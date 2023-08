Hoseth og Klaksvík med historisk avansement etter vanvittig straffedrama – møter Molde i neste kamp

(BK Häcken - KÌ Klaksvík 3−3 e.e.o, 3–4 etter straffer) KÍ Klaksvik fortsetter å sjokkere. Nå er gruppespillet i Europa sikret etter seier mot Per Mathias Høgmos Häcken på straffer.

Saken oppdateres!

For bare uker siden spilte Klaksvík-keeper Jonathan Johansson i norsk femtedivisjon for Majorstuen. Tirsdag reddet han straffe mot Häcken i Champions League-kvalifiseringen, og gjorde jobben enklere for Klaksvíks siste straffetaker, norske Vegard Forren.

Forren var sikker på siste straffe, og sendte Klaksvík videre i Champions League-kvalifiseringen.

Klaksvík har levert enormt i årets kvalik, og fortsetter seiersrusen fra den første kvalifiseringsrunden mot Ferencvaros. Avansementet ble avgjort på straffer, og Magne Hoseths menn fra Færøyene møter nå Molde i den tredje kvalifiseringsrunden.

Hoseths Klaksvík er etter seieren sikret Europa-gruppespill i årets sesong.

Første oppgjør endte målløst og lagene var like langt før oppgjøret på Hisingen Arena i Göteborg.

Og det færøyske laget satte tidlig temperaturen for oppgjøret.

Danske Claes Kronberg løftet inn mot høyreving Arni Fredriksberg som etter to enkle ballberøringer fant nettmaskene og sendte de 100 tilreisende fra Færøyene til himmels.

Men det skulle ikke ta lang tid før de svenske vertene svarte på innsatsen. Tobias Sana ble vartet opp av tidligere Vålerenga-spiller Amor Layouni, og fyrte av fra rundt 20 meter. Og to minutter etter hvilen sendte nyervervede Layouni vertene i føringen. Mikkel Rygaards innlegg fant pannebrasken på svensken som satte ballen forbi keeper Johansson.

Men målscorer Frederiksberg holdt gjestene i kampen da han fem minutter senere utlignet på nytt etter et frispark og et snev av klønete keeperspill.

Ibrahim Sadiq sendte i tilleggsminuttene av første ekstraomgang vertene til himmels nok en gang da han sikret nettsus etter en dårlig keeperklarering. Likevel ble det Klaksvíks tomålsscorer som satte skår i gleden for Häcken.

En corner var det som skulle til for de færøyske gjestene. Frederiksbergs corner fant innbytter Sivert Gussiås, som i duell med keeper Abrahamsson fikk ballen i mål og blåste liv i Champions League-drømmen for Klaksvík.

Magne Hoseth, Vegard Forren, Daniel Berg Hestad og Even Hovland for KÍ Klaksvík og BK Häcken.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Tidligere Molde- og Brann-spiller Vegard Forren startet i sin vante venstrebackposisjon for sin tidligere lagkamerat i Klaksvík. Even Hovland spilte hele kampen for Per-Mathias Høgmo.

Sivert Gussiås kom inn for Klaksvík i den første ekstraomgangen.

Veton Berisha og Ola Brynhildsen sikret revansje for storfavoritt Molde etter 1–0-tapet i returoppgjøret mot HJK Helsinki. Dermed møter laget fra rosenes by ... i den tredje Champions League-kvalifiseringsrunden.

Dermed blir det gjensyn for Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad med sin gamle klubb Molde i den tredje kvaliken. I tillegg vil Vegard Forren få et gjensyn med klubben han i 2020 forlot.

BK Häcken møter vinneren mellom Galatasaray og Zaligris i Europa League.