VM VET, INTE DU... Disse kvinnene skal reise «kjerringa» i VM. Foran (fra venstre): Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Therese Sessy Åsland, Maren Mjelde, Amalie Vevle Eikeland, Ingrid Moe Wold, Cecilie Redisch Kvamme, Oda Marie Bogstad, Emilie Haavi, Maria Thorisdottir. Bak (fra venstre): Isabell Herlovsen, Lisa-Marie Karlseng Utland, Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen, Stine Hovland, Kristine Minde, Cecilie Fiskerstrand, Karina Sævik, Emilie Nautnes, Ingrid Hjelmseth, Caroline Graham Hansen, Elise Thorsnes og Martin Sjögren. Bildet ble tatt ved Larkollen like før avreise til Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sjögren om EM-fiaskoen: - Var veldig lærerikt

REIMS (VG) Dagen før VM-premieren har landslagssjef Martin Sjögren (42) en enorm tro på at disse kvinnene skal lykkes og ikke feile som i EM for to år siden.

Nå nettopp







– Sterkere sammen-begrepet som vi bruker, det stemmer virkelig for denne gruppen vi har nå. Det blir vårt største konkurransefortrinn i VM, fastslår svensken.

Han mener Norge er blitt bedre på alt siden EM-fiaskoen i Nederland i 2017. I de siste to årene har han og assistent Anders Jacobson forsøkt å sette sitt preg på et lag hvor det å ha en god defensiv struktur - et lag som det skal være vanskelig å score på - ligger i bunn. Så skal et godt og effektivt kontringsspill gi mål i andre enden.

– Prosessen har pågått kontinuerlig. Vi har hele tiden forsøkt å utvikle vårt spill. En forskjell nå er at vi har jobbet med denne gruppen i 2,5 år. Den var ung og uerfaren, nå har den fått erfaring. Vi har blitt bedre i vårt spill både i angrep og forsvar. Det har skjedd mye spillemessig, og spillergruppen har utviklet seg enormt, sier Martin Sjögren.

les også Landslaget oppgitt over ny runde med Hegerberg-spørsmål

Han var aldri inne på tanken å gi seg etter nedturen i Nederland. Norge kom hjem fra mesterskapet som tabelljumbo i gruppespillet uten å ha scoret et eneste mål. Sjögren fikk kritikk for både spillestil og spillervalg, men han vurderte aldri å trekke seg.

– Det var helt uaktuelt. Jeg er ikke typen som gir opp selv om det går dårlig. Vi ble tvunget til å stå i det, det var en god erfaring selv om det var smertefullt og særlig i et mesterskap hvor det var høye forventninger fra mediene og omgivelsene. Det var tre tap og det var ikke noe vi eller noen andre så for oss. Det var en fiasko, sier en dønn ærlig svenske.

– Du var aldri inne på tanken å kaste inn håndkleet?

– Aldri. Som leder så var EM den mest utviklende perioden i min karriere. Jeg var veldig sliten etter EM, men å stå i det med det trykket som ble og overskriftene, det var veldig lærerikt.

Se hva landslagsprofilene mener om Martin Ødegaards Hegerberg-slakt:

Det er lenge siden han sluttet å lese aviser og nettsteder, rett og slett for å ikke plage seg selv.

– Jeg leser veldig lite, og det er et bevisst valg. Jeg skjermer meg. Det forstyrrer for mye uansett om det går bra eller dårlig. Det tror jeg gjelder spillerne også. Det er bra at det skrives om kvinnefotballen fordi det viser at det finnes et engasjement og en interesse, men jeg tror det er greit å ikke få med seg alt som skrives. Uansett om du er sterk eller rutinert så tar det på deg.

– Synes du noen gikk for langt i sin kritikk etter EM?

- Når kritikken går på meg som person da har man gått for langt, det synes jeg. Så lenge kritikken handler om selve spillet og man diskuterer fotballen så er det greit. Det finnes ingen fasit på hvordan man skal spille fotball og vi har ulike oppfatninger av saker.

Har fått bestemme

Foran EM var alle planer lagt for en sylfersk landslagstrener som ble ansatt noen måneder tidligere. Denne gang har svenskens eget team det meste av regien. Dermed kunne han også samle kvinnene til precamp allerede 20. mai.

– Det er en stor forskjell for min del. Før EM var det meste planlagt av andre. Nå har vi fått bestemt mer selv, og opplegget har vært så bra som det kan bli. Vi har fått til noen ekstra døgn med samlinger og har møtt en del gode motstandere frem mot VM, sier Sjögren før VM-premieren lørdag mot Nigeria.

Etter EM valgte Ada Hegerberg å ta en pause på landslaget. Denne uken måtte landslagsspillerne nok en gang svare på spørsmål om Lyon-spissen etter at hun lot seg intervjue av Josimar.

- Det er ulykkelig at det er slik. Det betyr at vi har en spiller som ikke er tilgjengelig for oss på landslaget. Hun kunne ha bidratt mye til at vi hadde blitt enda bedre. Samtidig er det slik at Ada ikke vil være med oss, da har jeg valgt å fokusere på de som vil være med og som vi kan påvirke. Så har jo dette blitt en føljetong i mediene som i enkelte perioder har tatt mye tid og energi fordi vi må svare for oss i den saken.

– Føler du noen skyld for at Ada Hegerberg ikke spiller på landslaget?

- Vi har hatt møter med Ada hvor hun forklarer hvorfor hun ikke vil være med. Jeg har aldri hatt noen dårlig relasjon til Ada. Det hadde jeg ikke da hun ville spille for oss. Så er vi vel alle en del av pakken, men jeg har ingen dårlig relasjon. Ada er en vinnertype - vi har flere av dem. Man blir skuffet når ting ikke går som man hadde håpet, så har vi ulike måter å håndtere det på. Vi må legge det bak oss. Det som hendte er historie, nå må vi gå videre, sier Sjögren.

Han håper denne sommerens VM-historie får en lykkelig slutt, at «vi» ikke må bestille et tidlig fly hjem til Norge etter gruppespillet som i Nederland.

Publisert: 07.06.19 kl. 08:14