Har holdt nullen i 471 minutter: – Vi har nesten bare trent angrepsspill

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Stabæk 0-2) Etter 2–0-seieren over Ranheim har Stabæk holdt nullen i 471 eliteserieminutter. I tillegg ble midtstopper Yaw Amankvah matchvinner. På tide, ifølge ham selv.

– Størsteparten av tiden på trening bruker vi på offensiv samhandling, så det er ikke sånn at vi har prioritert det defensive ekstremt mye på treningsfeltet. Men det at vi har offensivt spill gir oss også en defensiv trygghet, sier målscorer Amankwah til VG.

Scoringen på corner etter 62 minutter var bergenserens andre eliteseriemål siden debuten i 2008.

– Jeg har scoret altfor få mål i karrieren i forhold til styrke og spenst. Det er noe jeg har ønsket å gjøre noe med; endelig fikk jeg uttelling for det i dag.

Eliteseriens beste forsvar

Ranheim måtte helst vinne sesongens nest siste hjemmekamp for å ha håp om å berge eliteserieplassen. Det satte Stabæk-forsvaret en effektiv stopper for.

– Vi har nesten bare trent angrepsspill. Vi snakker litt om defensiv struktur, men jo tryggere man er bakover, jo mer våger man å angripe. Vi har ikke mast på hverandre om å holde nullen, det har vi ikke nevnt, sier Stabæk-trener Janne Jönsson til VG.

Atten minutter senere fulgte bortelaget bortimot samme oppskrift; at corner er mål. Venstreback Jeppe Moe svingte ballen inn foran mål. Der var Ranheims Torbjørn Lysaker Heggem trolig sist på ballen, og satte ballen bak eliteseriedebutant Magnus Lenes på uheldig vis.

Keeperdebutant

Hjemmelaget kunne takke nettopp Lenes for at ledermålet ikke kom tidligere. Det var etter at førstekeeper Even Barli ble skadd i onsdagens cupkamp mot Viking, at Lenes fikk muligheten fra start. Dette var første gang siden 2015 at Barli ikke startet en seriekamp for blåtrøyene.

– Kjedelig. Tungt. Skuffende. Vi taper soleklart for Stabæk i dag. Vi er ikke i nærheten, såpass ærlige må vi være. Jeg får til noen gode redninger, og gjør en grei prestasjon, men det betyr veldig lite på en sånn dag, sier Lenes til VG.

Vi må faktisk helt tilbake til 23. september for å finne sist gang keeper Marcus Sandberg, Ronald Hernández, Yaw Amankwah, kaptein Andreas Hanche-Olsen og Jeppe Moe slapp inn mål.

Det er snart seks uker siden. Mot Ranheim vant bortelaget sjansestatistikken klart, og hjemmelaget kom faktisk ikke til en eneste sjanse.

– Spesielt når vi får mål imot, virker det som vi gir opp litt. Det kan vi ikke gjøre, for det er ikke ferdig ennå. Vi må forstå at vi må kjempe for livet. Vi kan ikke ringe til begravelsesbyrået og bestille kiste riktig ennå, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

Sikret plassen

Seieren gjør at Stabæk er sikret spill i Eliteserien også i 2020. Det samme kan man ikke si om Ranheim, som nå har en tøff oppgave foran seg, der to av de tre siste seriekampene er på bortebane.

– Vi kjemper på kanten av stupet, og ingen kan resignere før det er teoretisk umulig å redde plassen. Vi har selvfølgelig ikke gitt opp. Det er bare to poeng opp til kvalifiseringsplass, og vi møter Mjøndalen i neste kamp, sier Lenes.

– Og der er det bare én ting som gjelder?

– Der er det bare seier som teller. Så ærlige må vi være.

