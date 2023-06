Kommentar

Må vi ha stjernene minutt for minutt? Og hva kostet den vesken egentlig?

FOKUS: Pressen har ikke fokus på banen, men på en som fortsatt er i garderoben – Erling Braut Haaland.

ULLEVAAL STADION (VG) Da nødvarsel-testen også høylytt runget over Ullevaal stadion, mens det fortsatt manglet én spiller på gressmatta, ropte TV2s Marius Skjelbæk: «Nå kommer Haaland!»

Det var selvsagt sagt som en fleip, men det ligger noe mer seriøst bak: Sånn tingene har utviklet seg det siste året, så er det liksom ingen grenser for hva fenomenet Erling Braut Haaland fører med seg.

Det ville neppe blitt reagert om det ble spilt en fanfare mens han entret gressteppet på Ullevaal stadion heller.

Norge har aldri hatt en idrettsstjerne med den statusen Erling Braut Haaland har fått. Det er kun Ole Gunnar Solskjær som kan gi ham kamp der, på grunn av det han gjorde i Manchester United fra scorings-debuten i 1996 og til og med seiersmålet i Champions League-finalen i 1999.

Da var Solskjær verdens mest kjente nordmann, men lenge før det hadde han skjønt hva det betyr når du presterer i verdens største idrett, i verdens beste liga og i en av verdens største klubber.

Jeg husker godt hva Solskjær svarte en gang han ble spurt om hvorfor han stilte opp på så lite i media: Han sa noe interessant, og som jeg har tenkt mye på siden:

«En dag forsto jeg at – hvis jeg ville – så kunne jeg være på 1. siden til VG hver dag.»

Han var blitt så stor at det skulle bare et kort svar på et spørsmål til, så havnet han på avisens 1. sider.

Og det orket han ikke, forståelig nok.

Solskjær var enorm, så enorm at han følte han ikke hadde noe valg: Bodde på hemmelig adresse og hadde selvsagt hemmelig telefonnummer. Han klarte til og med å påvirke landslagsledelsen til å flytte fra Oslo sentrum til Fornebu under samlinger. Fordi sjansen var større for å få være i fred.

Men dette var før sosiale medier. Det var tidlig i mobiltelefonens levetid. Forskjellen er enorm fra da Solskjær var verdens mest kjente nordmann i 1999 og til Erling Braut Haaland er det i 2023.

I dag blir hvert sitat fra Norges største stjerne blåst opp, ofte treffer overskriftene langt over mål. Og skal ikke engang Haaland gå i butikken, før han havner på et eller annet nettsted, eller i det minste i sosiale medier? Slår han ut håret (bokstavelig talt), som han gjorde i en kamp, så er det en sak. Bommer han i et par kamper så er det krise, og heftige diskusjoner.

Alt er Erling Braut Haaland.

Alle visste at han ville komme på landslagssamling. Men det var visst viktig å belyse at han kom i privatfly – med utslått hår. Hva han hadde på seg var visst også viktig.

Men det som skjer på banen/utenfor banen med Braut Haaland er slett ikke nok. Når et menneske blir så kjent som han er i dag, så må media videre – til foreldrene, hvem er de? Har de betydd mye? Greit nok. Men må vi til kjæresten, om han har det? Ja, sier mediene. Mulig, men må vi?

Hva med veska til Isabel Haugseng Johansen? Er det viktig å finne ut hvilken type veske det er og hva den koster? Tydeligvis. Alle vet at fotballspillere tjener store summer i dagens verden. Det er summer som er så voldsomme at det faktisk er litt vrient å ta inn over seg. Og da kan det neppe komme som en overraskelse at stjernene bor flott og dyrt, kjører flotte og dyre biler, smykker, klokker – og så videre.

Braut Haaland har sagt det selv, litt som Solskjær i sin tid sa om å havne på 1. siden i VG hver dag, at han ikke lenger kan leve «normalt». Han er så synlig (195 centimeter og med det lange, lyse håret) at det ikke vil gå. Og siden mobilkameraet kom, er alle blitt potensielle fotografer.

Du er på et vis en godt betalt fange i ditt eget liv.

Spørsmålet er om vi trenger mer Erling Braut Haaland minutt for minutt – eller om det snart er nok.

Kanskje vil diskusjonen komme.

Men først skal han spille et par landskamper – for fulle tribuner.

Noe som også i stor grad skyldes – Erling Braut Haaland . . .

