ERSTATTER POCHETTINO: Stemningen var god mellom Mauricio Pochettino (t.v) og José Mourinho da de møttes som Tottenham- og Manchester United-managere i januar 2018. Nå tar portugiseren over jobben til argentineren. Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES

Mourinho tar over Tottenham: – Har en egen evne til å hente pokaler

José Mourinho (56) returnerer til Premier League og tar over sjefsstolen på Tottenham Hotspur Stadium etter Mauricio Pochettinos (47) avgang. TV 2-ekspert Erik Thorstvedt tror det kan gagne Spurs – i hvert fall på kort sikt.

– Jeg gleder meg til å komme inn i en klubb med en stor arv og engasjerte supporteren. Kvaliteten i både spillertroppen og akademiet begeistrer meg. Å få jobbe med disse spillerne er det som har dratt meg hit, sier Mourinho om sin nye jobb.

Mandag morgen bekreftet Tottenham på sine hjemmesider at den portugisiske manageren har skrevet under en kontrakt med London-klubben ut 2022/23-sesongen.

– Jeg tenker at dette må vi gi en «fair» sjanse, men utgangspunktet er veldig annerledes enn det var under Pochettino. De to er svært ulike både i måten de trener et lag på og hvordan de ønsker å spille fotball, sier Erik Thorstvedt, tidligere Tottenham-keeper og nå fotballekspertekspert hos TV 2, til VG.

Thorstvedt beskriver det som er slags «sjokk» det som har skjedd rundt Tottenham det siste døgnet.

– Pochettino er jo Gud blant fansen i Tottenham. Du får sjokket med at han sparkes på kvelden, så våkner du og får Mourinho i trynet, sier han.

– Men det kan fort hende at dette blir bra. Pochettino-prosjektet hadde på mange måter kjørt seg grundig fast. De spilte Champions League-finale i fjor, men det dekket egentlig bare over mange av svakheten i laget.

Ulike stiler: – Markant forskjell for spillerne

Tottenhams neste kamp er allerede førstkommende lørdag borte mot West Ham.

– Pochettino har en klar filosofi og spillestil. Det skal være ekstremt høyt press, vinne ball høyt, styre spillet og de vil ha ball hele tiden, sier Thorstvedt og tilføyer at Mourinhos spillestil er omtrent den strake motsetningen av argentinerens og mer «avhengig av motstander».

– Det vurderes mer fra kamp til kamp og han har ikke en helt egen spillestil på samme måte. Han stil handler ikke nødvendigvis om å dominere kampene, men mer om å bygge defensiv soliditet og ta motstanderen på kontringer. Det vil bli en markant forskjell for Tottenham-spillerne, sier fotballeksperten.

Han legger til at forskjellen kanskje ikke vil bli så stor fordi Tottenham ikke har spilt Pochettino-fotball på lang, lang tid.

– Jeg tror Tottenham på kort sikt vil hente seg veldig opp igjen. Mourinho har en egen evne til å hente pokaler. Kanskje vinner han en FA-cup denne sesongen, men jeg tviler på at han blir i klubben i fem år, sier Thorstvedt.

Mourinho har vært arbeidsledig som manager siden desember i fjor da han var ferdig i Manchester United og Ole Gunnar Solskjær tok over etter portugiseren.

– I José får vi en av de mest suksessfulle managerne i fotballen. Han har lang erfaring, kan inspirere lag og er en stor taktiker. Han har vunnet titler i alle klubber han har trent. Han vil bringe energi og tro til garderoben, sier styreformann Daniel Levy om signeringen.

I mellomtiden har 56-åringen vært å se som fotballekspert i diverse TV-studioer verden over, blant annet hos BeIn Sports hvor han utdypet hva han ville kreve i sin neste jobb som manager:

Publisert: 20.11.19 kl. 07:37 Oppdatert: 20.11.19 kl. 08:20

