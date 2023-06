HYLLET I KREML: Vladimir Putin tok imot Artjom Dzjuba etter VM på hjemmebane i 2018. Dzjuba er 196 cm. på strømpelesten, mens Putin trolig er snaut 170.

Ny intim-video av russisk fotballstjerne lekket: − Jeg ble truet

En av Russlands mest kjente fotballspillere, Artjom Dzjuba (34), sier at han ble presset for penger av personer som nå har lagt en intim-video med stjernen ut på nettet.

Kortversjonen Russlands kjente fotballspiller, Artjom Dzjuba, hevder han ble presset for penger før en intimvideo med ham ble publisert på nettet

En tilsvarende episode skjedde i november 2020, og saken er stor i Russland

Fotballstjernen sier på Instagram at videoen må være gammel, og en politiker fra Putins parti, Vitalij Milonov, råder ham til å finne en «normal jente».

Dzjuba, som spiller i Lokomotiv Moskva, er mestscorende i russisk Premier League gjennom tidene. Han er elsket og hatet av fotballfans i Russland, blant annet fordi han byttet klubb mellom rivalene Spartak Moskva og Zenit St. Petersburg. Vis mer

I november 2020 ble det lagt ut en intimvideo med Dzjuba - den gang at han masturberte. Nå er en ny intimvideo der Dzjuba er med, lagt ut, melder sports.ru.

– Jeg ble presset for penger, truet. Jeg vet ikke hvorfor de gjør dette. For meg er det ikke interessant. Det blir på deres samvittighet, sier Dzjuba på Instagram.

Dzjuba har spilt for blant andre Spartak Moskva og Zenit St. Petersburg, er nå i Lokomotiv Moskva. Han er den mestscorende spilleren i russisk Premier League gjennom tidene.

VM-MÅL: Artjom Dzjuba jubler over scoring i åpningskampen i VM 2018.

På Instagram sier han at han ikke har grått hår på videoen, og at den dermed må være gammel.

Saken har fått mye oppmerksomhet i Russland, der til og med politikere har uttalt seg om saken. Det er Vitalij Milonov, en mildest talt frittalende kar fra Putin-partiet Forente Russland.

Han råder fotballstjernen til å finne ei «normal jente» som ikke legger ut videoer på nettet, melder REN TV.

– Zenit-fansen kan nok hjelpe ham med å finne en vakker, normal jente, sier Milonov.

Også i 2020, da videoen med Dzjuba ble lagt ut før en viktig kamp mellom Krasnodar og hans Zenit, ble det etter hvert kjent at spilleren ble presset for penger. En kjent kvinnelig blogger ble den gang anklaget for å ha stått bak publiseringen. Hun nektet for det.

Artjom Dzjuba scoret tre mål for Russland i hjemme-VM i 2018. Etter VM ble han og resten av laget invitert til Kreml, der de ble hyllet av president Vladimir Putin.

Han er en av de mest profilerte spillerne i den russiske ligaen, og bortsett fra en gjesteopptreden i tyrkiske Adana Demirspor, har han hele tiden spilt for russiske klubber.

Mange elsker Dzjuba - et fenomen som russerne kaller «Dzjubamania».

Den andre delen hater Dzjuba, ikke minst Spartak Moskva-fansen, som aldri har tilgitt ham at han i sin tid gikk til Zenit. Dzjuba kom til Spartak-akademiet allerede som åtteåring og var Spartaks eiendom helt fram til 2015, selv om han var utlånt til flere klubber underveis.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post