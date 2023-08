Sjokkexit i VM – Utrolig selvmål ble avgjørende da Italia røk ut

To minutter på overtid sendte kaptein Thembi Kgatlana Italia hjem og Sør-Afrika videre til åttendedelsfinale.

Før overtidsscoringen hadde derimot Italia gitt Sør-Afrika en hjelpende hånd.

Tilbakespillet til Benedetta Orsi ble altfor upresist og gikk rett inn i eget nett. Før det hadde Arianna Caruso sendt Italia i føringen fra straffemerket.

Vondt ble til verre for italienerne da Hildah Magia hamret sørafrikanerne opp i ledelsen etter halvspilt omgang.

I syv minutter hadde gultrøyene én fot i åttedelsfinalen, før Caruso fant veien til nettmaskene på nytt og sendte Italia tilbake som gruppetoer. Målet ble først godkjent etter en langvarig VAR-sjekk.

Italienerne fikk deretter en kjempemulighet til å sementere sin plass i sluttspillet, men bommet. Like før slutt satte i stedet Thembi Kgatlana inn vinnermålet for Sør-Afrika, som sørget for italiensk fadese og exit fra mesterskapet.

Svenskene gjorde jobben mot Argentina og er videre i fotball-VM som beste lag i gruppe G.

Det ble gjort hele ni endringer inn til kampen mot Argentina siden svenskene allerede var videre i VM, og hadde mer eller mindre sikret seg førsteplassen i gruppen.

Sveriges oppgjør var ikke av det underholdende slaget, og etter en tafatt førsteomgang var det gultrøyene som tok ledelsen etter hvilen. Et perfekt innlegg fra Sofia Jakobsson fant Rebecka Blomqvist foran mål, og sistnevnte satte enkelt inn 1–0.

Like før slutt traff Elin Rubensson blink fra elleve meter. 2–0 ble sluttresultatet, og Sverige gikk seirende ut av alle sine tre puljekamper. USA er neste hinder i åttedelsfinalen.