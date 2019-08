STOR SKEPSIS: Ole Gunnar Solskjær starter sesongen med mye skepsis blant engelske fotballeksperter. Foto: Adam Davy / TT NYHETSBYRÅN

Solskjær overhøvles i anerkjent podcast: – Forstår ikke hva han gjør der

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) imponerer ikke ekspertene i den prisvinnende podcasten The Totally Football Show. Tvert imot.

I ukens episode av podcasten, som vant sportsprisen under British Podcast Awards tidligere i år, er nordmannen gjenstand for svært krass kritikk.

Det er en underdrivelse å si at ekspertpanelet, bestående av forfatteren og analytikeren Michael Cox, de profilerte skribentene Daniel Storey og Nick Miller, og ledet av den kjente TV- og radiopersonligheten James Richardson, ikke har særlig stor tro på at Solskjær kommer til å lykkes som manager for Manchester United.

– Solskjær snakker konstant om at United må tilbake til fortiden, men den suksessen ble bygget av Sir Alex Ferguson. Sannheten er at Solskjær er milevis unna ham på nesten alle mulige nivåer, og det er selv hvis man forutsetter at målet bør være å «gå tilbake». Smartere klubber forstår at gammel suksess ikke betyr noe som helst nå, så de ser heller fremover, oppsummerer Storey, som også er bidragsyter for blant andre BBC, FourFourTwo og Premier League, overfor VG.

les også Lampard forsvarer Solskjær: – Veldig lett å sette folk i bås

– Solskjær ble ikke ansatt fordi han er den beste manageren til å få United til å kjempe om tittelen, men fordi han var et enkelt PR-trekk for å få fansen på deres side og nok en gang utsette de strukturelle endringene, sier han.

Miller åpner ballet i det som etter hvert blir en lang diskusjon om Solskjær under ukens episode:

– Med all respekt, så forstår jeg ikke hva han gjør der. Jeg synes det er en bemerkelsesverdig situasjon. Greit, han har vunnet noen titler i Norge, men når man snakker med folk som lager modeller og rangerer ligaer, så plasserer de Eliteserien mer eller mindre på samme nivå som League One i England (nivå tre).

– Det er en bisarr situasjon. Det har vært kjempegod PR å ha Solskjær der, men det betyr ikke at du bør endre klubben din fullstendig for å basere rundt denne fyren med relativt minimal erfaring, sier Miller.

Slik reagerer Solskjær på at han flere steder er oddsfavoritt til å få sparken først i Premier League denne sesongen:

Cox mener at Solskjær har fremstått «gammeldags» i sesongoppkjøringen, fordi han har hatt så stort fokus på at spillerne må løpe mye og bli godt trent.

– Det høres ut som en sesongoppkjøring fra 25 år siden da folk bare løp i flere uker før de fikk bruke ballen, sier mannen bak den nylig utgitte boken «Zonal Marking: The Making of Modern European Football».

Daniel Storey, er kanskje den som er aller mest negativ til Solskjær, som har tre år igjen av kontrakten med storklubben.

– Det er ironisk. Solskjær snakker veldig mye om å få den klubben tilbake der den hører hjemme. Men hvis de kommer seg i nærheten av der de hører hjemme, så kommer de ikke til å ha Solskjær som sin manager. Han er avviket der, sier Storey, som misliker nordmannens fokus på å gjenskape gammel suksess i United.

les også Solskjærs store sommerforvandling: – Som natt og dag

– Det er bare sludder og vås. Det er tullprat som klubben er utrolig glad for at Solskjær kan ramse opp, for det er populært hos fansen, det selger billetter og drakter. Men en klubb burde sikte høyere enn som så, sier han.

Til VG sier Storey, som kaller den permanente ansettelsen av Solskjær for «totalt unødvendig», at han ikke tror nordmannen kommer til å overleve sin første hele sesong som United-manager.

– Er det for deg ingen mulighet for at han kan lykkes i denne jobben?

– Nei, egentlig ikke. Det er for mange høyprofilerte managere med bedre CV-er og bedre utsikter. Mauricio Pochettino er den åpenbare. Og hvorfor skulle ikke Manchester United ønske seg ham fremfor Solskjær?

Manchester United åpner Premier League-sesongen hjemme mot Chelsea søndag klokken 17.30. Kampen kan du følge i VGs nye fotballstudio.

Publisert: 11.08.19 kl. 04:28

