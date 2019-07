Historiske Rapinoe etter å ha forsvart VM-gullet: – Vi er gale

LYON/OSLO (VG) (USA – Nederland 2-0) Nederland holdt unna i en time, men til slutt gikk det som det måtte gå. Favoritten USA kan juble for sitt andre VM–gull på like mange forsøk.

– Det er helt utrolig. Alle har puttet inn så mye arbeid. Jeg vet ikke hvordan jeg skal føle meg nå. Det er helt latterlig, smiler ikonet Megan Rapinoe i det NRK-sendte seiersintervjuet.

Hun ble kåret til kampens spiller av FIFA og også til turneringens beste spiller.

– Vi er gale

I finalen ble den 34 år og to dager gamle angriperen også historisk som den eldste målscoreren i en VM-finale da hun satte inn straffen som ga 1-0. Det ga henne også delt toppscorertittel i turneringen med seks mål, sammen med lagvenninne Alex Morgan og Englands Ellen White.

Rapinoe fikk stående applaus da hun ble byttet ut på stillingen 2–0, og da dommeren blåste for siste gang, kunne hun og resten av USA juble for lagets andre VM-gull på like mange forsøk.

– Vi er gale. Det er det som gjør oss så spesielle. Vi slutter aldri og gir alt for å vinne, sier Rapinoe om den amerikanske vinnerkulturen.

GULLJUBEL: De amerikanske jentene feirer VM-gullet med å holde pokalen opp sammen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

– Dette er en fantastisk gruppe av spillere, men enda bedre mennesker. De har lagt hjertet og sjela i dette eventyret, og jeg kan ikke takke dem nok. Dette er helt utrolig. Jeg har nesten ikke ord, sier USA-trener Jill Ellis, som også sto på sidelinjen da USA tok VM-gull for fire år siden.

VAR-drama

Triumfen denne gang skjedde imidlertid ikke uten dramatikk.

Forhatte og elskede VAR var med på å avgjøre finalen mellom regjerende verdensmester USA og regjerende europamester Nederland.

Den utslagsgivende hendelsen skjedde like før timen spilt, det etter at et defensivt Nederland hadde holdt unna for den amerikanske storfavoritten i «rekordlang» tid.

Tidligere i mesterskapet hadde USA brukt maks 12 minutter i sine kamper på å score...

Da var Stefanie van der Gragt oppe med en høy fot i duell mot Alex Morgan i eget felt. Den amerikanske stjernespissen gikk i bakken, dommer Stephanie Frappart pekte på hjørneflagget for å signalisere at hun ga corner, men fikk beskjed om å ta en ekstra titt på bildene av dommerteamet på bakrommet.

Da det var gjort, var corneren blitt til amerikansk straffe og gult kort for van der Gragt, og et lite minutt senere hadde ikonet Megan Rapinoe sendt storfavoritten i føringen fra krittmerket.

SETT DET FØR? Megan Rapinoe (34) feiret på sedvanlig vis da hun sendte USA i føringen mot Nederland i VM-finalen. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Raknet

Hun er ikke bare den første spilleren som scorer på straffe i en VM-finale. Hun ble også historisk som den eldste målscoreren i en finale med sine 34 år og to dager, ifølge Opta. Nå står hun med to VM-gull og ett OL-gull.

Da raknet det så smått for Nederland, og ti minutter senere gikk oppgaven fra vanskelig til nær umulig for de oransje. De lot Rose Lavelle gå og gå, og da hun bestemte seg for å skyte fra 16 meter, fikk 24-åringen, for øvrig kåret til turneringens tredje beste spiller, også nettsus.

SPIKEREN I KISTA: Rose Lavelle har akkurat scoret USAs andre og roper i glede. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

USA hadde flere store sjanser til å gå opp til 3-0 i minuttene like etter, men noen dårlige touch og en god Sari van Veenendaal i Nederland-buret forhindret flere baklengs.

Det gjorde nok ikke all verdens for det amerikanske stjernegalleriet. De stengte selv igjen buret, kunne juble for 2-0 og nok et VM-gull, lagets fjerde gjennom tidene.

Publisert: 07.07.19 kl. 18:54