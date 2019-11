TAR GREP: Ole Gunnar Solskjær ledet treningen i forkant av oppgjøret mot Astana i kjølige Nur-Sultan. Inne under stadiontaket er det ok temperatur, men ute er det bikkjekaldt. Foto: PAVEL MIKHEYEV / X03431

Solskjær tar grep på iskald langtur: – Utfordrende

NUR-SULTAN (VG) Nesten 5000 kilometer hjemmefra, i en effektiv temperatur på rundt 20 minusgrader, er det mange forholdsregler som tas for å begrense skaden for Manchester United.

Det aller viktigste grepet ble bestemt for flere uker siden, da Partizan ble slått 3–0 i forrige Europa League-kamp, noe som sikret avansement til utslagsrundene for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Det betydde at nordmannen kunne hvile sine største stjerner og reise til Kasakhstan, høstens nest siste Europa League-kamp, med en kraftig redusert tropp. David de Gea, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial og Marcus Rashford er blant stjernene som gjennomfører en helt vanlig treningsuke hjemme i England. Faktisk er det ikke bare spillere som har blitt hjemme; Solskjærs assistenter Michael Carrick og Kieran McKenna er også i Manchester for å jobbe med førstelagsprofilene og forberede søndagens Premier League-kamp mot Aston Villa.

– Sunn fornuft, forklarer Solskjær om avgjørelsen om å ta ut hele 14 tenåringer til bortekampen mot Astana, som sparkes i gang torsdag klokken 16.50 norsk tid.

Den utypiske tiden for kampstart skyldes den store tidsforskjellen mellom England og den kasakhstanske hovedstaden, som i år byttet navn fra Astana til Nur-Sultan. Seks timer tidsforskjell kan være vanskelig å håndtere, men også her har Manchester United tatt grep. De fortsetter nemlig å leve etter engelsk tid.

United-flyet landet i Nur-Sultan onsdag morgen, lokal tid, etter klubbens lengste bortetur i Europa noensinne. Spillerne, Solskjær og støtteapparatet ankom Ritz-Carlton-hotellet rundt klokken seks. Da spiste de middag (!) og gikk rett til sengs for ikke å ødelegge døgnrytmen før hjemreisen etter kampen torsdag.

– Tidsforskjellen og flyavstanden er utfordrende, men vi prøver å gjøre det beste ut av det, sier Solskjær og fortsetter med et smil:

– Hvis dere ser spillerne gå rundt på natten, så er det fordi vi holder oss til engelsk tid.

SNØKLEDD: Futuristiske Nur-Sultans gater ligger dekket av snø. Temperaturen gjør at United-spillerne må holde seg innendørs det meste av tiden. Foto: Ash Donelon / Manchester United

De får imidlertid ikke bevege seg helt fritt: Instruksen fra Solskjær og Manchester United-ledelsen er nemlig at spillerne ikke får oppholde seg ute i den kasakhstanske kulden i mer enn ti minutter. Dette skyldes den voldsomme temperaturen, som tidvis sniker seg under 20 effektive minusgrader.

– Det får meg til å føle meg hjemme, sier Ole Gunnar Solskjær om værforholdene.

Han slipper å bekymre seg over minusgradene under selve kampen, for Astana Arena – med en kapasitet på 30.000 – har et tak som kan trekkes av og på, og som definitivt vil være på når et historisk ungt Manchester United-lag kommer på besøk.

VG snakket med flere kasakhstanske journalister som uttrykte at skuffelsen var stor både blant den lokale pressen og de med billett til kampen, da det ble klart at «de røde djevlene» stiller uten alle sine mest profilerte spillere. De eneste i kamptroppen som ikke er tenåringer, er keeper Lee Grant, midtstopper Axel Tuanzebe, venstreback Luke Shaw og den offensive midtbanespilleren Jesse Lingard.

Publisert: 28.11.19 kl. 10:23

