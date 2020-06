VIF sendte Shala-forklaring – regner med karantenen oppheves

VALLE (VG) (Vålerenga – Stabæk 2–2) Dommeren innrømmet feil utvisning, og Herolind Shala og Vålerenga har forklart saken overfor Norges Fotballforbund. Nå regner Vålerenga med å slippe karantene på midtbanespilleren.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen opplyser til VG mandag ettermiddag at klubben har tatt grep i håp om at Herolind Shala slipper unna suspensjonen på én kamp som automatisk følger med rødt kort. Tirsdag møtes beslutningstakerne i Norges Fotballforbund, og onsdag spiller Oslo-klubben mot Shalas gamlelag Odd i Skien.

– Man kan ikke gjøre noe med selve kortene. Straffeutmålingen er det, slik jeg forstår det, disiplinærutvalget som står for i morgen (tirsdag). Her skal dommerens forklaring, TV-bilder og spillerens forklaring hensyntas, sier Ingebrigtsen.

– Jeg håper NFF tar tak og nullstiller det røde kortet så jeg kan spille mot Odd på onsdag, sier Shala til VG.

Han er fra Porsgrunn og spilte fra 2011 til 2014 102 kamper og scoret 25 mål for Odd. Dette er kampen han ikke vil gå glipp av.

Trener Dag-Eilev Fagermo kommer rett fra 12 års trenergjerning i Odd og vil svært gjerne ha sine beste spillere ved tilbakekomsten på Skagerak Arena onsdag. På sine to første obligatoriske matcher som VIF-sjef har han startet med ren «telemarksmidtbane» med Shala (Porsgrunn), Fredrik Oldrup Jensen (Falkum) og Magnus Lekven (Gulset).

Basert på tidligere saker regner sportslig leder Ingebrigtsen med at Shala blir spilleklar. Han viser til daværende FK Haugesund-spiss Christian Gytkjær fra kampen mot Bodø/Glimt i 2015, og et enda ferskere eksempel er dette fra 2017:

Den gangen var det Sandefjords Christer Reppesgård Hansen som ikke fikk karantene etter å ha fått direkte rødt kort mot Sogndal. Klubben la inn protest på at han skulle få dobbel straff for noe de mente ikke var en forseelse.

– På samme måte som tidligere lignende saker har endt i null kampers karantene regner vi med at det samme skjer nå, når komiteen får sett på saken, prosederer Jørgen Ingebrigtsen.

Det finnes også klubber som har forklart seg for døve ører: Lillestrøm forsøkte å nulle karantenen for et gult kort på Erling Knudtzon for filming i 2017. Det var den nåværende Molde-spillerens tredje for sesongen, og slik reglene var da, betød det suspensjon.

Den ble stående, men den gangen sto dommeren på sitt, selv om han innrømmet at situasjonen var «i grenseland». I Shalas tilfelle har dommer Rohit Saggi vedgått feilen og i ettertid er han også pålagt «kamppause» i kommende eliteserierunde.

INNRØMMER: Dommer Rohit Saggi sier han ikke burde utvist Vålerengas Herolind Shala. Til venstre Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen. Foto: Terje Pedersen

les også Shala til dommeren etter rødt kort: – Du skuffer meg

Leder Eirik Lindstrøm i NFFs disiplinærutvalg opplyser på generelt grunnlag til VG at det unntaksvis har oppstått saker der de konkluderer med at det ikke gis karantene til tross for rødt kort.

– Det er svært sjelden vi kommer frem til et slikt resultat, men det skjer fra tid til annen. I disse tilfellene er det ikke snakk om en «overprøving» av dommeren eller det røde kortet. Dommerens avgjørelse om å utvise en spiller blir alltid stående og har uansett den konsekvens at vedkommende spiller må forlate banen og laget må fullføre med en spiller mindre, sier Lindstrøm.

Vålerenga kan eventuelt anke dersom suspensjonen blir stående, men da vil Oslo-klubben få dårlig tid til saksbehandlingen mellom utvalgets møte tirsdag og avspark i Skien onsdag kveld.

Shala kokte

Shala kokte av sinne og var svært uenig i begge de gule kortene som ga utvisning mot Stabæk. Dommer Rohit Saggi fikk i pressesonen direkte beskjed om at «du skuffer meg» av Vålerengas første målscorer mot Stabæk. Drafn-dommeren ble blant annet kalt «maktsyk» av Shala.

Saggi forklarte slik hvordan han vurderte det andre gule til 28-åringen med landskamper både for Albania og Kosovo:

– Jeg reagerer på at Shala trekker beina til seg, og det er det som gjør at jeg faller over på at han spiller. Så får man selvfølgelig si at det optimale ville vært å si spill videre. Ikke noe frispark. Ikke noe filming, sa dommeren.

– Han skal være skråsikker for å straffe oss så hardt som det røde kortet. Det skjønner jeg ikke. Da bør han ha litt is i magen og bruke sosiale antenner. Jeg har sett situasjonen om igjen. Det er frispark til Shala. Da er det tøft å bli straffet med rødt, sa Dag-Eilev Fagermo, som måtte roe ned Shala i pressesonen etter kamp.

