675 millioners-svensken skremte Liverpool: Slo tilbake i overtidsdrama

(Liverpool–Newcastle 2–1) Det ble en drømmestart for svenske Alexander Isak (22) i Premier League, men det hjelp ikke - for Carvalho reddet Liverpool etter 97 minutter og ni sekunder.

For det ble litt av et drama på Anfield. Det luktet krise og ett poeng syv minutter på overtid. Og da hadde Liverpool hatt seks poeng etter fem kamper.

Men så dukket innbytter Fabio Carvalho opp. Og satte ballen i mål og sendte hjemmepublikum til himmels etter drøyt 97 minutter.

– Se på det her! Se på denne fansen. Jeg må bare si takk til dem alle, dette er for dem, sier matchvinneren til BT Sport rett etter kampslutt.

Carvalho fylte 20 år i går (tirsdag), og han er den yngste spilleren til å score et avgjørende overtidsmål for Liverpool i Premier League, melder OptaJoe.

For Liverpool som har kjempet om - eller tatt - ligagullet de siste sesongene, var scoringen til Carvalho en lettelse på et hinsides nivå. Nå er Liverpool fortsatt med og jakter toppen.

Men først var det svenske-show, selv om det knapt er en trøst for Newcastle når det ene poenget ryker så sent.

1 / 2 JUBEL: Newcastle-fansen på Anfield var i ekstase da Alexander Isak scoret i debuten mot Liverpool onsdag kveld. forrige neste fullskjerm

Fredag ble overgangen for svenske Isak fra Real Sociedad til Newcastle bekreftet. Fem dager senere scoret han.

Liverpool gikk ut på eget gress med det man skulle tro var en god porsjon selvtillit med 9–0-seieren over Bournemouth friskt i minnet. Sist lørdag kokte det på Anfield da Diaz scoret første målet etter tre minutter og det niende og siste i det 85. minutt. Liverpool fløy.

Onsdag kveld var det en stadig mer frustrert og utagerende Liverpool-manager Jürgen Klopp, med illsinte ansiktsuttrykk, på sidelinjen. Og den som virkelig stakk kjepper i spillet for hjemmelaget var en svensk 22-åring.

Isak var lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad i 2019 og 2020. Mens Isak scoret på Anfield i sin Premier League-debut etter 38 minutter, så ledet Ødegaard Arsenal til 2–1-seier over Aston Villa på hjemmebane i London. Ni minutter inn i 2. omgang satte Isak ballen i mål igjen, men 22-åringen ble avblåst for en hårfin offside, dermed ble det annullert.

I følge The Guardian betalte Newcastle 675 millioner kroner til Real Sociedad for svenske Isak. Overgangen var klar 26. august.

SCORING: Roberto Firmino utlignet for Liverpool og jublet sammen med Mohamed Salah og Fabinho.

Men etter 60 minutter var det balanse i regnskapet da Roberto Firmino satte ballen bak Nick Pope. Harvey Elliott la ballen ut til Mohamed Salah på høyrekanten. Han fant Firmino som styrte ballen i det lengste hjørnet:

Liverpool har hatt en krevende start på sesongen med uavgjort mot Fulham og Crystal Palace, så ble det tap mot Manchester United. To poeng etter tre kamper var fasiten før målfesten mot Bournemouth.

Men Liverpool hadde sjanser mot slutten og kunne avgjort. Etter 80 minutter spilte Salah til Luis Diaz, det er en kjempesjanse for colombianeren, men avslutningen er for dårlig. I det 83. minutt fikk Fabinho en mulighet etter et frispark, men han sendte ballen over mål med venstrebenet. Og åtte minutter på overtid reddet de tre poeng.