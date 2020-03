PERMITTERT: Vålerenga er blant flere i Eliteserien som har permittert spillerne. Her feirer Matthías Vilhjálmsson (til venstre), Herolind Shala, Pierre Kanstrup og Christian D. Borchgrevink scoring mot Brann i fjor. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Full uenighet om permitterte spillere kan bryte med klubben

Kan permitterte fotballspillere egentlig si opp kontraktene sine? Norges Fotballforbund tror det må prøves i en domstol for å få svaret.

Nå nettopp

De siste ukene har flere, inkludert VG, vist til arbeidsmiljøloven og fastslått at permitterte spillere kan si opp kontraktene sine på 14 dagers varsel. Nå råder uenigheten om dette stemmer.

Spør du toppspillernes fagforening NISO, er de klare på at spillerne har denne muligheten. Også advokat Ronny-V van der Meij fastslo det da han beskrev de pågående spillerpermitteringene i norsk fotball som risikosport.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Fra motsatt banehalvdel går advokatene Tomas Kristensen og Pål Kleven til angrep og mener det vil være like dristig av spillerne å forsøke å bryte sin gjeldende kontrakt. Duoen bistår klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball og maner til solidaritet.

Samtidig spør ledere, spillere, agenter og fans i Fotball-Norge seg om permitterte spillere kan bli gratis tilgjengelig på overgangsmarkedet etter to uker. Vålerenga tolket det ikke slik da de permitterte sine spillere og får nå støtte av advokat Trond Stang fra Advokatfirmaet Schjødt.

Han har blant annet bistått eliteserieklubben Odd og mener det er en misforståelse at den såkalte «14-dagersregelen» gir permitterte spillere muligheten til å få bosman-status, som igjen betyr at andre klubber kan signere dem gratis.

Men vi starter med begynnelsen: Som følge av coronautbruddet har flere av landets toppklubber utført eller varslet massepermitteringer av sine ansatte – også spillerne.

For arbeidstagere flest vil en permittering åpne for at man kan bryte avtalen med arbeidsgiver – 14 dager etter at arbeidstager har sendt arbeidsgiver et skriftlig varsel. På bakgrunn av denne bestemmelsen i arbeidsmiljøloven har flere varslet om et vordende overgangskaos i norsk fotball.

Det har også ført til at Norges Fotballforbund og toppklubbene har diskutert en såkalt høflighetsavtale på at i Norge skal man ikke gå etter hverandres permitterte spillere.

FAKTA NISO: Står for norske idrettsutøveres sentralorganisasjon, og er toppspillernes fagforening. NTF: Står for Norsk Toppfotball og er interesseorganisasjonen for de 32 klubbene i Eliteserien og Obosligaen. 14-dagersregelen: I Arbeidsmiljølovens paragraf 15–3 (9) står det at permitterte arbeidstagere kan si opp med 14 dagers varsel. NFFs standardkontrakter: Toppklubber i Norge bruker Norges Fotballforbunds (NFFs) standardkontrakter for profesjonelle spillere. Fotballkontrakter skiller seg fra vanlige arbeidskontrakter, ettersom de er uoppsigelige. I en vanlig arbeidskontrakt kan en arbeidstager si opp med en gitt oppsigelsestid. I NFFs standardkontrakt er det fastsatt at i kontraktens periode kan ikke avtalen sies opp, hverken av klubb eller spiller. Derfor er det usikkerhet rundt hvorvidt fotballkontrakter påvirkes av Arbeidsmiljølovens paragraf 15–3 (9). Vis mer

– Fotballkontrakter er uoppsigelige

Samtidig er det blitt «advokatmat» om hvorvidt fotballspillere omfattes av 14-dagersregelen. Og her blir ikke ekspertene enige.

NISO fastslår altså at regelen også gjelder for deres medlemmer, men advokat Trond Stang mener at tidsbegrensningen i spillernes kontrakter med klubbene, som regel med en varighet fra ett til fire år, gjør at man må tolke annerledes.

Stang viser til arbeidsmiljølovens paragraf 15–3 (9).

– Der forutsettes det at kontrakten er oppsigelig. I niende ledd står det at en arbeidstager som er permittert uten lønn kan si opp med 14 dagers varsel, men dette er en bestemmelse som gjelder oppsigelige kontrakter. Det er ikke noen bestemmelse som plutselig gjør uoppsigelige kontrakter oppsigelige. Det tror jeg veldig mange nå misforstår, sier Stang.

I Norges Fotballforbunds standardkontrakt for profesjonelle spillere (revidert senest i 2013) er det fastsatt at i kontraktens periode kan ikke avtalen sies opp, hverken av klubben eller spilleren, med mindre partene er enige eller om oppsigelsen skjer i overensstemmelse med bestemmelsene i avtalen.

