Kommentar

Svakere enn Solskjær

Jürgen Klopp og Liverpool har slitt i sesongstarten i Premier League.

Jürgen Klopp har fått enormt mye ut av tiden i Liverpool. Men hvor godt tyskeren takler slitasje er et stadig mer presserende spørsmål.

Det er en interessant øvelse å sammenligne tabellen etter 12 kamper i forrige sesong, med hvordan den ser ut etter like mange spilte kamper nå.

Etter et dusin matcher i 2021 ledet Chelsea ligaen foran Manchester City, mens Liverpool lå på tredjeplass med 25 poeng.

Manchester United var da nummer åtte på tabellen, med 17 poeng og et stygt 4–1-tap mot Watford på samvittigheten. Det nederlaget ble slutten på Ole Gunnar Solskjærs berg-og-dalbane-tid som manager.

I november et år senere er det Arsenal som topper foran Manchester City. Nå er det Liverpool som virkelig er i trøbbel, og faktisk ligger Jürgen Klopp svakere an enn Manchester United gjorde da Solskjærs siste kapittel ble skrevet.

En niendeplass i Premier League med 16 poeng, der åtte av kampene er uten seier, er milevis unna en bærekraftig standard på Anfield.

Heldigvis for Klopp har han et langt tyngre CV som manager enn Solskjær, og det skal ekstremt mye til å rokke ved posisjonen hans i Liverpool.

De røde har så mye kvalitet i laget at det er grunn til å tro at de vil klatre ordentlig på tabellen, og avansementet i Champions League hjelper på troen.

Men det er et tiltagende problem for Klopp at problemene er så mangeartede. Det er ikke bare foreta et enkelt grep, og så er alt på sporet igjen.

Spillestilen til Klopp er som kjent veldig energikrevende, og det er neppe tilfeldig at tyskeren ofte har vært så opptatt av konsekvensene av et brutalt kampprogram.

Skadefrekvens, bredde i troppen og tiltagende alder på sentrale spillere er også temaer som i sum kan gjøre Liverpool sårbare.

Dessuten ser vi at Salah-magien ikke inntrer like hyppig som før, mens en viktig brikke er borte etter at Sadio Mané forsvant.

Det er en klisjé i fotball å snakke om en enkeltkamp en klubb MÅ vinne, men det begynner virkelig å brenne ytterligere dersom det blir tap også i serierunde nummer 13.

I runden med ulykkestallet skal Liverpool møte Tottenham, og det attpåtil på bortebane. Spurs ligger på plassen Liverpool gjorde på samme stadium i fjor, med ett poeng mer i beltet. Å vinne nord i London blir ingen enkel oppgave for de røde, for å ty til et understatement.

Det som blir ekstra spesielt denne sesongen, er jo å se hvordan klubbene takler at hele opplegget blir annerledes enn normalt.

Med er verdensmesterskap midt i sesongen får klubber i motgang på den ene siden et pustehull som kan være kjærkomment om du sliter.

Men det er samtidig alltid et element av usikkerhet når sentrale spillere er borte med landslag over tid, ikke minst med tanke på skaderisiko.

Så sterk som teten i ligaen har vært denne høsten og hvor stor avstanden allerede er, er det allerede lite realistisk å tro at Liverpool kan blande seg inn helt der oppe.

Men for Jürgen Klopp er det uansett enormt mye å spille for fremover.

Han kan nemlig ikke være bekjent av en svakere sesongstart enn Manchester United hadde i fjor.