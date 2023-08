HET: Moises Caicedo i aksjon mot Nottingham Forest i april.

The Athletic: Liverpool til enighet om overgang – kan bli overgangsrekord

Liverpool kan ha funnet midtbaneankeret de har vært på jaktet etter. Nå melder The Athletic at klubben betaler over 1,4 milliarder kroner for Brighton-juvelen Moisés Caicedo (21).

Det vil i så fall være britisk overgangsrekord. Den hittil dyreste overgangen var da Enzo Fernández ble kjøpt fra Benfica til Chelsea for 106,8 millioner pund i januar.

Moises Caicedo vil koste Liverpool 110 millioner pund, noe som tilsvarer 1,44 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Det er den svært velrenommerte journalisten David Ornstein som melder om den ventede overgangen.

Ifølge The Athletic holdt Brighton auksjon hvor det høyeste budet ved midnatt trakk det lengste strået i budkampen. Chelsea skal ha gitt seg på 100 millioner pund.

De melder videre at personlige betingelser er en formalitet og at den medisinske testen gjennomføres fredag.

Dermed kan den ecuadorianske ballvinneren bli klar til søndagens kamp mot nettopp Chelsea.

Saken oppdateres.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post