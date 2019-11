Pyro-diskusjonen har i det siste overgått det som skjer på banen som det mest intense temaet. Foto: VG og NTB Scanpix

Eliteserien 2019: Lite å fyre seg opp over

Det sier mye om hvor grå Eliteserien er at årets fremste snakkis handler om bluss og fyrverkeri på tribunen.

Mens kulden kryper inn over landet, nærmer det seg slutten av en sesong som ikke akkurat har vært på kokepunktet.

Heldigvis har alle regler unntak, men summa summarum har 2019-varianten av Eliteserien ikke gitt retorisk ammunisjon til dem som mener at tristessen i norsk seriefotball er overdrevet.

Mens typer som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland gjør herrelandslaget mer spennende enn på en generasjon, trenger du en sterk lykt for å finne lyspunktene i hjemlig liga.

Molde får etter all sannsynlighet jobben gjort allerede etter 27 av 30 runder. Klubben har en kul trener i Erling Moe, og skal definitivt ha kred for en solid sesong. Men for det etterlatte inntrykket av selve ligaen, skulle vi selvsagt gjerne opplevd en gullthriller helt inn.

I Bodø har sesongen vært en ubeskrivelig opptur på banen. Da skulle man kanskje tro at nordlendingene nærmest rev ned stadionportene for å se de gule gjøre forhåndstipsene til skamme. Men tilskuertallet på Aspmyra har vært 3345 i snitt. Bare i den nordnorske duellen mot TIL var det mer enn 4000 på plass. Febertilstander er vel følgelig ikke en helt treffende karakteristikk i Nordland.

For storebror i Trondheim nærmer denne sesongen seg det tragikomiske. Rosenborg risikerer å bli stående utenfor europaspill neste år, med sportslig krise, en pinlig rettssak og en fersk bok-uppercut fra stjernen som ble skviset ut.

Riktignok var det en liten periode drømmen om kirsebær med de største levde, men nesten kaster som kjent ingen mann av hesten. Når du er nær all time low i resultater på gruppespill-stadiet av Europa League, sier det mye om hvor det reelle nivået for norsk fotballs flaggskip er akkurat nå.

I Bergen har vi normalt et av landets mest engasjerte folkeslag, med Brann som en kronisk pasjonsgarantist. Men den garantien har visst gått ut på dato.

Lars Arne Nilsen har klart kunststykket å fremprovosere likegyldighet blant bøttevis av bergensere, og virker immun mot å forstå verdien av å bygge profiler og å fremstå åpen og inviterende overfor interessentene.

I Oslo begynner tålmodigheten å renne ut med «prosjekt Deila», som foreløpig ikke er i nærheten av å skape et topplag i byen med tettest befolkningsgrunnlag.

Nylig er det også reist en interessant debatt om klubbens rekrutteringspolitikk.

Lillestrøm var en gang klubben du enten elsket eller hatet, men nå begynner relevansen til Romerikes stolthet å bli diskutabel. Én seier på de siste 10 kampene får ikke akkurat fugla til å fly, og engasjementet i det offentlige ordskiftet omfatter sjelden de gule og svarte.

I Drammen, et område som også burde ha forutsetninger for å utvikle noe bærekraftig, har året vært langt unna å stå i gullskrift.

For totalbildet er det viktig å nevne oppstandelsen i Stavanger, solide saker i Skien med en målfarlig Børven - og en sterk stabilseringsevne i Haugesund.

Men om du lukker øynene og prøver å komme på de virkelige snakkisene denne sesongen, er det ikke mye av det som har skjedd på banen som dukker opp på netthinnen.

Og nå befinner vi oss i den paradoksale situasjonen at det endelig er temperatur. Men hovedrollene innehas av Norges Fotballforbund og Norsk Supporterallianse, med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en birolle med et manuskript som har skapt mye forvirring.

Uansett hvor man står i pyrodebatten, er det et trist faktum at en fullstendig fastlåst splid mellom forbundet og de aller ivrigste supporterne ikke er positivt for produktet «Eliteserien».

Sinnet fra supportersiden virker så inngående at ytterligere konfrontasjoner fremstår sannsynlig i de siste rundene.

Er det så noe som kan få frem litt ekstra spenning og sportslig nerve sånn helt på tampen, for å redde litt av totalnntrykket? Tja, du har jo alltids bunnstriden, men spørsmålet er om skjebnen til Ranheim, Mjøndalen, Sarpsborg og TIL engasjerer så veldig dypt utenfor egne rekker.



Men én «fest» har vi jo alltid igjen: Den sagnomsuste cupfinalen.

Den er satt opp 16 dager før høytiden setter inn.

God jul.

