HELTEN: Harry Kane setter inn 2–1 for vertene i serieåpningen mot Aston Villa på Tottenham Stadium. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Kane slapp unna «august-forbannelsen» – ble helten for Tottenham

(Tottenham - Aston Villa 3–1) Det mye omtalte «august-spøkelset» til Harry Kane så ut til å bli et tema igjen, men etter en dansk playmakers entré, viste spissen seg fra sin beste side.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Resultater: West Ham – Manchester C. 0-5, Bournemouth – Sheffield U. 1-1, Burnley – Southampton 3-0, Crystal Palace – Everton 0-0, Watford – Brighton 0-3, Tottenham – Aston Villa 3-1. Spilt fredag: Liverpool – Norwich 4-1. Spilles søndag: Leicester – Wolverhampton, Newcastle – Arsenal, Manchester U. – Chelsea. Vis mer

I 64 minutter var Christian Eriksen, som har blitt ryktet vekk fra Tottenham, henvist til benken.

Så kom dansken inn, og snaut ti minutter senere lå ballen i nettet bak Tom Heaton.

Lucas Moura la ballen i støtte, hvor nysigneringen Tanguy Ndombélé tok fart og plasserte ballen vakkert i det lengste hjørnet.

les også Tidenes første VAR-annullering i Premier League: – Helt latterlig

Før det så det ut til at Aston Villa skulle røve med seg alle tre poengene fra Tottenham Stadium, etter at John McGinn hadde sendt de nyopprykkede fra Birmingham i føringen.

Men med Christian Eriksen på banen fikk Tottenham den skapende kraften det så ut til at de hadde savnet.

– Eriksen var en viktig bidragsyter, ingen tvil om det, mente TV 2-ekspert Petter Myhre.

– Christian er en fantastisk spiller. Vi får se hva som ser, han gir 110 prosent hver gang han tar på seg drakten, og vi kan ikke be om mer enn det, sa Harry Kane om Eriksen, til TV 2.

Slik gikk det med City:

Først slo han et vakkert innlegg, hvor Tom Heaton vartet opp med en fantastisk redning på headingen til Davinson Sanchez.

Det var i kjølvannet av denne at Ndombélé fikk muligheten til å utligne.

– Jeg tror den her var så ufattelig deilig for ham, sa Simen Stamsø Møller i TV 2s studio.

Litt senere testet Eriksen skuddfoten på frispark. Nok en gang vartet Aston Villa-keeper Heaton opp med en fantastisk redning.

les også Ungdomsrebellen Grealish om Spurs-overgangen som aldri ble noe av: – Virkelig nære

Harry Kane hadde en god mulighet til å score før pause, men klarte ikke å presse headingen under tverrliggeren. Da kunne man tro at det mye omtalte «augustspøkelset» skulle være borte. I fjor scoret han for første gang i august - etter 14 forsøk uten mål.

Da spissen fikk sjansen i andre omgang var han imidlertid nådeløs. Et skudd tilfalt 26-åringen, som var nådeløs da han sendte Tottenham i ledelsen. Hans første mål på «nye» Tottenham Stadium.

– Det er veldig spesielt for meg, sa Kane til TV 2.

Og som om det ikke var nok, var Harry Kane frempå igjen like før full tid. Fra sekstenmeteren plasserte han ballen lekkert bort i det lengste hjørnet, som få gjør etter ham.

– Han tryller som Harry Potter. Han trekker av raskere enn Morgan Kane, kommenterte Kasper Wikestad.

Slik gikk det for Liverpool:

Publisert: 10.08.19 kl. 20:20 Oppdatert: 10.08.19 kl. 20:32

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post