Liverpool herjet med Huddersfield – topper Premier League

(Liverpool – Huddersfield 5–0) Liverpool er tilbake på tabelltoppen. Der blir de i hvert fall til søndag. Og kanskje helt til ligagull.

Det er 29 år siden sist det skjedde. Ventetiden har vært uutholdelig for klubbens mange fans. Ikke bare i England. Men Manchester City står i veien i et gull-drama uten like. City møter Burnley borte søndag. Etter det gjenstår to serierunder.

Liverpool møter Newcastle borte (4. mai) og Wolverhampton hjemme (12. mai). I tillegg til Burnley skal Manchester City ut i kamp mot Leicester hjemme (6. mai) og Brighton borte (12. mai)

Det tok bare 15 sekunder før Liverpool byttet plass med Manchester City på «livetabellen» med to poengs forsprang. Etter 45 forrykende minutter sto det 3–0. Og mer skulle komme fra Jürgen Klopps menn, som ikke har tapte en ligakamp siden 4. januar mot nettopp Manchester City (1–2).

– Vi nyter øyeblikket. Vi er med i gullkampen, og vi gjøre oss klare til en ny stor kamp i Champions League (semifinale Barcelona) onsdag, sier Virgil van Dijk.

Liverpool-stopperen - årets spiller i Premier League - sa følgende om storseieren i et intervju sendt på TV 2: - Vi scorer fem, og slipper ikke inn mål. Den tidlige scoringen hjalp oss veldig.

Publikum på Anfield hadde akkurat satt seg – etter ett minutts stillhet for den avdøde klubblegenden Tommy Smith – da de røde banket til allerede i kampens første angrep.

Mohamed Salah snappet ballen – spilte Naby Keita som kom på løp – og avsluttet med stolpe inn. Det var noen sekunder bak den ferske scoringsrekorden til Southamptons Shane Long (7,69 sekunder) mot Watford tidligere i uken. Men det var likevel nok å juble for. Scoringen var Liverpools mål nummer hundre i alle turneringer denne sesongen. Og den raskeste i Premier League-sammenheng for laget.

Halvveis i 1. omgang svingte Andrew Robertson ballen inn fra venstre. Sadio Mané stanget ballen knallhardt i mål forbi en hjelpeløs Huddersfield-keeper Jonas Lössl.

Men Liverpool hadde flere flinke vingbacker denne vindfulle kvelden. Trent Alexander-Arnold spilte opp en lang pasning fra egen banehalvdel til superspissen Salah. Han «timet» perfekt – lobbet over Lössl – og i mål sekunder før pause.

Det var Salahs 20. ligascoring i hans kamp nummer hundre for Liverpool. Totalt er han oppe i 69 scoringer. Ikke rart egypteren er yndlingen til «The Kop». For andre året på rad har Salah scoret 21 mål eller mer.

Huddersfield er for lengst klare for nedrykk. Det er åpenbart divisjonsforskjell på topp og bunn i Premier League. Sist gang Huddersfield vant en kamp var 26. februar (Wolverhampton). 28 tap og stusslige 14 poeng sier sitt.

Gjestene hadde en sjanse da Liverpool rotet det til for seg selv. Ellers handlet det meste om hjemmelaget. Støttet av et fullsatt Anfield ga de bånn gass ut kampen.

Daniel Sturridge fikk overraskende sjansen fra start. Han første match i startelveren siden desember i fjor. Spissen virket rusten. Bommet fælt i 1. omgang. Og da han endelig scoret ble han avblåst for offside.

Men det var ikke over for Liverpools målappetitt. Jordan Henderson la et perfekt innlegg til Sané. Igjen brukte han hodet – bokstavelig talt – og headet kraftfullt og velplassert i mål til 4–0. Nå er han oppe i 20 ligamål. Ett bak Salah som er toppscorer i Premier League med 21 fulltreffere.

Salah lurte inn 5–0 syv minutter før slutt. Men før dét burde det vært mer. Innbytter Alex Oxlade-Chamberlain (kneskadet i et år) gjorde nesten alt riktig alene med keeper, og Sané headet i stolpen.

