SE DEN GLEDEN: Maurizio Sarri har ikke hatt en enkel sesong i Chelsea, men den ble avsluttet på en fantastisk måte. Foto: Michael Regan / Getty Images Europe

Kommentar

Han er blitt håpløst behandlet av sine egne

(Chelsea – Arsenal 4-1) Veteranen Olivier Giroud og virvelvinden Eden Hazard herjet underveis, men aller finest var det kanskje å se en 60 år gammel treningsdresskledd italiener heve sitt aller første trofé etterpå.

Nå nettopp







For en lettelse det må være i de gledesscenene.

Maurizio Sarri er aldri blitt skikkelig akseptert og respektert i engelsk fotball, selv om hans første sesong i Chelsea står igjen som bedre enn den første til Pep Guardiola i Manchester City og bedre enn den første til Jürgen Klopp i Liverpool.

I Europa League-finalen ble det målfest etter pause: En deilig stupheading og en lekker målgivende av Giroud, en målgivende og to scoringer av Hazard og en mektig 4–1-triumf over Arsenal.

SEIERSBLÅS: Han måtte holde seg unna under kampen, men da det var over tillot Maurizio Sarri seg en røyk. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

For mannen på sidelinjen var det også en storseier over veldig mange av Chelseas supportere.

les også Hazard-show i EL-finalen: – Tror dette er farvel

Mange av dem har vært møkk lei kortpasninger og såkalt «Sarriball», som han ble kjent for i Napoli. Fansen har aldri akseptert den kjederøykende, ujålete italieneren, stotrende på engelsk, ofte med tolkehjelp rundt seg, samtidig som Manchester City, Liverpool og Tottenham fyker frem med fartsfylt fotball og yngre, langt mer karismatiske sjefer på sidelinjen.

– Jeg er bekymret for resultatene, ikke for supporterne, sa Sarri 18. februar, inne i et tettpakket pressekonferanserom på Stamford Bridge.

Manchester United hadde slått Chelsea 2–0 på Stamford Bridge i FA-cupen. Mens Ole Gunnar Solskjær snakket om enda en seier, var stemningen dyster da Sarri dukket opp. Han ble spurt om han var bekymret for supporternes reaksjoner. Han ble spurt om han hørte alle ropene om «Sarri out» og «Fuck Sarriball», igjen og igjen. Han ble spurt om han var redd for jobben sin.

Sarri smilte litt skjevt og svarte rolig og respektfullt på alt, tilsynelatende ikke stresset av noe han hadde hørt fra tribunen.

– Alt jeg fokuserer på er å prøve å gjøre oss bedre, forklarte han ganske aggressive journalister. De følte nok at de så en taper foran seg, og da smeller det gjerne litt ekstra i de engelske avisene.

Drøyt tre måneder senere sitter Maurizio Sarri foran dem som en vinner.

les også Petr Cech før finalen: – Det er ikke nok press i Arsenal

Men i fotballens Hollywood-show, Premier League, kommer han ikke gjennom TV-ruta som andre managere. Han har aldri helt greid å forklare hva han vil, og det er nok en medvirkende årsak til at det kanskje ikke holder med denne sterke fasiten: Tredjeplass i Premier League og retur til Champions League, tap på straffespark mot suverene Manchester City i ligacupfinalen og 4–1 over Arsenal i Europa League-finalen.

Behandlingen Sarri har fått av sine egne fremstår ganske håpløs, selv om han selvsagt har gjort sine feil, det skulle bare mangle. Han fortjener, som Guardiola og Klopp, å få bedre tid for å bygge laget sitt, særlig når klubbledelsen valgte å gå for stilendringen han representerte og det har gått såpass bra i den første sesongen.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men det spørs om han gidder mer.

Det er to år igjen av kontrakten, men kanskje orker hverken Sarri selv eller klubben mer misnøye. Svaret får vi nok i løpet av veldig kort tid. Ingen blir overrasket om hans neste stopp er managerløse Juventus. Han svarte kryptisk da han ble konfrontert med «Juve»-ryktene dagen før finalen, og var vel det samme i seiersintervjuene, selv om han også ga uttrykk for at han begynner å føle at dette er «hans Chelsea-lag».

les også Europa League-finalen får kritikk: – Er det dette dere vil ha?!

Dersom det er over for Maurizio Sarri kan han forlate London med hodet høyt hevet. Og når Eden Hazard, den overlegent beste spilleren, forsvinner til Real Madrid, og Chelsea har overgangsnekt frem til neste sommer, er det kanskje mest komfortabelt å reise tilbake til Italia.

Publisert: 30.05.19 kl. 03:39