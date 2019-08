VAR-drama da Real Sociedad tapte

(Athletic Bilbao - Real Sociedad 2–0) Martin Ødegaard og Real Sociedad ble knust av Athletic Bilbao i Baskerland-derbyet, men det var VAR som havnet i fokus i derbyet.

For på stillingen 1–0 i første omgang fikk Real Sociedad straffe etter at Zaldua gikk i bakken. Men VAR-bussen tok en titt på saken, og trakk etter mye om og men ballen utenfor boksen. Dermed ble det kun frispark.

En korrekt avgjørelse av VAR-bussen, men det tok nesten fire minutter å konkludere med det.

– Det tar altfor lang tid. Kanskje de sjekker duellen med keeper først, så offside-situasjonen. Jeg er veldig undrende til at de bruker så lang tid, men det er bra avgjørelsen blir korrekt da iallfall, sier TV2-ekspert Erik Huseklepp.

I andre omgang gjentok historien seg. Ødegaard svingte et frispark inn i boksen, og Athletic-keeper Unai Simon kolliderte med egen spiller. Dermed spratt ballen ut i boksen, og ble sendt til spiss Alexander Isak som headet ballen i åpent mål.

Landslagstrener Lars Lagerbäck fulgte Ødegaard med TV2.

– Han er den mest aktive spilleren til Sociedad i andre halvdel. (...) Det er hans styrke at han er så utrolig løpssterk, sier Lagerbäck til TV2.

Ødegaard fikk spørsmål om landskampene som venter.

– Det blir to viktige kamper. Vi må slå Malta, og slå Sverige, iallfall ikke tape. Da er vi med, så får vi se hva som skjer, sier Ødegaard om landslagsuken som kommer til TV2.

TIlbake til fredagens kamp i La Liga. Real Sociedad trodde de hadde startet opphentingen, men igjen tok VAR grep. De tittet på situasjonen, som virket relativt enkel. Reprisene viste tydelig at Isak var i offiside, men igjen brukte VAR opp mot fire minutter på å konkludere.

Ødegaard er storfornøyd med overgangen til spansk fotball.

– Det er et stort steg opp fra Nederland. Men det er på dette nivået jeg ønsker å være, sier Ødegaard til TV2.

– Gjøres feil

Tidligere denne uken fortalte Ødegaard til VG at han ikke er en stor supporter av VAR, slik det brukes i dag.

– Jeg synes det gjøres feil fortsatt med VAR. For meg er det ikke nødvendig. Jeg føler at man heller kan få inn et par dommere til om det er så vanskelig å se situasjoner. Kanskje ha noen som sitter på linjen og hjelper til på offsider, for eksempel, foreslo Ødegaard overfor VG.

– Hangeland sa det fint: Den dagen man har teknologi som gjør at det piper i en klokke når det er offside, kan man selvsagt ha det. Men nå må man vente, og det tar ut tempoet av kampen, sier han.

Etter oppgjøret mot Atheltic har han trolig ikke blitt noen større supporter av VAR.

Vakker chip

Athletic feide over Real Sociedad fra starten, og allerede etter 11 minutter satte den første scoringen. Capa dro seg rundt på kanten, og spilte inn langs bakken. På kort hold kunne Inaki Williams enkelt sette ballen i mål.

Så du Ødegaard ble matchvinner i forrige kamp?

Og dette sa Ødegaard om den scoringen og opplevelsen:

Kun et drøyt kvarter senere slo de til igjen – denne gangen ble det av det vakre slaget. Raul Garcia mottok ballen utenfor sekstenmeteren, og tok en berøring før han chippet ballen i lengste hjørne.

Dermed sto det 2–0. Sociedad klarte aldri skape de store sjansene, og comebacket lot vente på seg. Bortsett fra at Ødegaard var nær scoring i det siste spilleminuttet, kontrollerte Athletic til slutt inn seieren i Baskerland-derbyet.

