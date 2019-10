HATOPPGJØRET UTARTET: Oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga ble stoppet flere ganger på grunn av tribunebråk. Foto: Bjørn S. Delebekk

Politiet om tribunebråket: Kan straffes med fengsel og bøter

LILLESTRØM (VG) Fengsel, bøter og oppholdsforbud er sanksjonene som kan bli ilagt Vålerenga-supporterne som ble pågrepet etter bråket i lokaloppgjøret mot Lillestrøm sist helg, ifølge politiet.

– Det som politiet ser med alvor på er konkrete drapstrusler mot polititjenestemenn, det er maskering på tribunen, det er kasting av gjenstander mot politiet og å ikke etterkomme politiets ordre, sier politioverbetjent Roger Pettersen ved Lillestrøm politistasjon til VG.

De tre VIF-supporterne som tidligere i uken ble pågrepet kan bli straffet med alt fra fengsel til bøter og oppholdsforbud.

– Straffen vil ta utgangspunkt i en juridisk vurdering, sier Pettersen.

I dag møtte han representanter fra Norges Fotballforbund, Vålerenga, Lillestrøm og Kanarifansen. Hendelsene på Åråsen i helgen var tema.

Daglig leder Robert Lauritsen fra LSK og daglig leder Erik Espeseth i VIF deltok på det to timer lange møtet sammen med sikkerhetsansvarlig Geir Ellefsen fra NFF. Det var politiet som tok initiativ til møtet.

Roger Pettersen ønsker ikke å gå i detaljer om hva som ble diskutert.

– Vi har diskutert det som skjedde på kampen. Mye av det som skjedde er ikke akseptabelt, og vi skal jobbe sammen for at det ikke skal skje igjen. Politiet har det overordnede ansvaret for sikkerheten og vi skal ta vårt ansvar.

– Kan det komme flere pågripelser etter bråket på lørdag?

– Det kan jeg ikke utelukke, men så langt har vi pågrepet tre personer. Det er Skedsmo nærpoliti som etterforsker disse sakene.

Fortsetter samarbeidet

Politioverbetjenten mener de som ble pågrepet ikke er «vanlige» VIF-supportere.

– De kaller seg forskjellige ting i disse gruppene, men vi kaller dem for risikosupportere. Dette er ikke vanlige folk som kommer på kamp med familien for å kose seg, sier Pettersen.

Han kaller det «et godt og nyttig møte» og sier dette om veien videre:

– Nå vil det være ulike evalueringer som pågår. Politiet gjør sine og klubbene sine. Så skal vi fortsette samarbeidet på tvers med tanke på problemstillinger.

Dette sa VIFs daglige leder etter kaoskampen:

