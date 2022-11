IKKE TIL VM: Sergio Ramos (t.v.) er ikke med Spania-troppen til VM i Qatar. Her i kamp mot Martin Ødegaard (t.h.) og Norge på Ullevaal Stadion i en kamp som endte 1–1 i EM-kvalifiseringen i oktober 2019.

Dette er VM-troppene: Sergio Ramos vraktet for Spania

Sergio Ramos (36) har flest kamper for det spanske landslaget, men fikk ikke plass i landslagssjef Luis Enriques tropp til VM i Qatar.

Det ble klart da Enrique presenterte troppen på 26 spillere fredag ettermiddag.

Stopperkjempen Ramos har spilt 180 kamper for det spanske landskapet siden debuten – som høyreback – i 2005. Han var en sentral brikke i mesterlaget som vant VM i 2010 og EM i 2008 og 2012.

I 2014 ble Ramos kaptein for Spania, en rolle han hadde frem til 2021. Etter landslagssamlingen i mars i fjor, har ikke 36-åringen blitt tatt ut i troppen til Enrique.

Info Spanias VM-tropp: Keepere: Unai Simón (Athletic Bilbao)

Robert Sánchez (Brighton)

David Raya (Brentford) Forsvarsspillere: Dani Carvajal (Real Madrid)

Erik Garcia (Barcelona)

Jordi Alba (Barcelona)

César Azpilicueta (Chelsea)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Pau Torres (Villarreal)

José Gayà (Valencia) Midtbanespillere: Hugo Guillamón (Valencia)

Rodri (Manchester City)

Sergio Busquets (Barcelona)

Koke (Atlético Madrid)

Gavi (Barcelona)

Carlos Soler (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Marcos Llorente (Atlético Madrid) Angrepsspillere: Álvaro Morata (Atlético Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Ferran Torres (Barcelona)

Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Atletic Bilbao)

Marco Asensio (Real Madrid)

Ansu Fati (Barcelona)

NUMMER FEM: Cristiano Ronaldo er klar for sitt femte verdensmesterskap.

Cristiano Ronaldo fronter igjen det portugisiske laget i mesterskap. VM-sluttspillet i Qatar blir hans femte.

Dermed føyer han sitt navn inn på listen over dem med flest verdensmesterskap for sitt landslag. Kun fire andre spillere gjennom tidene har deltatt i fem verdensmesterskap for sitt landslag i løpet av karrieren. Ingen har flere enn fem.

På listen finner vi italias keeperlegende Gianluigi Buffon, de to mexicanerne Antonio Carbajal og Rafael Márquez, samt den tidligere tyske midtbanekjempen Lothar Matthäus.

Skulle Manchester United-spissen finne veien til nettmaskene i Qatar, vil han være den første gjennom tidene til å score måle i fem forskjellige verdensmesterskap.

Info Portugals VM-tropp Målvakter: Diogo Costa (Porto)

Rui Patrício (Roma)

José Sá (Wolverhampton). Forsvarsspillere Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (Manchester City)

Danilo Pereira (Paris Saint-Germain)

Pepe (Porto)

Ruben Dias (Manchester City)

Antonio Silva (Benfica)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) Midtbanespillere: Rúben Neves (Wolverhampton)

João Palhinha (Fulham)

William Carvalho (Real Betis)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Otávio (Porto)

João Mário (Benfica)

Matheus Nunes (Wolverhampton)

Bernardo Silva (Manchester City) Spisser: Rafael Leão (Milan)

João Felix (Atlético Madrid)

Ricardo Horta (Braga)

Goncalo Ramos (Benfica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

MED: Trent Alexander-Arnold (t.h.) er blant spillerne i Gareth Southgates VM-tropp.

På listen over 26 spillere i Englands VM-tropp finner man stjerner som Harry Kane, Phil Foden og Raheem Sterling.

Trent Alexander-Arnold, James Maddison og Callum Wilson er noen av spillerne i troppen det var mest usikkerthet rundt før uttaket.

– Han spiller veldig bra. Han er en god spiller, det har vi alltid sagt. Han har fortjent plassen, og vi tror han kan gi oss noe litt annet enn de andre spillerne vi har, sier Southgate om Maddison under torsdagens pressekonferanse.

Blant stjernene som er vraket til mesterskapet er Manchester United-spiller Jadon Sancho, mens Kyle Walker – som for tiden er ute med skade – er med.

– Siden vi kunne ta med 26 spillere i stedet for 23, var det rom for å ta større sjanser, sier Southgate om Walker.

