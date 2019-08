PÅ VEI TIL UNITED: Harry Maguire, her i aksjon for det engelske landslaget under VM i 2018, ser ut til å nærme seg Manchester United. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Kilder til VG: Solskjær henter midtstopper for over 850 millioner

MANCHESTER (VG) Harry Maguire (26) blir tidenes dyreste forsvarsspiller, får VG opplyst fra informert hold.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs kilder har Manchester United kommet til enighet med Leicester om en overgang for Maguire. Det melder også flere britiske medier.

VG får opplyst at overgangssummen ligger på 80 millioner pund, som tilsvarer rundt 865 millioner kroner.

Klubben jobber nå med å arrangere den medisinske testen for Maguire. Det er grunn til å tro at denne kan finne sted allerede lørdag.

Dersom alt går som det skal, vil Maguire overta plassen til Virgil van Dijk som fotballhistoriens dyreste forsvarsspiller. Liverpool-stopperen ble hentet for 75 millioner pund for halvannet år siden.

Maguire er ikke en del av Leicester-troppen til fredagens treningskamp mot Atalanta. Britiske medier rapporterte torsdag at dette var på grunn av hans usikre fremtid og den store interessen fra Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær har holdt kortene tett til brystet hver gang han har fått spørsmål om overganger i sommer. Etter 1–0-seieren over Kristiansund i Oslo svarte han slik:

– Vi jobber selvfølgelig med en eller to saker. Forhåpentligvis kan vi offentliggjøre ett eller to nye fjes før seriestart.

Nå kan det se ut til at den engelske landslagsstopperen Maguire kan bli ett av disse fjesene. Den venstrebente 26-åringen utgjør en stor trussel i luften med sine 194 cm på strømpelesten, og er også kjent som en forsvarsspiller som er habil med ballen i bena.

Han markerte seg for alvor på den internasjonale fotballscenen under VM i 2018, da han blant annet scoret mot Sverige i kvartfinalen og bidro til at England tok seg til semifinale.

Maguire har spilt 69 av 76 mulige Premier League-kamper for Leicester de to siste sesongene. Det har resultert i fem mål og fire målgivende pasninger.

Forrige sesong var Maguire den spilleren i Premier League som vant en høyest andel av duellene sine (78,1 prosent) – foran andreplass van Dijk (74,9 prosent).

En eventuell Maguire-signering vil bety at Ole Gunnar Solskjær rår over hele syv midtstoppere. Fra før har han Victor Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Axel Tuanzebe (aktuell for utlån) og langtidsskadde Éric Bailly.

Publisert: 02.08.19 kl. 16:20 Oppdatert: 02.08.19 kl. 17:26

