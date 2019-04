Eirik Horneland har ikke hatt suksess som RBK-trener siden han tok over klubben ved årsskiftet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Iversen om RBK-starten under Horneland: – Krise allerede

Siden Eirik Horneland ble trener ved årsskiftet har Rosenborg tapt seks av ni kamper. Steffen Iversen mener det allerede er krise for Rosenborg.

Plassering nest nederst på tabellen med fattige et poeng og 2–6 i målforskjell etter tre kamper betyr den dårligste seriestarten for Rosenborg siden 2011. Opp til Viking og Bodø/Glimt på topp er det nå åtte poeng.

«Hjelpes meg.. KRISE. Intet mindre. Følg med på adressa.no utover kvelden. Vi slukker ikke lyset på en god stund, selv om det er bekmørkt hos RBK», avsluttet mangeårig Adressa-journalist Petter Rasmus lokalavisens dekning av tapet mot Stabæk.

Og slik gikk Rosenborg på ny smell:

Den tidligere Rosenborg-spilleren Steffen Iversen mener Rosenborg ikke fungerer i det hele tatt og spiller en «fryktelig kjedelig» fotball nå.

– Det er ikke bare slik at de taper kamper, men de taper fortjent. De må våkne opp. De er heldige nå med at andre antatte favoritter avgir poeng. Hadde de vært åtte poeng bak Molde nå hadde løpet vært nesten kjørt, sier Iversen til VG og fortsetter:

– Selv om det er tidlig mener jeg det er krise allerede, sier Iversen.

Han påpeker at klubben har sett på Horneland-løsningen som et treårig prosjekt. Men Iversen ser ikke at klubben har noe annet valg enn å tenke seg godt om, dersom klubben ligger 10–15 poeng bak til sommeren.

Steffen Iversen. Foto: Fredrik Solstad

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, sier de ikke skal bortforklare ting og at de skal ha karakter til å håndtere slike utfordringer. Han påpeker at klubben skal tåle kritikk dersom de ikke underholder, men at de bruker lite energi på utsagn og meninger om klubben, og mest energi på løsninger og utvikling sammen.

– Vi har satt i gang et prosjekt vi har tro på og det kommer vi til å få til. Det er stor grad av interesse for å få det på skinner. Vi har en del folk som har erfaringer med å ha vært med på noen slike runder som dette og vi har mer enn nok evner til å gjøre noe med det, sier Bjørnebye.

Han mener at starten av året har vært utfordrende med tanke på at laget har dratt med seg mye skader på spillere inn i 2019, og at kontinuiteten i laget ikke har vært som ønsket.

– Vi tenker langsiktig. Vi vet at det er rundt 80 poeng å spille om. Lagene leser ikke tabellen etter tre serierunder, sier Bjørnebye.

RBK-kamper under Horneland Treningskamper: 1. februar: Rosenborg-Slavia Praha 0-2 TAP 4. februar: AGF-Rosenborg 3-2 TAP 16. februar: Rosenborg-GIF Sundsvall 5-1 SEIER 28. februar: Ranheim-Rosenborg 1-0 TAP 10. mars: Brann-Rosenborg 1-0 TAP 25. mars: Norrköping-Rosenborg 0-3 SEIER Eliteserien: 31. mars: BodøGlimt-Rosenborg 2-0 TAP 8. april: Rosenborg-Odd 1-1 UAVGJORT 14. april: Stabæk-Rosenborg 3-1 TAP Totalt: Seks tap, en uavgjort, to seirer Målforskjell: 12-14 Vis mer vg-expand-down

Iversen mener at det kan virker som de etablerte spillerne til Rosenborg ikke har den rette sulten nå. Han tror lovende trønderske unggutter som sitter på benken bør få prøve seg.

– De tar nok sikkert en samling i bunn denne uken. De trenger å ha spillersamtaler med klubben og ledelsen også. De trenger et oppvaskmøte for å få i gang spillerne, sier Iversen.

Han påpeker også at han har sett en synkende trend på nøkkelspillere gjennom fjoråret.

Treningskampene i forkant av sesongen viser at det har vært en tung start for Horneland siden første kamp i februar (sjekk faktaboksen).

Rosenborg har scoret to mål i seriestartenn. Her jubler Helland for scoring i uavgjortkampen mot Odd. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg står med seks tap på ni kamper og 12–14 i målforskjell på to og en halv måned siden lagets første kamp under den nye treneren.

– Jeg merker det på tekstmeldinger fra venner og bekjente etter kampen i går også. Stemningen er veldig dårlig. Det hjelper ikke på at Ranheim ligger nederst på tabellen. Dette tar seg ikke ut, sier Iversen som var C Mores faste fotballekspert gjennom flere år og som også satt i TV 2s studio under runden søndag.

