RBK-speider: Denne spilleren må Rosenborg se opp for

Da Rosenborg slo Maribor, satt Tom Mangersnes (42) og analyserte trøndernes neste Champions League-hinder, Dinamo Zagreb.

– Det er klart at når du kommer til dette nåløyet, så er Zagreb et av de lagene med best tradisjoner med tanke på europacupspill i denne runden, sier Mangersnes på telefon med VG.

Bergenseren er ansatt i Norges Fotballforbund, der han tilbrakte fire år sammen med Rosenborg-trener Eirik Horneland som en del av trenerteamet for G18- og G19-landslagene. De fortsatte samarbeidet i Haugesund – og nå i Rosenborg.

– Dinamo Zagreb er et kollektiv og spiller slik vi kjenner kroatisk fotball: Teknisk og med mye temposkifter. De vet hvordan de håndterer ballen, og dette laget kan være nådeløse når kontringsmulighetene byr seg – slik de var mot Ferencvaros, forklarer Mangersnes, og presiserer at de største truslene og svakhetene til det kroatiske laget vil bli spart til «interne samtaler» med Rosenborg-leiren.

Første kamp går i Kroatia onsdag.

ERFAREN: Tom Mangersnes har utøvd funksjoner i Brann, Sogndal, Åsane, Haugesund, NFF – og nå i Rosenborg. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Mangersnes var ansatt i Brann da bergenserne slo nettopp Dinamo Zagreb – med stjerner som Luka Modric og Mario Mandzukic fra start – i UEFA-cupen i 2007/08. Han syns det er vanskelig å sammenligne de to årgangene, men trekker spesielt frem en spiller.

– Du kjenner igjen identiteten og du ser at de ønsker å ha en sånn Modric-type som skal styre en del av det offensive. Nå er det ikke Modric, men en ung spanjol, sier Mangersnes og sikter til 21 år gamle Dani Olmo som har en fortid i Barcelonas yngre avdelinger.

21-åringen spilte U21-EM for Spania i sommer og scoret både i semifinalen og finalen, der spanjolene slo Tyskland 2–1 og han ble kåret til kampens spiller. Sammen med Real Madrids Jesús Vallejo, Arsenal-utleide Dani Ceballos og Dortmunds Mahmoud Dadhoud, endte han også på turneringens lag.

Speideren dro også frem spissen Bruno Petkovic som en targetman RBK-forsvaret kunne får problemer med, men var tydelig på at Horneland neppe kom til å spørre for mye om enkeltspillerne.

Etter å ha sett dem over to kamper mot Ferencvaros, der tidligere Strømsgodset-spiller Tokmac Nguen har gjort sakene bra, mener Mangersnes at rutinen er vanskelig å matche.

– De har et ekstra gir. Jeg fikk inntrykk av at resultatet i Zagreb (1–1) var litt flatterende. Her i Budapest var det store forhåpninger, men Zagreb hadde det lille ekstra – og når ikke Ferencvaros tar mulighetene, så er det over.

Det ekstra giret fikk Molde smake på i Champions League-kvalifiseringens runde tre i 2015/16 da de på ubarmhjertig vis røk ut på grunn av bortemål etter 1–1 i den kroatiske hovedstaden og 3–3 på Aker Stadion.

