Knuste Odd - nå jakter «overraskelseslaget» Glimt gull

BODØ (VG) (Bodø/Glimt 3-0 Odd) Før sesongen var det få som trodde på gull i Bodø. Etter seieren mot Odd er Glimt midt i gullkampen når sesongen nærmer seg halvspilt.

For etter at laget nå har spilt 12 kamper i Eliteserien denne sesongen er kun Molde foran dem på tabellen. Det skiller kun to poeng mellom lagene, og Bodø/Glimt har en kamp mindre spilt.

Det betyr at de gule og svarte kan passere Molde, om alt står seg likt når Bodø/Glimt skal gjøre unna sin hengekamp.

Før kampen ble avdøde Arild Berg hyllet av et nesten fullsatt Aspmyra med ett minutts applaus.

Men det kunne endt helt annerledes. For det gikk nesten galt for Glimt i åpningen. Kun to minutter var passert da keeper Ricardo Friedrich upresset skulle klarere. Forsøket havnet midt i beina på Elba Rashani, som la ballen 45 grader ut til Torgeir Børven. Men Børvens avslutning gikk langt utenfor.

Deretter handlet alt om Bodø/Glimt. Amor Layouni herjet på Glimts venstrekant og skapte store problemer for Odd gjennom oppgjøret.

Etter flere store muligheter løsnet det endelig halvveis ut i første omgang. Layoni jaktet en lang pasning på venstre side. Ballen var på vei ut dødlinja, da han fikk kastet frem foten og lagt ballen inn foran mål.

På bakerste stang ventet Håkon Evjen, som enkelt bredsidet ballen i nettet, og sendte Glimt i ledelsen.

Det andre målet var av det vakre slaget. Philip Zinkernagel, Morten Konradsen og Ulrik Saltnes kombinerte seg flott gjennom Odds forsvar. Ballen gikk fra Zinkernagel, til Konradsen og videre til Saltnes. Alene med keeper var han helt trygg, og trillet ballen enkelt inn til side for keeper.

Og med syv minutter igjen på klokka ble utklassingen komplett. Zinkernagel fikk ballen på 16 meter, danset seg forbi et par Odd-spillere, og klinket ballen i lengste hjørne bak en utspilt Sondre Rossbach.

Dermed stod jubelen i taket på Aspmyra, og Glimt gikk seirende ut av toppkampen. Drømmen om gull lever i beste velgående.

– De er mye farligere enn vi er, derfor taper vi kampen, sukket Odd-kaptein Steffen Hagen til Eurosport etter kamp.