Juridisk seksjonsleder Espen Auberg i Norges Fotballforbund sier NFF forholder seg til at de særegne oppsigelsesbestemmelsene i fotballkontraktene er i tråd med norsk arbeidsrett og viser til Høyesterettsdommen fra 2012:

Der vant to oppsagte Notodden-spillere frem mot telemarksklubben etter en prosess i samtlige tre rettsinstanser.

«Just cause»

Men at også NFF anser fotballkontrakter som uoppsigelige, gir antagelig ikke mer enn halve svaret på hva som kan skje med en permittert fotballspiller.

For det er her arbeidsmiljøloven, norske permitteringsregler og FIFAs overgangsreglement ikke går helt hånd i hanske. Skal en uoppsigelig fotballkontrakt likevel kunne brytes – enten av klubb (som arbeidsgiver) eller spiller (som arbeidstager) – må det foreligge en såkalt «just cause».

Espen Auberg opplyser at NFFs standardkontrakt benytter modellen i FIFAs overgangsreglement, og denne har oversatt «just cause» med «berettiget årsak». NFFs juridiske leder kan ikke være kategorisk på om den norske arbeidsmiljølovens 14-dagersregel kan tolkes til FIFAs «just cause».

– Det er spørsmålet, og svaret er veldig vanskelig å gi. På enkelte områder blir det misforhold mellom norsk arbeidsrett og FIFA sitt overgangsreglement, sier Auberg.

Han gir eksempel på hva som er blitt regnet som tilstrekkelig spesialtilfelle:

– Manglende lønnsutbetalinger vil utgjøre et «just cause». Hvis en klubb er to måneder eller mer bakpå med lønn, og fortsatt er det etter at spilleren har etterlyst lønnen og gitt 15 dagers frist, står spilleren fri til å bryte kontrakten. Da er klubben også erstatningspliktig, forteller NFF-lederen.

MÅ VURDERE: Espen Auberg, seksjonsleder i NFFs juridiske avdeling. Foto: Norges Fotballforbund

– Kan Norges Fotballforbund sette en standard for hva dere opplever som en «just cause» for at permitterte spillere i Norge kan bytte arbeidsgiver?

– Vi må ta en konkret vurdering av hver enkelt sak når og hvis det kommer. Antagelig må dette behandles av norske domstoler eller fotballens voldgiftsdomstol, svarer Auberg.

Norsk fotball har nemlig et eget organ for tvistesaker, en lokal variant av CAS – internasjonal idretts voldgiftsrett, som ble godt kjent i Norge da den fastslo endelig dom i dopingsaken til langrennsløper Therese Johaug.

les også Klubber gir hverandre «overgangsgaranti»

Det kan altså bli denne – eller de ordinære domstolene – som til slutt vil kunne avgjøre det man ikke blir enige om i norsk fotball nå.

– Vi har et lignende begrep i norsk arbeidsrett – «saklig grunn», men det gjelder bare når en arbeidsgiver sier opp en arbeidstager, sier advokat Trond Stang.

– Dette må vurderes ut fra den norske situasjonen når det gjelder profesjonelle fotballspillere. Klubben har permittert spillere lovlig etter norske regler. De kan sitte med en spiller som for eksempel har to år igjen av kontrakten, og som de kanskje betalte 10 millioner for. De håper kanskje å selge ham for 15. Hvis spilleren sier opp kontrakten – uten å ha rett til det, kan det bli et betydelig erstatningsansvar, sier advokaten.

les også Permittert VIF-profil mener NTF driver med «skremselspropaganda»

NISO: – Fremstår fullstendig urimelig

Spillerforeningen NISO ser helt annerledes på muligheten til at permitterte spillere kan benytte seg av regelen til å bryte med klubben på 14 dagers varsel.

– Helt klart. Dette er første gangen NISO anerkjenner permittering, og den ble gitt som følge av Helsedirektoratets retningslinjer. Men når vi aksepterer permittering, er det fordi vi anerkjenner hele permitteringsinstituttet, som må være en forutsetning. Da er det også adgang til å si opp, sier NISOs advokat Eirik N. Monsen.

Han mener at norsk fotball må forholde seg til arbeidsmiljøloven.

– Dersom en spiller ikke skal ha mulighet til å si opp, vil spillerne ikke ha inntekt fra egen arbeidsgiver, de fratas retten til inntekt fra annen arbeidsgiver, og de er i realiteten avskåret fra dagpenger fordi de ikke kan være reelle arbeidssøkere. Da risikerer de som arbeidstagere å stå i en situasjon uten inntekt i en udefinert tidsperiode. Det fremstår fullstendig urimelig, sier NISO-advokaten.

Publisert: 27.03.20 kl. 04:57

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser