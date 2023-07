TOTTENHAM-MANN: Joe Lewis (t.v.), her sammen med styremann i Tottenham Hotspur, Daniel Levy.

Tottenham-eier nekter for innsidehandel

Britiske Joe Lewis (86) er satt under tiltale i USA for å ha organisert innsidehandel, men under en høring på Manhattan erkjenner han seg ikke skyldig.

Det er nyhetsbyrået Reuters som onsdag kveld melder at den britiske 86-åringen ikke erkjenner seg skyldig i anklagene.

Påtalemyndigheten anklager Lewis for å ha viderebrakt informasjon fra selskaper han har investert i, til venner, personlige assistenter, privatflypiloter og romantiske relasjoner.

Tiltalen består av 19 punkter, hvorav 16 omhandler svindel med verdipapirer og tre dreier seg om sammensvergelser.

Lewis er en britisk milliardær og forretningsmann. Han eier blant annet Premier League-klubben Tottenham Hotspur.

Damian Williams, statsadvokat på Manhattan, informerte om tiltalen i en video på Twitter tirsdag.

– I dag har kontoret mitt, det særlige distriktet i New York, satt Joe Lewis, den britiske milliardæren, under tiltale for å ha organisert en frekk plan for innsidehandel, sa Williams.

Se også: Tottenham slaktes, Liverpool hylles.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post