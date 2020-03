MISFORNØYD: Vålerengas Jonatan Tollås Nation er permittert av klubben. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Permittert VIF-profil mener NTF driver med «skremselspropaganda»

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation er særdeles misfornøyd etter en kronikk i VG, skrevet av to advokater som bistår Norsk Toppfotball (NTF) – interesseorganisasjonen til klubbene i Eliteserien og 1. divisjon.

«Summene de norske toppklubbene betaler advokater om dagen, for å bl.a. svekke egne spilleres rettigheter, kommer til å bidra til illojalitet fra spillere. Veldig kortsiktig tenkning. Forsøker å strippe spillere som allerede er satt på dagpenger for rettigheter.», skriver Vålerenga-stopperen, som for øyeblikket er permittert, i et innlegg på Twitter.

Han henviser til en kronikk med tittelen «Også risikosport for fotballspillere å si opp arbeidsavtalen» som onsdag ble publisert i VG. Teksten er forfattet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen som blant annet bistår NTF og Toppserien i forbindelse med spillerkontrakter og -overganger.

På oppfølgingsspørsmål fra en annen bruker, svarer Tollås Nation slik:

«Jeg er permittert, så jeg kjenner det på kroppen når det jobbes aktivt med slik skremselspropaganda fra NTF.»

Jonatan Tollås Nation ønsket ikke å utdype utsagnene overfor VG onsdag kveld.

– Dette er juridiske betraktinger rundt en komplisert problemstilling. Utover det så har vi en god dialog med NISO og trenerforeningen, skriver administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland i en sms til VG.

– Siden coronakrisen kom har klubbene og NTF hatt behov for juridisk bistand. Permitteringer og andre tiltak som berører ansatte skal man være trygg på at man gjør rett, skriver Øverland videre.

– Ikke brukt penger

Vålerenga er en av klubbene som har gått til skrittet å permittere alle spillerne etter at coronaviruset satte en effektiv stopper for alt seriespill. Haugesund, Sandefjord og Strømsgodset og Odd har også permittert spillere helt eller delvis.

– Vi har ikke brukt penger på juridisk bistand, avfeier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, overfor VG.

– Jeg tror ikke spillerne trenger å være bekymret for at vi bruker penger på dette. Det er ikke slik at det sitter advokater hos oss som jobber med dette.

– Kan ruinere en spiller

Flere jurister har i VG kommet med ulike vurderinger av hvorvidt spillere kan si opp kontrakter når de er permitterte eller ikke. Advokat Ronny-V van der Meij skrev i forrige uke at det er risikosport for klubber å permittere spillere.

VG har også snakket med advokat Trond Stang fra Advokatfirmaet Schjødt, som blant annet bistår Odd, som hevder at permitterte spillere ikke kan si opp arbeidsavtalen ettersom en fotballkontrakt er uoppsigelig, med enkelte unntak, uttrykkelig fastsatt i spillerkontrakter.

Han mener at om en spiller terminerer kontrakten når han er permittert, kan det i verste fall føre til at spilleren må betale et erstatningskrav hvor eget markedsverdi er et utgangspunkt. Dermed er det til fordel for både spillere og klubb at klubber og NTF får juridisk bistand.

– Dette kan jo ruinere en spiller som mister både bil, leilighet og hva han måtte eie, sier Stang.

