Reddet plassen etter femte smultring på rad

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Stabæk 0–2) Stabæk-forsvaret hadde holdt nullen i 381 minutter. Mot Ranheim ble rekken forlenget ytterligere, i tillegg fikset forsvarsspillerne Yaw Amankvah og Jeppe Moe to scoringer den andre veien.

Ranheim måtte helst vinne sesongens nest siste hjemmekamp for å ha håp om å berge eliteserieplassen. Det satte Eliteseriens beste forsvar en effektiv stopper for.

Eliteseriens beste forsvar

Ikke bare holdt Yaw Amankwah og forsvarskompaniet nullen for femte kamp på rad, han ble også matchvinner med corner-scoringen etter 62 minutter.

Atten minutter senere fulgte bortelaget bortimot samme oppskrift. Venstreback Jeppe Moe svingte corneren fra høyre inn foran mål. Der var Ranheim-midtstopper Ivar Furu sist på ballen, og satte ballen bak eliteseriedebutant Magnus Lenes på uheldig vis.

Keeperdebutant

Hjemmelaget kunne takke Lenes for at ledermålet ikke kom tidligere. Det var etter at førstekeeper Even Barli ble skadd i onsdagens cupkamp mot Viking, at Lenes fikk muligheten fra start. Dette var første gang siden 2015 at Barli ikke startet en seriekamp for blåtrøyene.

Etter å ha holdt nullen for femte kamp på rad, har Stabæk-trener Janne Jönssons mannskap spilt 471 eliteserieminutter uten baklengsmål. Vi må faktisk helt tilbake til 23. september for å finne sist gang keeper Marcus Sandberg, Ronald Hernandez, Yaw Amankwah, kaptein Andreas Hanche-Olsen og Jeppe Moe slapp inn mål.

Det er snart seks uker siden. Mot Ranheim vant bortelaget sjansestatistikken klart, og hjemmelaget kom faktisk ikke til en eneste sjanse. Dét skal bortelagets forsvar ha mye av æren for.

Sikret plassen

Fremover på banen var spydspiss Kasper Junker en stadig mare for hjemmeforsvaret med sin fart, og fra høyre kant skapte banens beste spiller, Ola Brynhildsen, stadige problemer.

Ved to anledninger, én gang fra hver side, løp Brynhildsen seg fri fra hjemmeforsvaret, men i duellene med keeper Lenes var det keeperen som vant.

Seieren gjør at Stabæk er sikret spill i Eliteserien også i 2020. Det samme kan man ikke si om Ranheim, som nå har en tøff oppgave foran seg, der to av de tre siste seriekampene er på bortebane.

