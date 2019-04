IMPONERER: Benficas 19 år gamle João Félix Foto: OCTAVIO PASSOS

Det nye vidunderbarnet storklubbene kjemper om

Benficas João Félix (19) skal etter rapportene være den neste mannen til å bytte klubb for over en milliard kroner.

Ifølge spanske AS kjemper Manchester City , Manchester United, Juventus og Real Madrid alle om 19-åringen fra Portugal. Avisen melder at Benfica krever minst 1,1 milliard kroner for João Félix. Portugisiske Correio da Manhã har også meldt at Liverpool skal være interesserte.

Den offensive midtbanespilleren, som også har spilt kant og spiss, har tatt portugisisk fotball med storm den siste tiden.

Han har scoret 16 mål og stått for ni assist på 37 kamper for Lisboa-laget denne sesongen.

– Han er en spiller som kan vise sitt potensial ikke bare til Benfica-fansen, men også til hele Europa. Han er en gutt med enorme kvaliteter og en ro med ballen i føttene, sa Jonas, lagets toppscorer sist sesong, ifølge Sky Sports.

Unge rekorder

Sist uke lagde han hat trick i Benficas 4–2-seier mot Eintracht Frankfurt. Med det ble han den yngste spilleren til å score hat trick i en europeisk turnering. Han har også denne sesongen blitt den yngste til å score i Lisboa-derbyet mot Sporting.

19-åringen har tidligere vært i Porto, Benficas rivaler. Han var en sesong i Padroense før han kom til Benfica sommeren 2015.

Kometen har blitt sammenlignet med de tidligere storhetene Rui Costa og Kaka.

– Félix er Félix

Ifølge italienske aviser har det også vært sammenligninger mellom Félix og Cristiano Ronaldo.

– Det er hvert fall en ting som er sikkert, Felix er en av de beste talentene portugisisk fotball har produsert siden Ronaldo, sa Benfica-president Luis Filipe Vieira sist måned ifølge Tuttosport. Han sa også at klubben ikke er interessert i å selge unggutten.

– Helt ærlig. Félix er Félix, sa Rui Costa, som er sportsdirektør i Benfica, ifølge samme avis.

AS melder at italienske Juventus vurderer å selge Paulo Dybala for å lage plass for Félix – som i så fall vil bli lagkamerat med Cristiano Ronaldo. De har samme agent i Jorge Mendes, og den spanske avisen skriver at Mendes og Juventus-ledelsen holdt et møte nylig.

I går fikk Juventus kjørt seg mot Ajax. De møter vinneren av kveldens semifinale mellom Manchester City og Tottenham.

Publisert: 17.04.19 kl. 04:21