Info Englands VM-tropp: Keepere: Jordan Pickford (Everton)

Nick Pope (Newcastle)

Aaron Ramsdale (Arsenal) Forsvarsspillere: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Conor Coady (Everton)

Eric Dier (Tottenham)

Harry Maguire (Manchester United)

Luke Shaw (Manchester United)

John Stones (Manchester City)

Kieran Trippier (Newcastle)

Kyle Walker (Manchester City)

Ben White (Arsenal) Midtbanespillere: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Conor Gallagher (Chelsea)

Jordan Henderson (Liverpool)

Mason Mount (Chelsea)

Kalvin Phillips (Manchester City)

Declan Rice (West Ham) Angrepsspillere: Phil Foden (Manchester City)

Jack Grealish (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham)

James Maddison (Leicester)

Marcus Rashford (Manchester United)

Bukayo Saka (Arsenal)

Raheem Sterling (Chelsea)

MED: 17-åringen Youssoufa Moukoko (t.v.) har aldri spilt for Tysklands landslag før, men er tatt ut til fotball-VM i Qatar. Dit skal ikke tidligere Dortmund-lagkamerat Erling Braut Haaland (t.h.) og Norge.

Tysklands landslagssjef Hansi Flik tok tidligere torsdag ut sin VM-tropp. Den har flere overraskelser.

Stopperveteranen Mats Hummels er blant stjernene som er utelatt, mens stortalentet Youssoufa Moukoko er med til Qatar. 17 år gamle Moukoko – som fyller 18 20. november – er den foreløpig yngste spilleren som er tatt ut til VM. Han har fremdeles ikke debutert for Tysklands A-landslag.

Mario Götze er også med i Tyskland-troppen. Det er første gang siden 2017 at matchvinneren fra VM-finalen i 2014 er med

Marco Reus må på sin side se at nok et mesterskap går uten ham. Borussia Dortmund-spilleren mister VM med skade, slik han også gjorde i VM 2014, EM 2016 og EM 2021.

Info Tysklands VM-tropp: Keepere: Manuel Neuer (Bayern München)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Forsvarsspillere: Armel Bella-Kotchap (Southampton)

Matthias Ginter (Freiburg)

Christian Günter (Freiburg)

Thilo Kehrer (West Ham)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Niklas Süle (Borussia Dortmund) Midtbanespillere: Joshua Kimmich (Bayern München)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Leon Goretzka (Bayern München)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern München)

Thomas Müller (Bayern München)

Serge Gnabry (Bayern München)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Leroy Sané (Bayern München) Angrepsspillere: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Kai Havertz (Chelsea)

ÅTTE ÅR SIDEN: Mats Hummels kunne kysse VM-pokalen etter finaleseieren mot Argentina i Brasil i 2014. Den muligheten får han ikke i år.

Også Belgia presenterte sin VM-tropp torsdag. En skadet Romelu Lukaku er med, mens Divock Origi er blant de største navnene som er utelatt av landslagssjef Roberto Martínez:

GULLTRENEREN: Landslagssjef Didier Deschamps presenterte Frankrike-troppen på direkten onsdag kveld.

Frankrike kommer til verdensmesterskapet som tittelforsvarere, og med unntak av fraværene til N’Golo Kanté og Paul Pogba, presenterte Didier Deschamps en råsterk tropp onsdag kveld.

Gullmidtbanen fra Russland-VM er ute med skader, men ellers har Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps plukket med seg samtlige stjerner til Qatar-VM.

Eksempelvis er den ferske Ballon d’Or-vinneren Karim Benzema med. Han var ikke en del av VM-troppen for fire år siden, men etter sitt landslagscomeback i fjor, kan han spille sitt første VM siden turneringen i Brasil for åtte år siden. Manchester United-midtstopper Raphaël Varane er også inne, tross noe skadetrøbbel den siste tiden. Frankrike er i gruppe med Danmark, Tunisia og Australia.

Info Frankrikes VM-tropp: Keepere: Hugo Lloris (Tottenham)

Alphonse Areola (West Ham)

Steve Mandanda (Rennes) Forsvarsspillere: Lucas Hernandez (Bayern)

Théo Hernandez (Milan)

Presnel Kimpembe (PSG)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (Barcelona)

Benjamin Pavard (Bayern)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern)

Raphaël Varane (Manchester United) Midtbanespillere: Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Youssouf Fofana (Monaco)

Mattéo Guendouzi (Marseille)

Adrien Rabiot (Juventus)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Jordan Veretout (Marseille) Angrepsspillere: Karim Benzema (Real Madrid)

Kingsley Coman (Bayern)

Ousmane Dembélé (Barcelona)

Olivier Giroud (Milan)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Danmark-trener Kasper Hjulmand tok mandag ut 21 av 26 spillere som er klare for den endelige VM-troppen i Qatar. Blant de første bekreftede spillerne, er foreløpig ikke Rosenborg-spiss Casper Tengstedt (22) med.

Hjulmand røper at flere spillere kjemper om de siste fem plassene, som blir offentliggjort neste uke.

AVVENTER: Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand skal ta ut fem spillere til før VM. Finner han plass til Rosenborg-suksessen Casper Tengstedt?

− Det er ti-tolv navn som er i spill, sier treneren til dansk TV 2 etter å ha presentert de første 21 navnene.

– Mange ting kan skje. Det er to kamper igjen for mange av spillerne våre, og det kan endre ting, legger han til.

