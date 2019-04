SKAL PRATE: David de Gea, som her fortviler over sin tabbe mot Chelsea, og Ole Gunnar Solskjær skal sette seg ned og ta en prat denne uken. Foto: PA

Solskjær varsler møte med tabbekeeperen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) vil ikke klandre tabbekeeper David de Gea (28) etter nok en brøler, men varsler et møte med spanjolen etter 1–1-kampen mot Chelsea.

Manchester Uniteds stjernekeeper er inne i en blytung periode: Han tabbet seg stygt ut i Champions League-kvartfinalen mot Barcelona for halvannen uke siden, var skyldig i begge baklengsmålene i Manchester-derbyet onsdag – og kostet laget sitt seieren etter en generaltabbe mot Chelsea søndag.

Det meste handlet naturlig nok om den spanske sisteskansen da Solskjær stilte til pressekonferanse etter uavgjortkampen som trolig betyr at Manchester United ikke spiller i Champions League til høsten.

– Det er mange forskjellige måter å finne tilbake til din beste form på. Jeg skal sette meg ned og snakke med David, som jeg også har gjort når han har spilt bra. Han er ikke grunnen til at vi ligger på sjetteplass, sier Solskjær, som i forkant av kampen hadde blitt spurt om han vurderte å vrake keeperen på grunn av den svake formen.

– David er en som liker å spille kamper. Jeg skal ha noen diskusjoner med ham, og han kommer til å respondere på den riktige måten, sier nordmannen etter tabben du kan se her:

Ikke bekymret

– David vet at han kunne gjort det bedre på målet, det er ingen grunn til å skjule det. Men det er ingen sjanse for at vi kommer til å klandre ham, for han har reddet oss så mange ganger, sier Solskjær.

Ifølge Opta har de Gea nå gjort tre feil som har ført til mål på de siste fire kampene for Manchester United – like mange som han gjorde på de 123 foregående kampene til sammen.

På spørsmål om han er bekymret for den drastiske økningen i antall tabber, svarer Solskjær likevel:

– Ikke egentlig. Jeg kjenner David. Når du er keeper eller spiss, er du alltid i søkelyset. Som spiss får du enten gode eller dårlige overskrifter avhengig av om du scorer eller bommer, og David har vært i søkelyset av de riktige årsakene så lenge. Nå går han gjennom en periode hvor han trolig føler at han kunne gjort det bedre, men nei, jeg er ikke bekymret for ham, for han er har en sterk personlighet.

– Keeperne pusher hverandre

Når han blir spurt om det på et tidspunkt vil være riktig løsning å ta de Gea ut av laget, rynker Solskjær på pannen: «Synes du det?»

Han avviser påstanden om at de Gea kanskje spiller med for lite press ettersom han er en av spillerne Solskjær aldri har vraket siden han tok over.

– Han har to veldig gode keeper under seg med Sergio Romero og Lee Grant. Det er fantastisk stemning mellom dem. Sergio har spilt bra hver gang han har fått muligheten, Lee er fantastisk på trening. De pusher hverandre. Du kan ikke si at det finnes noen selvtilfredshet. David er ikke typen til å sette seg ned og være tilfreds. Han er et konkurransemenneske som alltid vil være den beste, sier Solskjær.

Chelsea-manager Maurizio Sarri sier at de Gea er en «veldig god keeper», men at han har vært «uheldig» i det siste.

– Noen ganger kan en spiss ikke score på to måneder, andre ganger har du en keeper som sliter i tre eller fire kamper. Men det er sånn jobben til en keeper er. Det er umulig å holde seg på et veldig høyt nivå i 12 måneder, sier italieneren.

