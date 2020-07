«Gamsten» matchvinner i Alta-debuten

(Alta - Tromsdalen 1–0) Hjemvendte Morten Gamst Pedersen (38) vil gi noe tilbake til fylket sitt. Han startet Alta-karrieren med å gi sin nye klubb en god start på sesongen.

«Gamsten» scoret kampens eneste mål etter at Alta fikk straffe etter 32 minutters spill. Straffen satte han til høyre for keeper - og selv om Tromsdalens målvakt Theodor Nilsen var etter den, gikk den i mål.

Det ble kampens eneste scoring - og 38 år gamle Morten Gamst Pedersen ble dermed matchvinner i sin første offisielle kamp for Alta.

– Jeg har lyst til å bidra slik at Finnmark får etablert et lag i OBOS-ligaen. Det hadde vært utrolig artig å få det til her i Alta, og gitt litt tilbake til mitt eget fylke, hvor folk alltid har støttet meg uansett hvor jeg har spilt, sa Gamsten i et intervju med VG etter at han hadde flyttet til Alta.

EKSPEDERTE: Her setter Morten Gamst Pedersen inn kampens eneste mål. Foto: Karl Eirik Steffensen, Altaposten

Han startet Alta-karrieren med å gi dem sesongens første scoring, sesongens første trepoenger - og en god start på hans store mål:

Å rykke opp til OBOS-ligaen.

Den nye hverdagen er langt unna den han hadde som utenlandsproff for noen år siden, som inneholdt lukrative tilbud:

Alta har imidlertid en jobb å gjøre. VG har spådd Alta på fjerdeplass i avdeling 1 i PostNord-ligaen, med følgende vurdering:

«Det kan være vi overvurderer 38 år gamle Gamsts inntreden, men vi tror han vil ha stor innflytelse på en ung spillertropp sammen med også hjemvendte Hans Norbye».

Og innflytelse hadde han i sin debut.

Med det samme draktnummeret han brukte som frisparkspesialist i Blackburn, nummer tolv, tok han plass sentralt på Altas midtbane. 38-åringen var fus i alt på dødball, men fikk ikke vist frem dødballfoten på sitt beste fredag kveld.

Han hadde også et par uryddige pasningsfeil som satte Alta under press, men alt i alt kom veteranen godt fra debuten.

