TOSIFRET: Faris Pemi Moumbagna kunne juble for seier og et tosifret antall mål i Eliteserien.

Glimt fortsetter seierstoget - snudde mot Haugesund etter pause

(Bodø/Glimt - FK Haugesund 2 - 1) Seiersrekken til Glimt fortsetter etter seier på hjemmebane mot FK Haugesund. Men de måtte jobbe for seieren.

For det stod 0 - 1 til Haugesund etter at første omgang var blåst av.

Haugesund sjokkåpnet med scoring etter bare to minutter spilt. Bruno Leite banket ballen kontant inn i mål og kunne sørge for at bortelaget gikk i garderoben med ledelsen.

Men Kjetil Knutsen fikk umiddelbart svar etter pausepraten. Det tok kun 28 sekunder før ballen lå i mål for hjemmelaget etter pausen.

FRUSTERT: Haugesunds Martin Samuelsen uttrykte frustrasjon etter at han fikk et mål annulert av VAR.

Amahl Pellegrino serverte sin sjette målgivende pasning til Faris Pemi Moumbagna, som bare kunne spasere ballen i mål og står nå med et tosifret antall scoringer i Eliteserien.

To minutter senere fant Sondre Sørli åpningen helt nede ved stolperota, og Glimt hadde snudd kampen etter 55 minutter spilt.

Glimt fortsatte å legge trykk på Haugesund i andre omgang, men en rekke strålende sklitaklinger fra gjestene hindret de helgule muligheter.

Martin Samuelsen satte ballen i mål med under et kvarter igjen på Aspmyra Stadion, men fikk senere målet annulert for offside.

Sory Diarra hadde stått over de to siste seriekampene som følge av det direkte røde kortet han pådro seg mot Molde på Aker stadion i 11. serierunde.

Søndag var malieren tilbake og fikk umiddelbar tillit på topp på bekostning av Martin Samuelsen i Haugesund-laget, som senere ble byttet inn.

Det skulle likevel ikke hjelpe mot et knallsterkt som stilte opp på banen i andre omgang.

Etter kampen uttrykte Martin Samuelsen frustrasjon over den annulerte scoringen og mener VAR tar vekk følelsene i fotballen.

– Det verste som har skjedd siden fotballen begynte må være VAR. Det er forferdelig. Det er så kunstig. Det skal være fotball, menneskers feil og følelser. Folk blir jo livredde for å feire, sa han til TV 2 etter kampen.