PÅ LUKKET TRENING: Erling Braut Haaland og lagkameratene i Dortmund trener bak lukkede dører. Foto: EPA

Haaland innlosjert på «strengt bevoktet» hotell før comebacket

Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland og de andre nordmennene i tysk toppfotball er underlagt et strengt regime før lørdagens comeback. Det innebærer at spillere ikke engang får møte sine egne barn på en uke.

Retningslinjene gjelder blant andre Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i Hertha Berlin, Julian Ryerson i Union Berlin og Leo Østigård i St. Pauli.

– Det er selvfølgelig litt spesielt, men det er nok tryggest. Vi bruker munnbind overalt utenom på feltet. Så det er et spesielt liv man lever nå. Men vi er klar for kamp og håper vi får avsluttet sesongen på en trygg og bra måte, sier Østigård til VG.

Han skal selv spille hjemme mot Nürnberg på den norske nasjonaldagen. For to måneder etter forrige runde restarter tysk fotball på de to øverste nivåene til helgen. Samtlige klubber har sagt ja til å følge en smittevernplan utarbeidet av Den tyske ligaforeningen (DFL).

Det innebærer blant annet at alle lagene er innlosjert på hoteller rundt omkring i Tyskland for en ukes karantene frem til kampstart. Dortmund bor nå alene på «L’Arrivée» – rundt 12 kilometer fra kamparenaen Signal Iduna Park. Ingen andre personer slippes inn på hotellet og det er omgitt av sikkerhetsvakter, får VG opplyst.

– Det er strengt bevoktet. Inne på hotellet er det klare regler som gjelder. Spillerne skal ikke møte hverandre mer enn det som er strengt nødvendig og de skal ikke være i kontakt med personalet, sier den tyske journalisten Sebastian Wessling til VG. Han har jobbet med Dortmund for lokalavisen Ruhr Nachrichten i 13 år.

NORSK STOPPERTALENT: Leo Østigård er på utlån til 2. Bundesliga-klubben St. Pauli fra Premier League-laget Brighton. Foto: DPA

– Stor operasjon

Spillerne i alle de 36 klubbene i Bundesliga og 2. Bundesliga er nødt til å følge DFLs coronaplan. Bortsett fra i Dynamo Dresden, som ikke kan gjøre comeback denne helgen på grunn av to positive coronatester, har alle spillerne forlatt familiene sine og startet karantenetiden.

De får ikke engang lov til å møte sine egne barn. Ifølge Bild-journalist Sven Westerschulze er det enkelte som har reagert på dette.

– Det er spillere som ikke er fornøyde med at de ikke får se ungene sine, men majoriteten aksepterer situasjonen. Alle forbereder seg nå til helgen, sier Westerschulze til VG.

– Det er en stor operasjon som foregår for å få dette til. Det er «crazy» tider her nå, forteller Wessling.

Fraktes til og fra trening

Hverdagen til Haaland er nå som å være på treningsleir, uten muligheten til å kunne bevege seg fritt. Om morgenene fraktes Dortmund-laget til og fra treningsfeltet i ulike busser for å redusere smitterisikoen.

Tilbake på hotellet bor samtlige på enerom, ifølge Wessling. Vaskepersonalet skal ikke komme inn til dem. De må derfor rengjøre rommene selv.

Treningsklær skal bli levert av en representant fra Dortmunds støtteapparat ved døren, før personen trekker seg tilbake. Det skal heller ikke være noen fellesmåltider.

I tillegg til spillerne skal det bare være trener Lucien Favre, hans nærmeste medhjelpere og medisinsk personale som bor på «L’Arrivée» sammen med Haaland og de andre fotballstjernene.

Klubben skal ha leid samtlige rom og i tillegg betalt for å oppgradere internettet slik at spillerne skal kunne se på filmer, spille Playstation og ha videosamtaler med venner og familie uten problemer.

I TRENING IGJEN: Her driller Dortmund-sjef Lucien Favre spillerne på feltet denne uken. Foto: EPA

Usikker fremtid

Avspark i lokaloppgjøret mot Schalke 04 er klokken 15.30. I etterkant er hotellperioden i utgangspunktet over for klubbene. Da skal spillerne kunne returnere til hjemmene sine, hvor de fortsatt må forholde seg til karantenebestemmelsene.

Sebastian Wessling påpeker at det er store og mange spørsmålstegn knyttet til tiden som kommer, selv om myndighetene har sagt ja til en restart av fotballen.

– Jeg vil anslå at det er 60–70 prosent sjanse for at de klarer å fullføre sesongen. Alt kommer an på om spillere blir infisert av viruset eller ikke og hvordan myndighetene da vil reagere. Om det totale antallet smittede i befolkningen går opp igjen og vi får en ny «lockdown», vil vi heller ikke kunne gjennomføre ligaene, sier han.

Den tyske ligaforeningen skrev i sin opprinnelige plan at de ville trenge rundt 25.000 coronatester for å få avviklet sesongen på en forsvarlig måte. Det antallet blir trolig oppjustert. For nå er det bestemt at også spillernes familiemedlemmer skal sjekkes jevnlig for viruset de neste seks ukene.

PS! Det gjenstår ni runder av Bundesliga. Bayern München leder med fire poeng til Dortmund på annen plass. Robert Lewandowski er toppscorer med 25 mål på 23 kamper. Haaland har på sin side ni nettkjenninger på sine åtte første matcher i ligaen, etter vinterens overgang fra østerrikske Red Bull Salzburg.

