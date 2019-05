NÆRE PÅ: Rosenborgs keeper André Hansen redder på strek, og Gustav Valsvik tar seg av returen i oppgjøret mellom Rosenborg og Sarpsborg 08 på Lerkendal Stadion. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

RBK-Hansen sier ja til landslaget igjen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Sarpsborg 08 1–0) Rosenborg-keeper André Hansen (29) har gitt landslagssjef Lars Lagerbäck beskjed om at han kan stå EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

Sindre Øgar

Erik Eikebrokk

Rune Almenning Jarsteins forestående operasjon gjør at Rosenborg-keeperen melder seg klar for Norge igjen. Jarstein går glipp av både hjemmekampen mot Romania 7. juni og borteoppgjøret mot Færøyene tre dager senere.

– Jeg stiller meg til disposisjon uansett. Jeg har snakket med Lars tidligere i dag (søndag), og avtalen vår var at hvis to etablert ryker ut, så er jeg klar. Så er det opp til Lars om han vil ha meg med i troppen, sier Hansen til VG etter 1–0-seieren over Sarpsborg 08 søndag.

Det var Eirik Hornelands første Rosenborg-trepoenger i Eliteserien.

– Det føles godt, og det er en stund siden sist. Vi trengte det, og det smaker ekstra deilig med en «innsatsseier» og 1-0. Vi skulle selvsagt ønsket 4-0 og fantastisk fotball, men vi måtte bare vinne og det klarte vi, oppsummerer Hansen.

Også Ørjan Nyland er ute med langtidsskade. André Hansen har ikke fått tid til å tenke på om det kan bli aktuelt med et permanent «ja» til Lars Lagerbäck.

– Så langt har jeg ikke tenkt. Jeg fikk med meg Jarstein-nyheten først i dag, og jeg var ute og lekte med datteren min da jeg fikk melding fra Lars. Men som sagt: Jeg har hatt en kort dialog med ham der jeg fikk sagt at jeg stiller meg til disposisjon, sier keeperen, som holdt nullen i sin andre hjemmekamp på rad.

Publisert: 05.05.19 kl. 22:59