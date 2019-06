SJEFER PÅ SIDELINJEN: Jürgen Klopp (til venstre) og Mauricio Pochettino har forvandlet hver sin klubb. I kveld kan de få sitt navn i gullskrift i historiebøkene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Drømmenes finale. Og den er helt unik.

MADRID (VG) Det er meldt over 30 grader. En skjeggete tysker på den ene siden. En nybarbert argentiner på den andre. Her er det bare å holde seg fast.

For en Champions League-finale det kan bli på Wanda Metropolitano i Madrid: To offensive, kraftfulle spillestiler, to fysisk råsterke lag, to ville fotballhingster.

Liverpool på revansjejakt etter det bitre fjorårsnederlaget for Real Madrid, Tottenham som endelig skal bli noe mer enn en vakker taper. Orker de sitt sedvanlige hardkjør i denne varmen?

For begge klubbene er finaleplassen en triumf i seg selv. For to-tre år siden kunne absolutt ingen forutse at Liverpool og Tottenham skulle møtes i verdens største klubbkamp.

Det Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino har skapt og gjort med henholdsvis Liverpool og Tottenham er så mektig at managerne føles som større stjerner enn van Dijk og Salah og Eriksen og Kane.

SJEFER PÅ BANEN: Harry Kane (til venstre) har vært skadet i flere uker, men ser ut til å være finaleklar. I så fall blir møtet med Liverpools Virgil van Dijk finalens mest interessante duell. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Liverpool var i finalen i fjor også, og fortjener å være der igjen. Jürgen Klopp er en fantastisk manager, var de rosende ordene fra Pochettino inne på Atletico Madrids hjemmebane. Han var i strålende humør, og da en journalist antydet at Totenham-manageren hadde gått ned i vekt, reiste han seg opp, viste profilen og fastslo at «nei, den har ikke forandret seg ...».

Pochettino har vist seg som en lagbygger av de sjeldne siden han tok over Tottenham i 2014, men at det skulle ende i Champions League-finalen er langt i overkant av hva de fleste hadde kunnet drømme om.

Jürgen Klopp ble da også spurt om dette er en finale for «drømmere», en finale som viser hva «mot, besluttsomhet og tro på egne metoder» kan føre til. Liverpool-manageren var ikke helt fremmed for den teorien.

– Ja, det er to ordentlige fotball-lag som møtes, svarte han, og man kan jo lure på hva Klopp mente med det. Hva er «to ordentlige lag»?

Kanskje var det et lite stikk til klubber som i langt større grad er satt sammen av penger og store stjerner?

– Begge lag er bygd steg for steg. Jeg har stor respekt for det «Poch» har gjort. Hvordan Tottenham har forbedret seg hvert år er virkelig imponerende, utdypet Klopp.

FAMILIEFEST: Tottenham-spillerne brukte lang tid sammen med familie og venner etter treningen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Selv drømmer han sikkert om å bli ferdig med sine mange finalemareritt, som han igjen ble konfrontert med. Mauricio Pochettino drømmer sikkert om å vinne noe for første gang, Tottenham-supporterne om å vinne det største trofeet for første gang.

Liverpools Mohamed Salah drømmer garantert om en revansj etter den bitre finalen i fjor: Han var den store, store stjernen, men forlot banen gråtende og skulderskadet etter en halvtimes tid.

Kveldens kamp er også lettere historisk og helt unik. Aldri har en Champions League-finale, det som tidligere var Serievinnercupen, vært lenger unna å inneholde «champions».

Det er 29 år siden sist gang ett av finalelagene tok ligagull (Liverpool i 1990), og det knuser den forrige «rekorden» på bare tre år: Real Madrid-Valencia i 2000 (Madrid mester i 1997) og Milan-Liverpool i 2007 (Milan mester i 2004).

Historisk sett er Liverpool en gigant i denne turneringen, klar for sin niende finale, fem av de foregående er vunnet. Med seier denne gangen vil Liverpool være alene med seks pokaler, på «tredjeplass», bak suverene Real Madrid (13) og Milan (7).

Tottenham er i sin første finale, med all den offensive gløden det fører med seg. Det var noe spesielt med stemningen da London-laget trente klokken halv åtte, ekte og stolt finaleglede.

– Nøkkelen er å ha den samme følelsen som da du var syv, åtte, ni år, sier Mauricio Pochettino. – Det nytter ikke å tenke på at det er en milliard mennesker som kan se på kampen.

«Spurs» begynte med en lang «tøy og bøy»-sekvens på matter på indre bane, så fikk alle se at Harry Kane er kampklar, men Tottenham-sjefen ville ikke bekrefte at kapteinen starter.

Mange av spillerne avsluttet med en tur på tribunen der de hygget seg lenge sammen med familie og venner, kanskje et lite tegn på samholdet manager Pochettino er så opptatt av.

Når det skal tas lagbilde før finalen lørdag kveld, krever manageren at samtlige i troppen skal få være med. Det bildet kommer til å henge på veggen på Tottenham Hotspur Stadium, som klubbens første representanter i en Champions League-finale, og da skal alle føle at de var med, ikke bare de elleve som starter.

På Liverpool-treningene var det også mange smil, ikke minst det kritthvite til Roberto Firmino. Brasilianeren meldes også klar etter skade, og da spørs det om det er plass til Divock Origi, semifinalehelten mot Barcelona.

EKS-NABOER: Tidligere Barcelona-spiss Hristo Stoijtskov (53) hilser på eks-Espanyol-stopper Mauricio Pochettino (47). Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Klokken 22.00 var det nesten tomt. De gamle stjernene på indre bane, som Hristo Stoitsjkov, Esteban Cambiasso og Gabriel Batistuta var borte, de fleste TV-stasjonene på langsiden hadde forsvunnet, helikopterduren som fulgte begge treningene var ikke å høre lenger.

En annen lyd hadde overtatt: Seks menn med gressklippere gikk frem og tilbake, frem og tilbake. Hvert strå skal ligge riktig. Om under et døgn er lagene tilbake til det som skal bli en perfekt fotballkveld.

Så gjenstår det å se hvilke drømmer som oppfylles.

PS! Det er 58 år siden Tottenham ble seriemester.

