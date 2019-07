OMKOMMET: Florijana Ismaili. Foto: HANDOUT / BERNER SPORT CLUB YOUNG BOYS

Sveitsisk fotballspiller funnet død

Florijana Ismaili ble kun 24 år, tirsdag ble hun funnet omkommet på 204 meters dybde i Comosjøen.

Henrik Myhrvold Simensen

Fredrik Tombra

Det var italienske medier som tirsdag kveld meldte at Ismaili, som har vært savnet siden søndag ettermiddag har blitt funnet omkommet i Comosjøen.

Hun ble funnet på 204 meters dybde og fraktet til 20 meters dybde av en dykkerrobot, før dykkere førte henne til overflaten og kroppen ble fraktet til sykehuset St. Anna, skriver den tyske avisen Blick.

24-åringen var sammen med en venn, og ble meldt savnet etter å ha stupt ut i innsjøen fra en båt, men hun kom aldri opp.

Liverpool-spiller, og sveitser, Xherdan Shaqiri har sendt sine kondolanser på Twitter.

– Jeg er dypt sjokkert over dødsfallet til Florijana Ismaili. Familien min og jeg ønsker å uttrykke våre kondolanser overfor Ismaili-familien og hennes nærstående, skriver Shaqiri.

Hun spilte fotball for BSC Young Boyssitt damelag. Hun blir stående med 33 landskamper for Sveits, og spilte VM i 2015 for hjemlandet.

