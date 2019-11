Solskjær lovpriser King etter United-tap: – Magi

BOURNEMOUTH (VG) (Bournemouth – Manchester United 1–0) Et kunstverk av Joshua King (27) satte en effektiv stopper for Manchester Uniteds korte opptur.

Det er av sine egne man skal ha det. Etter uavgjort mot Liverpool og tre strake borteseirer som hadde skapt en positiv atmosfære rundt et for kort tid siden kriserammet Manchester United, må Ole Gunnar Solskjær trolig belage seg på at kritikerne kvesser klørne igjen som følge av lagets tamme forestilling mot Bournemouth.

Og det var Solskjærs landsmann og gamle elev på reservelaget i Manchester United som satte inn nådestøtet med en smellvakker scoring like før pause: Etter å ha vippet ballen frekt over en overtent Aaron Wan-Bissaka banket King inn Bournemouths første seriemål på 358 minutter.

– Et veldig bra mål. Han er alltid en trussel. Han er sterk. Og når du avgjør kampen med et øyeblikks magi som det der, så må man bare gratulere ham. Han har utviklet seg til en veldig god spiller, sier Ole Gunnar Solskjær til VG.

– For meg er det litt ekstra spesielt å score mot min tidligere klubb og noen tidligere lagkamerater og tidligere manager, sier King i pressesonen.

Roses av Ferdinand

Seieren sender foreløpig King og hans lagkamerater opp på sjetteplass i Premier League, mens Manchester United faller til åttendeplass – og kan falle enda lavere etter de ni resterende kampene denne helgen.

– Jeg kjenner Ole ganske godt. Det var han som ga meg sjansen på reservelaget (til Manchester United), men jeg kjente ham ikke før jeg begynte i United. Jeg snakker med ham når jeg ser ham, ettersom han var manageren min i to år, sier King om forholdet til Solskjær.

Pøsregn og sur vind satte sitt preg på helgens første Premier League-kamp: Den første omgangen var lenge en svært lite severdig affære, oppstykket av mange frispark og preget av balltap, feilpasninger og få gode angrep.

– De har faktisk vært i ganske brukbar form i det siste, men vi klarte bryte de ned. Jeg syntes vi fortjente å vinne, sier King.

Men så, akkurat da enkelte tilskuere hadde begynt å bevege seg inn i varmen for å slippe lange køer i kiosken, satte Vitality Stadiums norske helt full fyr på kampen: King mottok ballen feilvendt, med Wan-Bissaka i ryggen, United-backen kastet frem benet for å prøve å ta fra ham ballen, men stjernespissen fra Romsås vippet den elegant over ham og banket ballen i mål via David de Gea.

– Fantastisk av King, sa Manchester United-legenden Rio Ferdinand i BT Sport-studio i pausen, der Wan-Bissakas forsvarsspill mottok sterk kritikk.

King: – Utrolig følelse

Det var Kings tredje mål mot klubben han var en del av fra 2008 til 2013 – og det første etter at Solskjær, hans gamle trener på Uniteds reservelag, tok over som manager. Det var også hans andre mål på David de Gea i 2019, ettersom han scoret på straffe i bortekampen mot Spania i mars.

King fikk også den første store sjansen i andre omgang, men denne gangen var den spanske United-keeperen med på notene og avverget faren i bena på nordmannen.

Med ti minutter igjen å spille gamblet Solskjær da han kastet innpå to unggutter: Brandon Williams (19) og Mason Greenwood (18). Det ga nesten umiddelbar uttelling da sistnevnte dukket opp på bakerste stolpe og avsluttet, men ballen traff stolpen og gikk ut. Nærmere kom ikke Manchester United.

– Det ble ikke en fantastisk fotballkamp, for å si det sånn, oppsummerer Solskjær.

