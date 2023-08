Egil Selvik fikk Vålerenga-fansen mot seg på Intility søndag. Landslagskeeperen sier han tar det hele med et smil.

Sier han fikk ting kastet på seg fra tribunen: − Vant til det

VALLE (VG) Egil Selvik ble buet på gjennom hele andre omgang av Vålerenga-fansen. Han sier han begynner å bli vant med at ting kastes mot han fra tribunen.

Kortversjonen Haugesund-keeper Egil Selvik ble buet på og ble utsatt for gjenstander kastet av Vålerenga-fansen under den andre omgangen av kampen på Intility stadion søndag.

Ifølge Selvik skyldtes fiendtligheten en situasjon tidlig i andre omgang, hvor han gikk ned og viste tegn på å ha smerter i nakken etter å ha hatt kontakt med Seedy Jatta.

Selvik sier at han begynner å bli vant til at ting kastes mot ham fra tribunen, inkludert snøballer og Jägermeister-flasker.

Vålerenga's sikkerhetssjef, Ronnie Bergheim, har uttalt at 'kasting mot banen er uakseptabelt' og at klubben vil undersøke saken.

Selvik fikk ros for flere viktige redninger under kampen mot Vålerenga fra TV 2s eksperter og FKH 's trener, Jostein Grindhaug. Vis mer

Haugesund-keeperen fikk kjenne på trykket fra Østblokka i løpet av andre omgang på Intility søndag.

– De begynner tidlig med buing. Men de skaper show. Jeg begynner å bli vant til litt forskjellige ting. Så vet jeg at det er bra trykk her. Det er bare gøy, det, sier landslagsspilleren til VG etter kampen.

Det var en situasjon kort tid inn i den andre omgangen som gjorde Selvik upopulær blant hjemmefansen. Selvik gikk ned og så ut til å ha smerter i nakken etter å ha dultet borti Seedy Jatta.

Etter dette fikk Selvik pipekonsert hver gang han var borti ballen.

Ifølge keeperen ble det kastet ting inn på banen.

– Det kastes jo litt ting. Jeg begynner å bli vant til det. Alt fra snøballer til Jägermeister-flasker og sånt. Så lenge de ikke treffer er det vel greit, men jeg kunne gjerne hatt meg frabedt de tingene. Men for all del. Jeg er vant til det.

Sikkerhetssjef i Vålerenga Ronnie Bergheim vil se på saken.

– Kasting mot banen er uakseptabelt og noe vi ser alvorlig på. Vi vil gjennomgå videoopptak og se om det er grunnlag for reaksjoner i henhold til vårt sanksjonsreglement. Vi er glad for å høre at Selvik tar det pent, men kasting er noe man skal slippe å bli utsatt for på fotballkamper, sier Bergheim til VG mandag formiddag.

Selvik måtte i aksjon flere ganger mot Vålerenga.

Selvik forteller at det var litt av hvert som ble kastet søndag.

– Sender du noen meldinger tilbake?

– Nei, jeg prøver å unngå det. Jeg kikker litt opp, og det er jo det de vil ha. De vil ha en respons. Jeg tar det med et smil og så lenge det ikke blir helt bananas så går det fint.

Selvik hadde flere viktige redninger i kampen mot Vålerenga og fikk ros av TV 2s eksperter etter kampen.

– Egil Selvik har vært veldig, veldig god for Haugesund denne sesongen, sa Jesper Mathisen i studio.

FKH-trener Jostein Grindhaug mener keeperen har vokst på å være med i de siste landslagstroppene.

– Han har blitt stabil på et godt nivå. Han har tatt det på en voksen måte. Han har absorbert det og klart å holde nivået. Han har tatt steg siden han ble tatt ut på landslaget, sier Grindhaug til VG.

– Du lærer alltid mye nytt når du kommer på landslaget og har et team som gir feedback. For meg handler det bare om å høste så mye erfaringer som mulig, sier Selvik.

