat-Allal (Wydad)

Badr Benoun (Qatar SC) Midtbanespillere: Sofyan Amrabat (Fiorentina)

Selim Amallah (Standard Liege)

Abdelhamid Sabiri (Angers)

Billel El Khanouss (Genk)

Yahya Jabrane (Wydad) Angrepsspillere: Hakim Ziyech (Chelsea)

Youssef En-Nesyri (Sevilla)

Sofiane Boufal (Angers)

Zakaria Abounkhlal (Toulouse)

Ez Abdé (Osasuna)

Amine Harit (Marseille)

Ilias Chair (Queens Park Rangers)

Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad)

Daniel Schmidt (Sint-Truiden)

Eiji Kawashima (Strasbourg) Forsvarsspillere: Miki Yamane (Kawasaki Frontale)

Hiroki Sakai (Urawa Reds)

Maya Yoshida (Schalke)

Takehiro Tomiyasu (Arsenal)

Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale)

Ko Itakura (Borussia Monchengladbach)

Hiroki Ito (Stuttgart)

Yuto Nagatomo (FC Tokyo) Midtbanespillere: Wataru Endo (Stuttgart)

Hidemasa Morita (Sporting CP)

Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf)

Gaku Shibasaki (Leganes)

Kaoru Mitoma (Brighton)

Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

Ritsu Doan (Freiburg)

Junya Ito (Reims)

Takumi Minamino (Monaco)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Yuki Soma (Nagoya Grampus) Angrepsspillere: Daizen Maeda (Celtic)

Takuma Asano (Bochum)

Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr)

Mohamed Al-Yami (Al-Ahly). Forsvarsspillere: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal)

Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal)

Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr)

Abdullah Madu (Al-Nassr)

Hassan Tambakti (Al-Shabab)

Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr)

Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Saud Abdulhamid (Al-Hilal) Midtbanespillere: Salman Al-Faraj (Al-Hilal)

Riyadh Sharahili (Abha)

Ali Al-Hassan (Al-Nassr)

Mohamed Kanno (Al-Hilal)

Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal)

Sami Al-Najei (Al-Nassr)

Abdullah Otayf (Al-Hilal)

Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal)

Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad)

Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)

Hattan Bahebri (Al-Shabab) Angrepsspillere: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab)

Haitham Asiri (Al-Ahly)

Saleh Al-Shehri (Al-Hilal)

