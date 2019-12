DE BESTE: Virgil van Dijk og Lionel Messi. Foto: [PAUL ELLIS, JASON CONNOLLY, JOSEP LAGO] / AFP

Virgil van Dijk slo Messi i Europa og Asia

Lionel Messi (32) vant hårfint Ballon d’Or, men Virgil van Dijk (28) slo argentineren i avstemningen både blant europeere og asiater.

Nå nettopp

Messi fikk imidlertid flest poeng både i Sør- og Nord-Amerika og i særdeleshet i Afrika.

Det var bare åtte poengs forskjell: 686 mot 679. Ned til Cristiano Ronaldo på 3. plass var det mer enn 200 poeng.

Messi vant Ballon d'Or – Gullballen – for sjette gang i sin karriere. Ikke siden 2006 har en forsvarsspiller vunnet den gjeve prisen. Lev Jasjin i 1963 er den eneste målmann som noen gang har vunnet.

les også En seier for Messi. Og for historiebøkene.

France Football, som arrangerer avstemningen blant 176 journalister fra hele verden, avslørte tirsdag enkelte detaljer fra stemmegivningen. Hver journalist skulle stemme på fem spillere i en rangert rekkefølge. Poengene ble fordelt slik: 6–4–3–2–1.

Her er noen fakta:

* Virgil van Dijk fikk 69 1.-plasser, mens Messi hadde 61 1.-plasser.

* I Afrika fikk Messi 187 poeng. Sadio Mané var nummer to med 170. Van Dijk fikk 154.

* Van Dijk var foran Messi både i Europa (231 mot 194) og i Asia (155 mot 134).

* Messi vant i Sør-Amerika (47 mot 39), Nord-Amerika og Karibien (102 mot 86), Oseania og Afrika.

* Nederlands representant stemte på van Dijk, Argentinas på Messi og Portugals på Ronaldo.

* Av litt mer kuriøs stemmegivning kan nevnes at Sri Lanka hadde Liverpools unge høyreback Trent Alexander-Arnold som nummer én. Han stemte ellers på Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski og Marc-André ter Stegen. Han traff dermed ingen av topp 7.

* Kameruns representant belønnet Liverpools Champions League-triumf med alle de fem spillerne – i rekkefølge: Van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson og Trent Alexander-Arnold.

* Den norske representanten Lars Tjærnås hadde følgende rekkefølge: 1. van Dijk, 2. Messi, 3. Raheem Sterling, 4. Cristiano Ronaldo, 5. Sadio Mané – og hadde således med fire av de fem som endte topp 5.

* Fire av fem nordiske land hadde van Dijk som nummer én.

les også Ballon d’Or: Messi for sjette gang – vant foran van Dijk

– Jeg er ekstremt stolt over å ha blitt nummer to og kommet i selskap med to av de beste spillerne noen gang, Messi og Ronaldo, skrev van Dijk på Twitter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp gjentok tirsdag det han hele tiden har sagt: Lionel Messi er den beste fotballspilleren han har sett, men Virgil van Dijk hadde fortjent å vinne i 2019.

Giorgio Chiellini gjentok også seg selv ved å si at han mener at Cristiano Ronaldo ble forbigått da Luka Modric vant Ballon d'Or-trofeet i fjor.

les også Alisson utvist da Liverpool økte forspranget

Poengene for de fem beste:

Lionel Messi – 686.

Virgil van Dijk – 679.

Cristiano Ronaldo – 476.

Sadio Mané – 347.

Mohamed Salah – 176.

Publisert: 03.12.19 kl. 20:36

Mer om