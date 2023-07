TYDELIG: Brede Hangeland og landslagstrener Luis Pimenta mener det bør vurderes nærmere hvordan mesterskapene for yngres landslag skal spilles.

Vil ha endring etter stjerneforfall: − Noe vi bør se på

ULLEVAAL STADION (VG) De aller største talentene blir ikke med når Norge skal spille U19-EM. Nå mener landslagsledelsen at det må en endring til.

– Jeg ser det fra begge sider. Jeg synes litt synd på de spillerne som har kvalifisert seg og gjerne vil dette. Så er klubbene selvfølgelig i sin fulle rett til å si nei. I et lengre perspektiv tror jeg det er fantastisk å få lov til å være med på dette.

Det sier Brede Hangeland til VG. Den tidligere landslagskapteinen er nå spilleransvarlig i NFF NFFNorges Fotballforbund og blir «head of delegation» når U 19-landslaget reiser til EM i Malta.

Dit skal ikke profilerte spillere som Andreas Schjelderup (Benfica), Isak Hansen Aarøen (Manchester United), samt Vålerenga-duoen Magnus Riisnæs og Jacob Dicko Eng.

I alle tilfellene har klubbene sagt nei.

Norges første kamp i U19-EM er mot Hellas i dag klokken 18.00. Den sendes på VGTV.

Siden kampene ikke spilles på såkalte internasjonale datoer, kan helle ikke landslagene kreve at spillerne blir med.

1 / 2 NEKTES: Andreas Schjelderup får ikke fri fra Benfica for å spille U 19-EM i sommer. BLIR HJEMME: Manchester Uniteds Isak Aarøen blir heller ikke med til EM. forrige neste fullskjerm NEKTES: Andreas Schjelderup får ikke fri fra Benfica for å spille U 19-EM i sommer.

– Dette er noe vi bør se på, spesielt i lys av at yngre og yngre spillere kommer inn på A-landslag. Denne problemstillingen vil bli mer komplisert med det systemet som er i dag. Det er synd, spesielt for spillerne, sier Hangeland.

Han får støtte fra U19-landslagstrener Luis Pimenta.

– Det holder ikke bare at Norge prøver. Jeg vet at flere forbund har vært i dialog og sendt forslag om å restrukturere. Det er viktig at alle forbund samler seg for å finne en bedre løsning for spillerne. Dette er ikke en god løsning for klubb eller landslag. Det er spillerne som må stå i fokus når vi snakker om spillerutvikling, sier Pimenta.

Info Norges tropp til U 19-EM Keepere:

Magnus Rugland Ree, Viking

Viktor Engh, Lyn

Peder Hoel Lervik, Molde FK

Forsvar:

Vetle Walle Egeli, Sandefjord

Dylan Ryan Murugesapillai, Træff (utlån fra Lillestrøm)

Aleksander Andresen, Stabæk

Daniel Bassi, Tromsø

Nikolai Hopland, Aalesund

Vegard Solheim, FK Haugesund

Simen Haram, Aalesund

Rasmus Holten, Brann

Midtbane:

Alwande Roaldsøy, Atalanta

Isak Tomar Hjorteseth, Brann

Niklas Ødegård, Molde

Syver Aas, Skeid (utlån fra Odd)

Oliver Braude, Heerenveen

Angrep:

Niklas Wassberg, Brann

Oskar Sivertsen, Kristiansund

Henrik Skogvold, Lillestrøm

Erik Flataker, Sogndal

Benjamin Faraas, HamKam Vis mer

Portugiseren mener at alle aldersbestemte mesterskap burde gått samtidig, og at det dermed hadde vært opp til forbundene å fordele spillerne på de forskjellige nivåene.

Landslagstrener Luis Pimenta.

– Hvis disse to-tre ukene blir lag som internasjonale datoer, så er alle beskyttet. Så vet ikke jeg om det er mulig å gjøre det sånn, men teoretisk sett ville det gjort det enklere for klubb, spillere og forbund, sier Pimenta.

– Hvilke forklaringer får du fra klubbene?

– Det er planlegging av oppkjøring og en mulighet for spillerne til å vise seg fram. Det er ikke noe vanskelig å forstå, svarer landslagssjefen.

Info Slik ser du Norges kamper Tirsdag 4. juli kl. 18.00

Norge – Hellas på VG, NRK 2 og i NRK TV. Fredag 7. juli kl. 21.00

Island – Norge på VG, NRK 3 og i NRK TV. Mandag 10. juli kl. 21.00

Spania – Norge på NRK 3, i NRK TV og på VG+ Søndag 16. juli kl. 21.00

Finalen sendes på VG, NRK 3 og i NRK TV. Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Vis mer

Brede Hangeland tror Norge merker problematikken enda mer enn de større nasjonene.

– Vi må nesten håpe at noen tar opp dette på selvstendig grunnlag. For det er ingen hemmelighet at det er større bredde i større nasjoner enn det er for oss. Om Spania mister noen er det dumt for de, men de har en større «pool» av spillere å ta av, sier Hangeland.

U21-EM startet 21. juni og finalen spilles 8. juli.

