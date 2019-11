ERSTATTER POCHETTINO: Stemningen var god mellom Mauricio Pochettino (t.v) og José Mourinho da de møttes som Tottenham- og Manchester United-managere i januar 2018. Nå tar portugiseren over jobben til argentineren. Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES

Mourinho tar over Tottenham: – Spillertroppen begeistrer meg

José Mourinho (56) returnerer til Premier League og tar over sjefsstolen på Tottenham Hotspur Stadium etter Mauricio Pochettinos (47) avgang.

Det bekrefter Tottenham på sine hjemmesider onsdag morgen. Portugiseren har skrevet under en kontrakt med London-klubben ut 2022/23-sesongen.

– Jeg gleder meg til å komme inn i en klubb med en stor arv og engasjerte supporteren. Kvaliteten i både spillertroppen og akademiet begeistrer meg. Å få jobbe med disse spillerne er det som har dratt meg hit, sier Mourinho om sin nye jobb.

Tirsdag kveld kom nyheten om at Mauricio Pochettino er ferdig i Tottenham etter seks år i klubben, og det tok ikke lang tid før ryktene om at Mourinho skulle ta over etter argentineren begynte å svirre i engelske og internasjonale medier.

Sent samme kveld skrev Sky Sports at den portugisiske manageren og London-klubben var nære en enighet om en avtale.

– I José får vi en av de mest suksessfulle managerne i fotballen. Han har lang erfaring, kan inspirere lag og er en stor taktiker. Han har vunnet titler i alle klubber han har trent. Han vil bringe energi og tro til garderoben, sier styreformann Daniel Levy om signeringen.

Tottenhams neste kamp er førstkommende lørdag borte mot West Ham.

«José er en av verdens mest suksessrike managere og har vunnet over 25 store troféer. Han har vunnet nasjonale titler i fire ulike land (Portugal, England, Italia og Spania) og er én av bare tre managere som har vunnet Champions League med to ulike klubber. Han har også vunnet Premier League tre ganger med Chelsea», skriver Tottenham i pressemeldingen.

Mourinho har vært arbeidsledig som manager siden desember i fjor da han var ferdig i Manchester United og Ole Gunnar Solskjær tok over etter portugiseren.

I mellomtiden har 56-åringen vært å se som fotballekspert i diverse TV-studioer verden over, blant annet hos BeIn Sports hvor han utdypet hva han ville kreve i sin neste jobb som manager:

