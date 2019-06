STILLE FØR STORMEN: Landslagskeeper Ingrid Hjelmseth rusler rundt på Stade Océane. Torsdag kveld kommer det til å koke her når Norge møter England i kvartfinale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Keeperkjempen før England-møtet: – Det er dette vi har jobbet for i to år

LE HAVRE (VG) Alene på banen på en folketom VM-arena kjenner Ingrid Hjelmseth (39) på gresset i begge målene. Nå er det tid for revansje.

Det er på tide å kvitte seg med spøkelset fra VM i 2015 hvor England sendte Norge hjem i åttedelsfinalen. Norge var gode lenge og ledet. Så raknet alt på 15 minutter. Keeperveteranen husker fortsatt målene til både Steph Houghton og Lucy Bronze.

– Vi hadde litt uflaks. Vi spilte godt inntil de scoret, så mistet vi grepet på kampen. Jeg tror vi er enda bedre forberedt nå. Vi vet at vi må være på vårt beste hvis vi skal ha en sjanse, sier hun med 136 landskamper. Ingrid Hjelmseth håper det blir et par kamper til i dette mesterskapet.

– Vi er veldig revansjesugen. Jentene er innstilt på at det er dette vi har jobbet for i to år. Det er nå det gjelder og nå det er viktig å få det ut. Vi har vært gode til å få ut det beste av oss når det gjelder, og jeg håper vi skal klare det igjen mot England.

Onsdag var hun med på den offisielle pressekonferansen her på Stade Océane. Deretter gikk hun ut på banen, til begge målene, og kjente på gresset.

Solveig Gulbrandsen scoret Norges mål på Landsdowne Stadium i Ottawa i 2015. Nå følger hun landslaget som TV 2-ekspert.

les også Neville hyller Mjelde foran «Chelsea-duell» i VM-kvarten

– I 2013 hadde vi en veldig klar plan, under VM i 2015 var den ikke så tydelig. Vi hadde øvd mye på én formasjon og det var en del usikkerhetsmomenter. Disse jentene virker veldig trygge på rollene sine, de har en klar plan og så er samholdet veldig godt. Det er alle suksesskriterier for at ting skal fungere.

Elise Thorsnes er en av ni kvinner som er igjen fra Canada-VM. Hun mener det er store forskjeller på laget da og nå.

– Vi er et lag som tør å holde mer på ballen og spille mer fotball. Vi er trygge på oss selv og spillestil, og har selvtillit etter mange gode opplevelser. Det er god stemning i gruppen, folk er i form og det er mange som kan avgjøre kampene. Derfor tror jeg det er gode muligheter mot England.

Én seier på syv kamper 22.01.2017: England-Norge 0-1

22.06.2015: England-Norge 2-1

17.01.2014: England-Norge 1-1

15.01.2010: England-Norge 1-1

23.04.2009: England-Norge 3-0

14.02.2008: England-Norge 2-1

06.05.2005: England-Norge 1-0 Vis mer vg-expand-down

– Skal vinnes

– Det er en trygghet og selvtillit i dette laget som vi ikke har hatt før, fastslår Ingrid Moe Wold.

– Vi føler selv at vi har en tanke bak det vi gjør og vi har vist at vi kan slippe godt mot veldig gode nasjoner. Dette er en kamp som bare skal vinnes, så er jo konsekvensen litt større fordi man eventuelt ryker ut og ikke får noen ny sjanse før om fire år. Det er ikke det man tenker på i forberedelsene.

På de siste syv kampene mot England har Norge vunnet én og tapt fire. Seieren kom i en treningskamp på La Manga for to år siden. Det var landslagstrener Martin Sjögrens andre kamp. Kvartfinalen torsdag blir hans 40.

– Vi har en god plan på hvordan vi skal slå dem. Det er et bra lag, men jeg mener at vi har en god sjanse hvis vi er på vårt beste, sier Isabell Herlovsen.

Publisert: 26.06.19 kl. 19:49