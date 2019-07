Molde fullbyrdet norsk festkveld i Europa

(FK Cukaricki - Molde FK 1–3, 1–3 sammenlagt) «Ohi» Omoijuanfo (25) bommet på det som var av sjanser forrige uke, men trengte bare én i returoppgjøret.

– Det var utrolig viktig og det fikk kampen inn i vårt spor. Spesielt etter at vi bommet på en del sjanser forrige uke, sier «Ohi» på telefon fra Serbia.

Etter bare fire minutter dro han seg inn i banen og skjøt via en forsvarer og i mål.

Moldes første skudd, første sjanse, ble langt på vei avgjørende, en enorm kontrast til det massive sjansesløseriet de vartet opp med i det første oppgjøret.

Da Magnus Wolff Eikrem plukket opp en retur og banket inn Moldes andre bortemål i første omgang, resignerte serberne langt på vei. Innbytter Erling Knudtzon fikk kontre inn Moldes tredje da hjemmelaget hadde gitt opp i andre omgang.

– Vi var giftige og i hurtige i lengderetningen, en fantastisk bortekamp fra vår side, sier Molde-trener Erling Moe på telefon fra Serbia.

En sen redusering var aldri i nærheten av å skape spenning.

Molde fullbyrdet dermed en perfekt norsk festaften i Europa. Tidligere på kvelden sørget Rosenborgs mesterlige 2–0-seier over BATE for at de gikk videre til den tredje kvalifiseringsrunden av Champions League.

Romsdalingene møter på sin side vinneren av kypriotiske Limassol og greske Aris Thessaloniki, som spiller torsdag kveld.

De norske erkerivalene levert også svar på tiltale etter en stor debatt om hvordan norsk fotball blir debattert og diskutert.

Molde-sjef Erling Moe satte fyr på den da han tidligere i sommer mente fokuset på norsk fotball var for negativt. Det norske lag gjør i Europa, er mye bedre enn folk tror, sa Molde-treneren til NTB.

– Diskusjonen er større enn bare oss og Rosenborg og Molde. Jeg prater til norsk fotball generelt, jeg er ute etter en mer dyptgående diskusjon, sier Moe til VG i dag.

