Fransk storavis: Neymar vil forlate PSG

Den brasilianske superstjernen Neymar (31) skal ifølge den franske storavisen L’Equipe ha informert Paris Saint-Germain om at han ønsker å forlate klubben allerede denne sommeren.

Avisen skriver at Neymar skal ha informert klubbpresident Nasser al-Khelaifi at han vil bort fra den franske hovedstaden.

Neymar har i utgangspunktet kontrakt til sommeren 2025.

Flere spanske medier, deriblant Football Espana og Sport, melder også at den brasilianske stjernen skal ønske seg en retur til Barcelona seks år etter at han forlot klubben.

Det rapporteres om at klubbpresident Joan Laporta presser på for en låneavtale, men Barca-trener Xavi skal imidlertid være lunken til at 31-åringen returnerer til Camp Nou.

Xavi, som spilte sammen med Neymar i to sesonger i den katalanske storklubben, tror at en eventuell overgang for Neymar vil påvirke stemningen i klubben. Det melder spanske Marca.

Det har vært mye skriverier rundt den franske hovedstadsklubben i sommer. For i tillegg til Neymars usikre fremtid har sagaen om Kylian Mbappé preget avisspaltene både i og utenfor Frankrike.

I juni sendte Mbappé et brev til PSG der han fortalte ledelsen at han ikke ønsket å forlenge kontrakten – som løper ut neste sommer. 24-åringen har likevel sagt at han vil spille for PSG ut den kommende sesongen.

I juli skal PSG har prøvd hardt å signere superspissen. Den franske klubben skal for eksempel ha godtatt et bud fra Al-Hilal, men franskmannen nektet å forhandle med klubben fra Saudi-Arabia.

Overgangsguruen Fabrizio Romano har hele tiden meldt at Mbappé allerede er enig med Real Madrid om en kontrakt fra sommeren 2024. Det er da kontrakten med PSG utløper.

Mbappé har ikke vært med på PSGs pre-season-turné til Asia, og spiller ikke tirsdagens treningskamp mot Inter.