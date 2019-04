SANNHETENS ØYEBLIKK: Ole Gunnar Solskjær forlater Camp Nou med vissheten om at motstanderen er på et annet nivå. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Nå må han telle til ti. Fort.

Ole Gunnar Solskjær så ut som et lite trenergeni i et kvarter, men så overtok den mest geniale denne idretten har sett.

Etterpå var det bare å innse fakta for Solskjær: Lionel Messi befinner seg i en annen verden, og det er langt opp til de aller beste for hans Manchester United .

Det visste vi jo egentlig på forhånd.

Men United skapte mer på 90 sekunder på Camp Nou, enn på 90 minutter på Old Trafford. Solskjær sendte utpå sine menn i et aggressivt høyt press, slik PSG gjorde i 4–0-seieren over Barca på hjemmebane for to år siden.

United-manageren valgte hurtige bein foran: Martial, Rashford, Lingard. Barcelona skulle ikke få ro i oppbygningen bakfra, og var åpenbart stresset og lettere rystet. Hjemmelaget var ikke engang borti ballen før Paul Pogba tredde gjennom Marcus Rashford.

ARGENTINSK BRASSE: Lionel Messi holder på å sette sitt tredje mål på spektakulært vis. Fra venstre Luis Suarez, Ashley Young og Phil Jones. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

En tidlig scoring hadde kopiert Uniteds sjokkåpning borte mot Paris Saint-Germain, den hadde forandret forutsetningene, det hadde blitt en helt annen kamp.

Scott McTominay surret med det siste touchet i meget god posisjon, Marcus Rashford skled i ganske god skuddposisjon og United gjøv på fremover og så imponerende ut.

Men det var en illusjon. Lionel Messi sklir ikke. Han glir, forbi alt og alle. Argentineren stjal ballen fra stakkars Ashley Young, slo tunnel på Fred og signaturplasserte den forbi David De Gea.

Etter 16 minutter var dette i realiteten over, og like etter begravde United-keeperen, av alle, det lille som var igjen av håp. På den største scenen, i sitt eget land, gjorde David De Gea sin største United-tabbe etter et slapt høyrebensskudd fra Messi.

– Vi er avhengige av at alle er på topp, sa Ole Gunnar Solskjær før kampen, og det gjaldt spesielt mannen som har reddet dem så mange ganger i så mange år. Han kunne i hvert fall ikke svikte, og det var to store individuelle feil som senket Manchester United.

MESTERLIG: Ole Gunnar Solskjær takker suverene Lionel Messi for kampen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Og da ble kampen slik alle forventet at den skulle være, med et balltrillende, lekende, kontrollerende hjemmelag. United hadde strengt tatt ikke mer å by på. Lionel Messi mot Phil Jones, Ashley Young og Scott McTominay går bare ikke, det er feige lag, og mens vi er inne på signaturavslutninger:

Philippe Coutinho har ikke gjort så veldig mye etter overgangen fra Liverpool for et drøyt år siden, men etter en time gjorde han som i Liverpool: Krummet nakken og vred 3–0 i det lengste hjørnet fra 20 meter.

Midt i det som endte som en fornedrelse for United er det ganske viktig å telle til ti. Fort. For dette nederlaget er ikke sesongens undergang.

Nesten ingen hadde trodd at Manchester United skulle spille Champions League-kvartfinale da Solskjær overtok, ingen kunne heller kreve at Manchester United skulle slå ut Barcelona. Dette var en bonus, og 4–0 sammenlagt er et bevis på at det meste, tross alt, er normalt i fotballens verden.

Ingen kunne heller kreve at Manchester United skulle bli blant de fire beste i ligaen da Solskjær overtok. Skulle han lykkes med det, er det et mirakel nesten like stort som å slå Paris Saint-Germain med to mål på bortebane.

Med 11 poeng opp til Champions League-plass da Solskjær overtok, og et lag totalt ute av form, ble det ikke engang snakket om muligheten for å klatre opp blant de fire beste.

Nå er United med for fullt, og når laget lander hjemme i England gjelder det å omstille seg kjapt, etter fem tap på de syv siste kampene. I løpet av syv små dager venter tre kamper som både kan avgjøre sesongen og definere Ole Gunnar Solskjærs videre managerkarriere: Everton borte, Manchester City og Chelsea på Old Trafford, alt i løpet av syv dager.

De to siste, borte mot Huddersfield og hjemme mot Cardiff, skal gi full pott. Det er trolig i de tre neste oppgjørene Manchester United må ta poengene som gjør at de skal kunne få muligheten til å dra til Camp Nou neste sesong også.

Starten på den første fulle sesongen som manager vil være utrolig mye enklere for Ole Gunnar Solskjær hvis laget får være med i den største turneringen.

Der hører liksom Manchester United hjemme, det er der klubben får kjenne på hva som forventes for å henge med blant verdens beste.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball. Foto: Karin Beate Nøsterud

Sånn sett var det vel greit å oppleve Lionel Messi på nært hold, for første gang siden finalen i 2011. Den gangen filleristet han United, åtte år senere gjorde han det igjen.

Messi skriver fortsatt fotballhistorie foran øynene våre. Han driver med noe helt eget. «Det er bare én som er best», som Manchester City-manager Pep Guardiola korrekt uttrykker det.

Ole Gunnar Solskjær passer hele tiden på å snakke pent om sin gamle lagkamerat Cristiano Ronaldo, men det spørs om han ikke innerst inne er enig med Guardiola.