Info Danmarks foreløpige VM-tropp: Keepere: Kasper Schmeichel (OGC Nice)

Oliver Christensen (Hertha Berlin) Forsvarsspillere: Simon Kjær (AC Milan)

Andreas Christensen (FC Barcelona)

Joachim Andersen (Crystal Palace)

Victor Nelsson (Galatasaray)

Joakim Mæhle (Atalanta)

Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United)

Daniel Wass (Brøndby IF) Midtbanespillere: Christian Eriksen (Manchester United)

Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham)

Thomas Delaney (Sevilla)

Mathias Jensen (Brentford) Angrepsspillere: Andreas Skov Olsen (Club Brugge)

Martin Braithwaite (Espanyol)

Jesper Lindstrøm (Eintracht Frankfurt)

Mikkel Damsgaard (Brentford)

Andreas Cornelius (FC København)

Kasper Dolberg (Sevilla)

Brasils endelige VM-tropp ble også presentert mandag.

Både Gabriel Jesus i Arsenal, Flamengo-spissen Pedro og Richarlison i Tottenham er foretrukket foran Liverpools Roberto Firmino av landslagssjef Tite. Spissen står oppført med 49 landskamper, og har hatt en brukbar start på årets sesong for Liverpool med åtte nettkjenninger siden august.

Likevel blir ikke spissen med til Qatar.

Info Dette er Brasils VM-tropp: Keepere: Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras). Forsvarsspillere: Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Dani Alves (Pumas)

Danilo (Juventus), Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (Paris Saint Germain)

Thiago Silva (Chelsea) Midtbanespillere: Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham) Angrepsspillere: Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar Jr. (Paris Saint Germain)

Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Les også Slik skal VG dekke fotball-VM i Qatar Årets fotball-VM kommer for mange med en kraftig bismak.

Det omstridte mesterskapet i Qatar sparkes i gang 20. november. Omtrent halvannen uke før VM starter har Kroatia, Australia, Costa Rica og Japan offentliggjort sine endelige tropper til verdensmesterskapet, i tillegg til Tyskland, Belgia, Frankrike og Brasil.

Info Kroatias VM-tropp: Keepere: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb)

Ivica ivušić (Osijek)

Ivo Grbić (Atlético Madrid) Forsvarsspillere: Domagoj Vida (AEK Athens)

Dejan Lovren (Zenit)

Borna Barišić (Rangers)

Josip Juranović (Celtic)

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Borna Sosa (Stuttgart)

Josip Stanišić (Bayern München)

Martin Erlić (Sassuolo)

Josip Šutalo (Dinamo Zagreb) Midtbanespillere: Luka Modrić (Real Madrid)

Mateo Kovačić (Chelsea)

Marcelo Brozović (Inter)

Mario Pašalić (Atalanta)

Nikola Vlašić (Torino)

Lovro Majer (Rennes)

Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt)

Luka Sučić (Red Bull Salzburg) Angrepsspillere: Ivan Perišić (Tottenham)

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

Mislav Oršić (Dinamo Zagreb)

Ante Budimir (Osasuna)

Info Australias VM-tropp: Keepere: Mathew Ryan (FC København)

Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Andrew Redmayne (Sydney) Forsvarsspillere: Aziz Behich (Dundee United)

Miloš Degenek (Columbus Crew)

Bailey Wright (Sunderland)

Fran Karačić (Brescia)

Harry Souttar (Stoke)

Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian)

Joel King (Odense)

Kyle Rowies (Heart of Midlothian)

Thomas Deng (Albirex Niigata) Midtbanespillere: Aaron Mooy (Celtic)

Jackson Irvine (St. Pauli)

Ajdin Hrustic (Hellas Verona)

Riley McGree (Middlesbrough)

Keanu Baccus (St Mirren)

Cameron Devlin (Heart of Midlothian) Angrepsspillere: Mathew Leckie (Melbourne City)

Awer Mabil (Cádiz)

Jamie Maclaren (Melbourne City)

Mitcheil Duke (Fagiano Okayama)

Martin Boyle (Hibernian)

Craig Goodwin (Adelaide United)

Jason Cummings (Central Coast Mariners)

Info Costa Ricas VM-tropp: Keepere: Keylor Navas (Paris St-Germain)

Esteban Alvarado (Herediano)

Patrick Sequeira (CD Lugo) Forsvarsspillere: Francisco Calvo (Konyaspor)

Juan Pablo Vargas (Millonarios FC)

Kendall Waston (Saprissa)

Oscar Duarte (Al-Wehda)

Daniel Chacon (Colorado Rapids)

Keysher Fuller (Herediano)

Carlos Martinez (San Carlos)

Bryan Oviedo (Real Salt Lake)

Ronald Matarrita (Cincinnati). Midtbanespillere: Yeltsin Tejeda (Herediano)

Celso Borges (Alajuelense)

Youstin Salas (Saprissa)

Roan Wilson (Grecia)

Gerson Torres (Herediano)

Douglas Lopez (Herediano)

Jewisson Bennette (Sunderland)

Alvaro Zamora (Saprissa)

Anthony Hernandez (Puntarenas FC)

Brandon Aguilera (Nottingham Forest)

Bryan Ruiz (Alajuelense). Angrepsspillere: Joel Campbell (Leon)

Anthony Contreras (Herediano)

